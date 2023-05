El enojo de Mascherano con Barco y qué le dijeron dos campeones del mundo a Soulé: perlitas del triunfo de Argentina en el debut del Mundial Sub 20

El cruce entre el DT y el lateral de Boca

Santiago del Estero se visitó de fiesta para recibir a la selección argentina Sub 20. Con entradas agotadas, el estadio Madre de Ciudades alentó a los juveniles del equipo que dirige Javier Mascherano en el primer paso del Mundial de la categoría que se disputa en Argentina. A pesar de arrancar abajo en el resultado, el combinado nacional pudo revertir el marcador y gracias a los goles de Alejo Véliz y Valentín Carboni en el primer tiempo, celebró la victoria por 2-1 ante Uzbekistán.

La lluvia fue protagonista durante el encuentro que se disputó en Santiago del Estero. Hacia el final del juego, se notó a los futbolistas de ambas selecciones cansados por el desarrollo. Y ahí fue cuando se dio un diálogo entre el DT de la Selección y uno de los futbolistas más aplaudidos por el público durante el partido. En el segundo tiempo, el sector izquierdo del ataque quedó del lado de Masche, y en una jugada, el entrenador aprovechó para hacerle una consulta a Valentín Barco.

“¿Qué te pasa? ¿Tenés algún problema?”, le preguntó el ex futbolista al lateral de Boca Juniors sobre cuál era su estado físico cuando lo tuvo a pocos metros de distancia. Ante la respuesta negativa de Barco, Mascherano le respondió: “Está bien, pero no mientas. No mientas”. La secuencia fue capturada por las cámaras de TyC Sports.

Hay que recordar que la carga de partidos de un torneo de esta clase para los jugadores es importante. La Albiceleste tuvo su estreno por el Grupo A este sábado y el martes, o sea a las 72 horas, volverá a salir al mismo campo de juego para enfrentar a Guatemala, que en su debut cayó ante Nueva Zelanda (0-2), en el otro encuentro de la zona.

Frente a este escenario, Mascherano y el resto del staff técnico de la Selección no quieren que sus futbolistas continúen en campo con alguna molestia, ya que una lesión muscular los podría dejar fuera de competencia por el resto del certamen.

El juvenil de Juventus habló con sus compañeros

Por otra parte, uno de los que mostró toda su calidad con el balón en el triunfo de Argentina fue Matías Soulé. El delantero, que milita en la Juventus, de Italia, fue de los más activos en el ataque y mostró su calidad frente a los miles de fanáticos en Santiago del Estero. Ya en los vestuarios, una vez que terminó el duelo ante el combinado asiático, el atacante reveló que tuvo un diálogo con dos jugadores campeones del mundo con el equipo en Qatar.

“Hablé con Lea (Paredes). Me mandaba cada día ‘cómo andaba y cómo estaba el equipo parado’. Sí, y con el Fide (Di María) hoy también hablé y ayer también hablé. Me mandó por Instagram ‘Dale guacho que la 11 pesa’. Me decía ‘dale guacho que la 11 pesa mucho’. Y yo le decía ‘Sí, la dejaste muy alta, muy arriba’. La verdad que me deseó un buen partido y le agradezco a ellos por todo, también”, contó Soulé sobre la charla que tuvo en la antesala del encuentro con sus dos compañeros argentinos en la Vecchia Signora.

El camino para el conjunto argentino seguirá el próximo martes cuando, desde las 18, se enfrentará a Guatemala en el segundo partido de la fase de grupos de la Copa del Mundo Sub 20. La tercera y última presentación en la zona será ante Nueva Zelanda, el viernes a la misma hora, pero esta vez en el estadio Bicentenario, de la provincia de San Juan.

