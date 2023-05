Escándalo en el Mundial Sub 20: acusaron al capitán de una selección de haberse inventado un club para participar del torneo

Escándalo en el Mundial Sub 20: acusaron al capitán de la selección de Nigeria de haberse inventado un club para participar del torneo

El Mundial Sub 20 suele entregar historias realmente increíbles y este es un claro ejemplo de ello. En Nigeria, la prensa local sacó a relucir el caso del capitán de su selección que habría sido inscripto como futbolista de un club que no existe. Así de loco como suena.

“Bameyi figuraba en la lista enviada a la FIFA como jugador del Yum Yum FC. Ahora hay informes de que no existe tal club”, escribió el periodista norteamericano Brian Sciaretta acerca del futbolista que jugó los dos encuentros que lleva disputados Nigeria.

No se trata de un jugador más, ya que el lateral derecho fue titular en los triunfos ante República Dominicana (2-1) e Italia (2-0) y casi con seguridad volverá a actuar desde el inicio ante Brasil, este sábado en el cierre del Grupo D que lo tiene como líder.

Según el medio Own Goal Nigeria, Daniel Bameyi de 17 años fue inscripto por su federación como jugador del Yum Yum FC, un equipo de Nigeria del cual no hay ningún registro. “Dónde se basan exactamente? Abuja, dijeron, pero fuentes en Abuja negaron haber conocido a un equipo con ese nombre”, precisó el sitio local.

Ladan Bosso es el entrenador del Sub 20 de Nigeria. Sin embargo, los cuestionamientos se hicieron más fuertes cuando en marzo de este año Jose Peseiro convocó a Bameyi en la lista de 23 futbolistas para los partidos de clasificación para la Copa Africana de Naciones de 2023 ante Guinea Bissau.

“Le elegí porque es un gran defensa, hay jugadores del mismo nivel, pero tengo que elegir a jugadores en los que confíe”, explicó Jose Peseiro, ex asistente de Carlos Queiroz en el Real Madrid. Además de Bameyi, el entrenador convocó al arquero Sub 20 Chijioke Anigboso, quien también participa de la presente Copa del Mundo.

“Si bien se puede decir que la decisión de llamar a Anigboso está justificada debido a su desempeño casi impecable, no se puede decir lo mismo de Bameyi, quien tuvo que conformarse con un lugar en el lateral derecho ya que no pudo desplazar al dúo de Benjamin Fredrick y Abel Ogwuche, quien formó una relación casi perfecta en la defensa central en su ausencia debido a una suspensión”, se preguntó el medio Own Goal Nigeria.

Y por último, destacaron. “Jugador que no pertenece a la liga en Super Eagles: una de las acusaciones formuladas contra el entonces (DT) Stephen Keshi que llevó a su despido fue su decisión de invitar a un jugador que no pertenece a la liga, Gabriel Okenchukwu, a la selección absoluta. Entonces, ¿qué ha cambiado entre entonces y ahora que un ugador que no pertenece a la liga es lo suficientemente digno como para ser llamado a la selección absoluta?”.

