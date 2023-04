Novedades en el caso Dani Alves: del “riesgo de fuga” que lo mantiene en prisión al diálogo que podría darle un giro a la causa

Dani Alves sigue con su intento de lograr la libertad condicional (Photo by Josep LAGO / AFP)

La situación de Dani Alves no cambió desde aquel 20 de enero cuando fue detenido y trasladado al penal Brians 2 de Barcelona. Acusado por una joven de 23 años, que lo denunció por haberla agredido sexualmente en la discoteca Sutton el 30 de diciembre de 2022, el futbolista sigue tras las rejas a la espera que el Juzgado número 15 establezca la fecha del juicio en su contra.

En las últimas horas, un par de novedades surgieron en la causa. En primer lugar, se conoció que la Fiscalía de Barcelona se opuso al pedido que realizó el abogado de Alves, Cristóbal Martell, para que el ex lateral del conjunto culé salga en libertad condicional. Así lo reconoció el diario La Vanguardia, que estableció que para la justicia, todavía persiste el “riesgo de fuga” del brasileño para huir y esquivar posibles acciones desfavorables.

El periódico estableció que “la fiscal del caso ha presentado un informe ante el juzgado en el que mantiene que no han cambiado las circunstancias” respecto de la situación que llevó a la detención del futbolista durante el invierno.

A la espera de la decisión que tome Concepción Cantón, la jueza de la causa, hay que recordar que hace una semana, la defensa de Alves presentó un informe de unas 200 páginas en las que se realizó un análisis minucioso de las imágenes de las cámaras de seguridad del boliche en donde se habría producido el abuso sexual de parte del jugador que viene de ser parte de la nómina de la selección de Brasil en el último Mundial de fútbol.

En el video, de 12 minutos de duración “se ve interactuar a la víctima, a Alves, a las acompañantes de la joven y al acompañante del jugador”, indicó la periodista Mayka Navarro, una de las especialistas que sigue el caso desde su comienzo.

Una postal de Alves en el último Mundial de Qatar (REUTERS/Pedro Nunes/Archivo)

Por otra parte, Mundo Deportivo accedió a un testimonio que hasta ahora no se había difundido y que podría resultar favorable para la estrategia que planteó el abogado del futbolista ex Juventus y que tuvo su último paso en el club Pumas, de México. El diario catalán tuvo acceso al informe presentado por la defensa en el que la prima de la supuesta víctima de abuso dio un detalle hasta ahora no conocido.

“Su prima sí admite que habló con ella justo cuando Daniel Alves ya ha ido al lavabo (baño del sector vip del boliche) y, de hecho, asume que cambiaron impresiones sobre si debería acudir o no, pero afirma que la cuestión era ‘para hablar’”, indica un fragmento del reporte de cientos de hojas que presentó la defensa del jugador a la fiscalía.

De esta manera, ese diálogo entre las mujeres, previo al encuentro en el baño donde para la víctima se habría producido el abuso y para Alves solo fue una relación sexual bajo el “consentimiento” de ambas partes, podría ser favorable para el proceso de liberación que busca Martell para su defendido.

“La denunciante construye un relato que precisó tejer una explicación de: ‘¿Por qué una mujer adulta entra voluntariamente en un lavabo con un hombre adulto?”, dice la defensa en el reporte presentado en una clara intención de mostrar que la joven habría elegido ingresar al baño por su propia elección. ¿Este planteamiento podría provocar un giro en la causa? Eso se develará en los próximos días cuando se resuelva si Dani Alves sigue en prisión.

