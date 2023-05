La sentencia del presidente de La Liga que ilusionó al Barcelona: “La salida de Busquets es el inicio del camino para la vuelta de Messi”

Lionel Messi y Sergio Busquets se hicieron grandes amigos en el Barcelona (REUTERS/Albert Gea)

En España afirman que se allana el camino para una posible vuelta de Lionel Messi al Barcelona y se trata de voces oficiales y de dos dirigentes de peso. Primero, el presidente de La Liga, Javier Tebas, que tomó como referencia la salida de Sergio Busquets del club catalán en función de un alivio económico. Se sumó el análisis del vicepresidente económico de la entidad azulgrana, Eduard Romeu, que dio buenas señales sobre el plan de viabilidad sobre reducción de costos presentado a la organización que está a cargo de la Primera División.

Tebas, máximo dirigente de La Liga, usó la salida de Busquets para explicar por qué el Barcelona se beneficiará en lo económico y cómo esto podría encaminar el retorno del crack argentino. “La salida de Busquets es el inicio del camino para que vvuelva Messi, pero queda mucho por andar”, aseguró en diálogo con El Partidazo de COPE.

“El plan de viabilidad del Barcelona no lo conozco y no puedo aventurar nada sobre lo que podría ahorrarse el Barcelona con Busquets. De la salida de un solo jugador no depende el futuro del Barcelona, depende de las incorporaciones que quiera hacer. Es el inicio de un camino, pero para llegar al final hay que andar unos metros”, agregó.

Javier Tebas ve viable el camino para la posible vuelta de Messi al Barcelona (REUTERS/Isabel Infantes)

“Yo no doy el ok a los planes de viabilidad, es el control económico. Me consta que están hablando, explicando cosas, porque es un club con un presupuesto superior a los ochocientos millones de euros y gastos muy elevados. Hay muchos temas y uno es hacer un plan de viabilidad”, explicó.

“No sé que salidas va a hacer el Barcelona, no pregunto esos temas. Me imagino que todo lo que haga le dolerá hacerlo. Lo de Busquets habrá dolido, pero habrá más cosas”, concluyó.

Por otro lado, Romeu, contó detalles sobre cómo está el plan de reducción de gastos que el Barcelona le presentó a La Liga y espera que se apruebe en los próximos días. Esto es clave para avanzar en una oferta que el club le pueda hacer a Messi. “Estamos ya en una cifra importante. Es cierto que unos puntos son más mediáticos que otros y en esos 200 millones de euros (217 millones de dólares) que pidió La Liga hay recorte de gastos, pero hay que contar un aumento de ingresos. Estamos en una muy buena posición y debemos hacer que siga. Estamos en un alto cumplimiento del objetivo”, aseguró en una entrevista con Mundo Deportivo.

Eduard Romeu espera que La Liga aprueba pronto el plan de viabilidad que presentó el Barcelona para la reducción de costos (REUTERS/Albert Gea)

“Al final es que validen el trabajo hecho desde las distintas áreas encabezado por el área económica y estoy convencido de que le darán el visto bueno. No me consta que haya problema más allá de aclarar algún concepto”, añadió.

Al ser consultado sobre si a La Liga le convendría que volviera Messi al Barça, respondió que “no lo sé, pero creo que un jugador del calado de Messi es bien recibido en cualquier sitio, ¿no? Entonces lógicamente, pues probablemente, pero es un área puramente técnica en la que yo no entro ni tengo ninguna ascendencia, más allá de la simpatía que tenemos por Leo, el mejor jugador del mundo”.

Respecto de si dentro del plan de viabilidad del club le iría bien el regreso de Messi con su potencial económico (más ingresos por nuevos sponsors, merchandising, abonos), indicó que “no lo tenemos valorado. Sólo hablamos de fotos fijas y de cosas ciertas. los jugadores que terminan contrato no los tengo de cara a la siguiente temporada y luego se puede producir que alguien renueve pero no está establecido y después personas que no están en el club y quizá la parte técnica tiene la intención de traerlos. Hay que ser muy conservadores y realistas con lo que es cierto”.

El contrato de Lionel Messi con el París Saint-Germain (PSG) terminará el 30 de junio y las chances para su futuro pasan por una posible renovación con el club francés, la mencionada posibilidad de regresar al Barcelona, una supuesta propuesta multimillonaria del Al Hilal de Arabia Saudita y el Inter de Miami de la Major League Soccer. Vale remarcar que por el momento el conjunto culé no le acercó una oferta formal. Antes, lo dejó claro Tebas, necesita ordenar su economía.

