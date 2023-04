La publicación de Wanchope Ábila junto a Martín Palermo que calentó la interna en Boca Juniors: ¿dardo para Juan Román Riquelme?

La publicación de Wanchope Ábila junto a Palermo calentó la interna en Boca Juniors: ¿dardo para Riquelme?

Colón de Santa Fe visitó a Platense en Vicente López, en el encuentro correspondiente a la fecha 12 de la Liga Profesional. Si bien el encuentro terminó empatado sin goles, no fue lo futbolístico lo que se viralizó tras el partido, sino un posteo de Ramón Ábila junto a Martín Palermo, dos ex referentes de Boca Juniors.

Wanchope, confeso hincha del Xeneize, aprovechó la ocasión para sacarse varias fotografías junto a su ídolo y agradecerle por todo su aporte con la camiseta azul y oro. Así lo dejó asentado en un posteo de Instagram, con imágenes de ambos y la firma del Titán en una camiseta de Boca Juniors, al que añadió un comentario generó suspicacias. ¿Hubo un dardo para Juan Román Riquelme?

“Con el mejor 9 Argentino de la historia!!! Muchas gracias @martinpalermo.ok por tu humildad y grandeza. Feliz de poder tener semejante recuerdo con tu firma. Un ídolo de verdad. Muchas gracias Palermo”, fue el mensaje que repercutió y fuerte.

El posteo de Wanchope Ábila junto a "un ídolo de verdad". ¿Dardo para Juan Román Riquelme? (Instagram)

Por supuesto, la frase “un ídolo de verdad” no pasó desapercibida y se entendió que fue dirigida de manera indirecta al vicepresidente actual de Boca Juniors y otro de los máximos ídolos de la institución. Todo esto se desarrolla en medio de un clima interno caliente en el club, que sufre una crisis deportiva y transita un año cargado de tensión política debido a las elecciones presidenciales que se celebrarán en diciembre.

No es la primera vez que hay dardos indirectos entre Ramón Ábila y Juan Román Riquelme. La salida de Wanchope de Boca Juniors no fue de la mejor manera y así lo hizo saber el delantero cordobés de 33 años, quien al retornar de la MLS de los Estados Unidos no fue tenido en cuenta por Sebastián Battaglia y debió abandonar el club de sus amores.

“Les aviso que no les debo nada a ustedes y no les tengo miedo”, llegó a escribir alguna vez Ábila a la crítica del Consejo de Fútbol por su mal desempeño en una liga de menor importancia como la norteamericana.

