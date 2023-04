La particular teoría de Alejandro Fantino sobre el polémico penal con el que Racing le empató a Independiente: “Fue un robo de guante blanco”

La fuerte crítica de Alejandro Fantino al penal con el que Racing le empató a Independiente

Fue la jugada más controvertida en el fin de semana de Liga Profesional. Independiente vencía 1-0 a Racing en el estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini. Nicolás Vallejo empujó Facundo Mura, quien cayó dentro del área y el árbitro Yael Falcón Pérez sancionó un penal que el VAR, con Darío Herrera al comando, respaldó. Matías Rojas cambió por gol y el 1-1 no se modificó. Aunque la polémica ganó todo.

Las imágenes con movimiento muestran que el empujón se dio fuera del área. Luego, la Asistencia Arbitral por Video ofreció una captura en la que parece que todavía existe contacto con el cuerpo del lateral sobre la línea el área. Con eso se defendieron de las críticas el citado Falcón Pérez y Federico Beligoy, cabeza de los árbitros en la Argentina.

Alejandro Fantino no se quedó afuera de la efervescencia. “Fue un afano a Independiente”, dijo en su programa Multiverso Fantino, por Neuramedia. Y dio a conocer su postura, que constó de una particular teoría sobre cómo el VAR buscó “justificar” la sanción del tiro desde los 12 pasos: “Yo voy a dar mi mirada, de lo que creo que fue un robo de guante blanco. Por lo menos así lo veo yo, como decía el maestro (Guillermo) Nimo”.

“Dicen que te taladra la cabeza rompiendo las bolas por los árbitros, chapeando con gente importante de la política, el presidente de Racing, estoy hablando de Víctor Blanco. Dicen que es insoportable. En el mundo de AFa dicen “uy, Blanco, uy, Blanco””, continuó el periodista y conductor.

“Yo voy a tratar de justificar por qué creo que a Independiente lo robaron con el penal. ¿Qué es el VAR? El VAR es el que nos fabricó la foto del penal. El penal no existió, pero existió. ¿Cómo? No existió, pero fue fabricado, entonces existió. A ver si me explico. Entonces le permite a mucha gente hoy decir: ‘Existió'”, comenzó a darle forma a su hipótesis.

* La infracción de la polémica y la conversión de Matías Rojas

“La foto del VAR, después de unos seis y siete minutos de buscarla, la ponen. Y fíjense que la televisión demora en poner la foto, demoraron en poner la foto, porque estaban buscando construir la foto. Estaban tratando de armar el hecho”, añadió. “La foto que construye el hecho para cobrar el penal que no existió, pero que existió porque lo fabrican es de la mano del pibe de Independiente, tocando la camiseta del jugador de Racing”, se explayó en la teoría.

“¿A ustedes les parece que si el VAR hubiera encontrado una foto de medio centímetro adentro del área con la mano tocando no la hubiera mostrado? No la tienen. En la foto que están mostrando, ya la está retirando la mano. Si hicieran cuadro por cuadro muy lentamente, verían que la mano se está yendo. Ya lo empujó. Falta, era falta, pero afuera del área. La imagen, la foto que muestra el VAR para fabricarme el hecho es el arma de destrucción política que es el VAR. Inventaron un penal. No hubo penal, el VAR fabricó el hecho. Ojo que te destruyen con esto. Si quieren, te destruyen”, concluyó Fantino.

