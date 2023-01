Jorge Campos lamentó que los “amiguismos” en la FMF no dejen crecer a la Selección Mexicana

Campos fue técnico auxiliar de Ricardo La Volpe en el Mundial 2006 (Foto: especial)

Si hay un futbolista que conoce bien a la Selección Mexicana tanto dentro de la cancha como en el banquillo y detrás de los microfonos, es Jorge Campos. El colorido exportero se volvió a pronunciar sobre el fracaso del Tri en el Mundial de Qatar 2022.

En entrevista para ESPN, Campos señaló este martes que es imposible que México sea campeón del mundo con “amiguismos” en puestos clave y sin un proyecto a largo plazo.

“México va a ser campeón del mundo cuando tengamos un proyecto a 20, 30 años; pero nunca hacemos proyectos a largo plazo”

“No podemos tener el cuarto partido mañana, es difícil. En México se trabaja para mañana, para mañana y se trabaja con los amigos. Ponen al amigo del amigo del amigo; eso no funciona y ya nos hemos dado cuenta. Llevamos 30 años así desde que me acuerdo: el amigo y sigue el amigo”, subrayó.

Para el exarquero de los Pumas de la UNAM es increíble que para la gente que dirige el futbol mexicano pase inadvertido que la historia se repite ciclo tras ciclo mundialista y no hacen nada por darle un giro y aprender de lo vivido.

“Acabamos de pasar el peor fracaso de la historia de México, lo peor que hemos vivido. Es increíble que sigamos pensando lo mismo. Los cuatro años pasados recientes han sido lo peor para la Selección de México; ha sido el fracaso más grande en varias selecciones, sobre todo de la mayor y aun así no abrimos los ojos”

Agregó que “seguimos igual. Ahora va a venir un proyecto bonito para el Mundial que viene” y añadió que habrá gente que querrá pararse el cuello y decir ‘es mi proyecto’ y de tener éxito querrá ser felicitado, cuando lo que importa ahora para el ‘Brody’ es que se sienten las bases de un trabajo a plazo largo que garantice resultados sólidos que hagan pensar que se está dando un paso importante.

Al tanto de todos los procesos mundialistas del Tricolor, mencionó que “hemos tenido suerte porque tenemos jugadores que por ahí sobresalen y nos califican con un gol de último minuto” y sin dudarlo señala que “la otra vez a vez calificamos porque Estados Unidos ganó. Nos calificó Estados Unidos”.

Añade que “no hemos entendido; seguimos igual. Seguimos con 9, 8, 7 extranjeros en la Liga MX y es muchísimo. ¿Dónde se van a foguear los chavos Sub-20 y Sub-17; pero queremos decir: ‘yo fui el hombre que hizo campeón a México’. No, debemos decir: es un proceso; peor en México pensamos: en mí, en mí, en mí y en que vaya mi amigo para que me ayude mi amigo”.

Está de acuerdo en que la Federación Mexicana de Futbol haga un consejo de gente que sepa de futbol, que sea capaz, que opine e intervenga de alguna manera, ya que “gente que estamos ahí, que jugamos, que dimos todo por México, lo hicimos, lo trabajamos y trabajamos afuera o estamos en la televisión”.

Dice que es momento de echar a la basura lo que no sirve y darle al futbol mexicano lo que se merece para crecer, como volver a los torneos de Sudamérica, como la Copa Libertadores y Copa América, sobre todo ahora que México no tendrá eliminatoria, “pero muchas veces están más preocupados por el técnico, cuando no dejan que sigan los procesos”.

Finalmente, echó por tierra la versión de que hay personas en la federación que están haciendo más dinero para la selección, siendo que la selección genera automáticamente mucho dinero en todos los aspectos.

“La Selección Mexicana es muy atractiva. Pongan al que pongan la selección genera dinero; la selección se vende sola; pero no todo es dinero”.

“Hay que pensar en el prestigio y a veces hay que pagar por jugar, ni modo; se llama ‘derecho de piso’; pero siguen los mismos, los mismos amigos, los amigos de los amigos”, puntualizó.