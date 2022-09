Gimnasia, Atlético Tucumán y Racing no quieren bajarse de la pelea por el título de la Liga Profesional

GIMNASIA VS TIGRE

El Lobo quiere volver al triunfo ante Tigre (Fotobaires)

Gimnasia y Esgrima de La Plata, obligado a sumar una victoria para seguir prendido en la lucha por el título, será local frente a un Tigre entonado, que pelea por clasificarse a la Copa Sudamericana del año próximo, en la continuidad de la 21ra. fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).El partido comenzará a las 15.30 en El Bosque platense, será arbitrado por Diego Abal y televisado por TNT Sports.

El equipo de Pipo Gorosito suma 36 puntos y está a tres del nuevo líder, Boca, aunque tampoco jugó Atlético Tucumán (38), mientras que Tigre tiene 27 y lleva cinco encuentros sin derrotas.

El “Lobo” tendrá una variante con el regreso de Benjamín Domínguez a la titularidad en lugar de otro juvenil, Alexis Steimbach, en relación al once que cayó con Central Córdoba de Santiago del Estero (1-0).

El conjunto de Diego Martínez mantiene dos incógnitas, una en el arco entre el lesionado Manuel Roffo y Gonzalo Marinelli y la otra en el medio entre Sebastián Prediger -arrastra una molestia- y Lucas Menossi.

Probables formaciones

Gimnasia y Esgrima La Plata: Rodrigo Rey; Guillermo Enrique, Leonardo Morales, Oscar Piris y Nicolás Colazo; Ramón Sosa, Agustín Cardozo, Brahian Aleman y Benjamín Domínguez; Eric Ramírez y Franco Soldano. DT: Néstor Gorosito.

Tigre: Manuel Roffo o Gonzalo Marinelli; Lucas Blondel, Víctor Cabrera, Abel Luciatti y Sebastián Prieto; Lucas Menossi o Sebastián Prediger y Ezequiel Fernández; Blas Armoa, Facundo Colidio, Alexis Castro; Mateo Retegui. DT: Diego Martínez.

Árbitro: Diego Abal.

Cancha: Gimnasia y Esgrima La Plata.

Hora de inicio: 15.30.

TV: TNT Sports.





ROSARIO CENTRAL VS PLATENSE

El equipo del Apache necesita buscar regularidad en el torneo

Rosario Central, que hace tres partidos que no gana, buscará volver a la victoria cuando reciba a Platense a las 15.30 en el Gigante de Arroyito, por la 21ª fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). El encuentro será arbitrado por Silvio Trucco y televisado por la señal de cable ESPN Premium.

Central viene de empatar sin goles como visitante de Patronato y en un tanto como local de Estudiantes, al que le igualó con una conversión del delantero Franco Frías en el último minuto. Antes había perdido 2-1 como visitante de Argentinos Juniors y le había ganado 1-0 a Talleres, de local, con gol del atacante Alan Marinelli.

El director técnico “canalla”, Carlos Tevez, mantiene en duda la participación del marcador lateral izquierdo Lautaro Blanco, quien sufrió un golpe en un muslo contra Patronato, y en caso de que no llegue será reemplazado por Marcelo Benitez.

En caso de que Blanco se recupere, Tevez podría repetir la formación del equipo que jugó un buen primer tiempo en Paraná, cuando malogró varias llegadas claras. Central suma 24 puntos y está muy lejos de los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana. Enfrente saldrá Platense, que viene de perder 1-0 con Racing como local y que tiene 29 unidades.

EL Clamar tiene un promedio de 1,167, producto de 84 puntos, y también está muy lejos de la clasificación a la Copa Sudamericana.

Probables formaciones

Rosario Central: Jorge Broun; Ismael Cortez o Damián Martínez, Javier Báez, Juan Gabriel Rodríguez y Lautaro Blanco a Marcelo Benítez; Juan Cerrudo, Kevin Ortiz, Mateo Tanlongo e Ignacio Malcorra; Facundo Buonanotte; y Jhonatan Candia. DT: Carlos Tevez.

Platense: Marcos Ledesma; Nicolás Morgantini, Ayrton Costa, Haibrany Ruiz Díaz y Juan Infante; Iván Gómez, Ramiro González, Carlos Villalba y Vicente Taborda; Jorge Benítez e Ignacio Schor. DT: Omar De Felippe.

Árbitro: Silvio Trucco.

Cancha: Rosario Central.

Hora de inicio: 15:30.

TV: ESPN Premium.





RACING VS UNIÓN

La Academia viene de ganarle a Platense (Fotobaires)

Racing, que pese a no mostrar un rendimiento demasiado convincente suma dos triunfos consecutivos y está entre los candidatos a ganar el torneo, recibirá a Unión de Santa Fe con la necesidad de extender la buena racha, en uno de los partidos que le dará continuidad a la fecha 21 de la Liga Profesional de Fútbol.

El partido se jugará en el estadio Presidente Perón, en la ciudad de Avellaneda, desde las 18, con el arbitraje de Patricio Loustau y televisado por TNT Sports.

La Academia parecía quedarse fuera del lote de equipos con posibilidades de ganar la LPF tras perder ante Estudiantes, en La Plata, pero venció a Patronato y Platense, con los justo, sin sobrarle nada y con un estilo de juego menos generoso a la hora de buscar el resultado.

El equipo de Fernando Gago volvió a creer y ahora va por otro triunfo ante Unión, que lo pondría cerca de la punta, estando segundo detrás de Boca en la tabla anual y cada vez más cerca de la clasificación para la Copa Libertadores 2023.

Es que Racing depende Emiliano Vecchio para tener un poco de lucidez, una ráfaga de talento, algo de claridad, si no es por el ex Rosario Central las ideas no florecen en la “Academia”, en donde además el goleador Enzo Copetti atraviesa una “sequía” de cinco partidos sin marcar.

Ante el equipo de Avellaneda estará Unión que en los pasados ocho cotejos apenas marcó un tanto y de esas 24 unidades obtuvo apenas cinco.

El equipo dirigido por el uruguayo Gustavo Munúa llegó a octavos de final de la presente Copa Sudamericana y ahora está a seis unidades de la zona de clasificación para la próxima.

En el historial todo es muy parejo tras 59 cotejos con leve ventaja racinguista de 19 triunfos contra 16 y 24 empates.

Probables formaciones

Racing Club: Matías Tagliamonte; Facundo Mura, Leonardo Sigali, Jonathan Galván y Emiliano Insúa o Iván Pillud; Jonathan Gómez, Aníbal Moreno y Emiliano Vecchio; Gabriel Hauche, Enzo Copetti y Maximiliano Romero. DT: Fernando Gago.

Unión: Santiago Mele; Franco Calderón, Juan Portillo y Facundo Aguero; Federico Vera, Juan Nardoni, Enzo Roldán y Lucas Esquivel; Mauro Luna Diale, Jonathan Álvez y Brayan Castrillón o Junior Marabel . DT: Gustavo Munúa.

Árbitro: Patricio Loustau.

VAR: Mauro Vigliano.

Cancha: Racing Club.

Hora de inicio: 18

TV: TNT Sports.





ATLÉTICO TUCUMÁN VS ESTUDIANTES

El Decano vivirá otra fiesta en el norte (@fotobairesarg)

Atlético Tucumán, uno de los animadores de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), recibirá esta noche a Estudiantes de La Plata, de andar irregular, en el marco de la 21ra. fecha, con el objetivo de ser líder nuevamente.

El encuentro se jugará este domingo a partir de las 20.30 en el estadio José Fierro de Atlético Tucumán, con arbitraje del neuquino Darío Herrera y televisación de la TV Pública.

Atlético suma 38 puntos, uno menos que el líder Boca (39) -derrotó el viernes pasado a Godoy Cruz por 1 a 0 en el inicio de la fecha-, al tiempo que Estudiantes llegará con 27 unidades y con la Copa Sudamericana 2023 como principal objetivo.

Probables formaciones

Atlético Tucumán: Tomás Marchiori; Jonathan Sandoval, Nicolás Thaller, Manuel Capasso y Matías Orihuela; Renzo Tesuri, Guillermo Acosta, Ramiro Carrera y Joaquín Pereyra; Augusto Lotti o Ramiro Ruíz Rodríguez y Mateo Coronel. DT: Lucas Pusineri.

Estudiantes de La Plata: Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Jorge Morel, Fabián Noguera y Emmanuel Más; Manuel Castro, Jorge Rodríguez, Fernando Zuqui y Pablo Piatti; Leandro Díaz y Mauro Boselli. DT: Ricardo Zielinski.

Árbitro: Darío Herrera.

Cancha: Atlético Tucumán.

Hora de inicio: 20.30.

TV: TV Pública.





VÉLEZ VS BARRACAS CENTRAL

(@fotobaires.arg)

Vélez Sarsfield intentará dejar atrás una serie negativa de 15 partidos sin ganar a nivel local cuando reciba a Barracas Central, que con un buen promedio para el descenso piensa en la clasificación para la Copa Sudamericana, un cotejo que dará continuidad a la fecha 21 de la Liga Profesional de Fútbol.

El partido se jugará este domingo en el estadio José Amalfitani, en el barrio porteño de Liniers, desde las 20:30, televisado por TNT Sports y con el arbitraje de Yael Falcón Pérez.

Son 15 las jornadas que suma Vélez sin triunfar en la LPF, con nueve empates y seis reveses, tomando en cuanta que no se queda con los tres puntos desde el 20 de junio pasado ante Rosario Central, de local, por 2-0.

La exitosa participación en la Copa Libertadores, cayó en semifinales ante Flamengo, hizo que pasara inadvertida la muy mala campaña en la LPF en donde está anteúltimo, como en la anual. Ahora, sin Libertadores la disconformidad es total con el equipo dirigido por el uruguayo Alexander “Cacique” Medina.

Barracas Central, con Rodolfo De Paoli como entrenador, ganó siete de los últimos nueve puntos que disputó, suma cuatro triunfos seguidos de local y está 12do. en la tabla de promedios.

La buena campaña ya sobrepasa el tema del descenso y ahora con 46 unidades está a solo tres puntos de Atlético Tucumán que es el último clasificados para la Sudamericana de 2023.

Estos dos equipos nunca jugaron en el profesionalismo y si lo hicieron en el amateurismo acumulando 14 cotejos con ventaja velezana de 7-3 y con cuatro empates.

Probables formaciones

Vélez Sarsfield: Leonardo Burián; Tomás Guidara, Matías De los Santos, Miguel Brizuela y Joaquín García; Santiago Cáseres y Nicolás Garayalde; Julián Fernández, José Florentín y Lucas Janson; Walter Bou. DT: Alexander Medina.

Barracas Central: Rodrigo Saracho; Maximiliano Rodríguez, Nicolás Ferreyra, Brian Salvareschi y Juan Díaz; Facundo Mater, Carlos Arce, Iván Tapia y Fernando Valenzuela; Bruno Sepúlveda y Neri Bandiera. DT: Rodolfo De Paoli.

Árbitro: Yaél Falcón Pérez

VAR: Nicolás Lamolina

Cancha: Vélez Sarsfield.

Hora de inicio: 20:30

TV: TNT Sports.

Posiciones

Con información de Télam

SEGUIR LEYENDO