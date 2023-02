Mariano Pavone anunció hace 20 días su retiro y hoy fue presentado como nuevo refuerzo de Quilmes

El delantero declaró que jugará su último partido oficial el próximo 12 de febrero.

El 2023 había comenzado con un anuncio doloroso para los hinchas de Quilmes porque su emblema en la Primera Nacional, Mariano Pavone, anunciaba su retiro de la canchas y el Cervecero había oficializado la determinación del delantero con un posteo en sus redes sociales. Sin embargo, días después sucedió lo inesperado porque la entidad anunció la incorporación de... ¡Pavone!

“Mariano Pavone, nuevo jugador de Quilmes. ¡Bienvenido de vuelta, Tanque!”, fue el escueto texto que confirmó su regreso para sorpresa de los usuarios, quienes dejaron múltiples mensajes en Twitter haciendo clara alusión a que jornadas atrás lo habían despedido al punta con 13 goles en 68 partidos jugados con esta camiseta, después de su arribo en 2020 procedente de Defensor Sporting de Uruguay.

El 10 de enero fue el día elegido por la institución para subir una publicación y hacer oficial lo que parecía una decisión indeclinable: “A los 40 años, Mariano Pavone decidió ponerle punto final a su carrera profesional jugando para nuestro club. Gracias Tanque por haber entendido lo que significa esta camiseta. Nos representaste a todos los hinchas de Quilmes. Nos estaremos viendo”.

El futbolista de 40 años, que había finalizado su contrato en diciembre, le había pedido un tiempo a la dirigencia para evaluar su continuidad y, en declaraciones a FM Sur, daba a entender que iba a alejarse de los terrenos de juego: “No voy a seguir en el club y seguramente tampoco lo haga en el fútbol. Nada más lindo que hacerlo en un club tan grande como éste. Son 22 años de carrera y eso es toda una vida dedicada al fútbol. Estoy contento porque cuando tomé la decisión, lo hice convencido”.

El mensaje de Quilmes anunciando el regreso de Mariano Pavone

“Les quiero agradecer a todos porque en Quilmes fui feliz. Siempre me va a quedar la espinita de la final. La gente es tremenda y nunca me voy a olvidar de lo que se movió en ese torneo. Solo me faltó coronar la carrera con el ascenso”, declaró en alusión a la final del Reducido perdida por penales ante Barracas Central por la Primera Nacional 2021.

“Físicamente tal vez me daba para jugar un año más, mentalmente ya no estaba para hacerlo”, manifestó. Será parte del plantel que afrontará su debut por la Zona B ante Deportivo Riestra como local. Sin embargo, no será un integrante estable del equipo dirigido por Mario Sciacqua porque su regreso solo será por unas horas para retirarse bajo el cariño de los fanáticos en el Estadio Ciudad de Quilmes.

“Hola a todos los hinchas y socios del Cervecero. Les quiero anunciar que este 12 de febrero vuelvo a jugar con la camiseta de Quilmes”, contó en un video publicado en las redes sociales de la institución, pero aclaró que ese día será su despedida de las canchas: “Va a ser mi último partido oficial. Los espero”.

Hugo Mariano Pavone debutó en Estudiantes en el 2000, pero tuvo una extensa trayectoria en el Real Betis, River Plate, Lanús, Cruz Azul de México, Vélez y Racing antes de su paso por el fútbol uruguayo. Ganó el Apertura 2006 con el Pincha, mientras que levantó la Copa MX Clausura 2013 con la Maquina Cementera. Disputó 557 partidos y convirtió 182 goles en su carrera.

