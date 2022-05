Entrevista con Pablo Zabaleta: “Que los hinchas del PSG silben a Messi duele en el alma”

El ex San Lorenzo, de 37 años, también oficia como embajador del City

Pablo Zabaleta fue campeón mundial juvenil en Países Bajos en 2005 y jugó por años en la selección argentina como lateral derecho y tuvo la posibilidad de disputar una final, la de Brasil 2014 contra Alemania. Hoy vive nuevamente en Barcelona, donde jugó para el Espanyol y coincidió con la ciudad con Lionel Messi, después de un largo paso por el Manchester City y uno más corto por el West Ham. Actualmente es comentarista de ESPN para Estados Unidos.

-¿Cómo se vive el fútbol desde la posición de comentarista? ¿Se siente raro viéndolo desde afuera de los campos de juego luego de haberlo jugado profesionalmente durante tanto tiempo?

-Es, sin dudas, una experiencia nueva. Lo que yo hago es más un análisis general desde afuera pero también un análisis más conceptual a partir de la experiencia vivida, las fases de un partido, lo previo y lo posterior y me enfoco en la liga española. Es un poco volcar mi experiencia. Por suerte me va bastante bien, porque cuando te retirás querés encontrar algo que te guste para generar una transición post-retiro que te haga sentir realizado. Lo bueno es que me dan facilidades para comentar desde mi casa, salvo ocasiones muy importantes en las que lo hago de manera presencial. Pero eso sólo ocurre en partidos trascendentes.

-Tuvo la posibilidad de jugar Mundiales y estamos en un año mundialista. ¿Cómo observa esta situación de un Mundial en un país sin tanta tradición futbolera y cerca de fin de año?

-Ya con 29 de los 32 equipos clasificados, se puede decir que el Mundial está comenzando y que ya uno empieza a vivirlo. De hecho, será la primera vez que lo organice un país de Oriente y estuve allí en varios acontecimientos y ya se percibe el clima. Será un torneo atípico porque la temporada que viene de clubes estará partida por este nuevo calendario y también será raro interrumpir lo que se está jugando para integrarse a las distintas selecciones, incluso en algunos casos, a una semana o poco más del inicio del Mundial. Creo que no va a ser fácil desconectar y los tiempo se van a achicar y puede ser que ese factor juegue.

Zabaleta y Messi hicieron una gran amistad jugando para la selección argentina

-¿Cómo llega al Mundial la selección argentina? ¿Justamente no le puede afectar el hecho de jugar pocos amistosos o no tener el suficiente tiempo de trabajo?

-Creo que la selección argentina viene haciendo un trabajo muy bueno, con 31 partidos invicta y con una cohesión grupal importante, así que creo que con Brasil es una de las que está un escalón adelante, al menos en Sudamérica.

-¿Qué otros candidatos ve?

-Francia sigue siendo candidata y puede repetir el título de Rusia 2018, Bélgica puede ratificar que tiene una generación importante de jugadores e Inglaterra tiene un equipo con muchos integrantes jóvenes. Luego están España, Alemania, varias selecciones que hicieron una muy buena Eurocopa, como Dinamarca. También están los africanos. Será un Mundial con muchos equipos potentes.

-Estamos a semanas de la final de la Champions League entre el Real Madrid y el Liverpool en París. Más allá de haber generado tres remontadas ante equipos top europeos, ¿puede el Real Madrid ganar este título teniendo enfrente a un Liverpool que también remonta y tiene jugadores con mucho carácter?

- El hecho de haber eliminado a equipos como PSG, Chelsea o Manchester City demuestra la grandeza del Real Madrid para revertir dificultades y sacar partidos adelante con carácter y personalidad y en un escenario como el Santiago Bernabéu. Se trata de un estadio con una gran historia y termina siendo un factor importante, pero en la final ese factor no cuenta y es a un solo partido, en campo neutral y público de los dos equipos, y se enfrentará a un rival muy complicado y que es merecidísimo que haya llegado a esa instancia. Vamos a ver qué sucede.

-Usted pudo jugar muchas veces en el Bernabéu. ¿Qué se siente?

-Son estadios donde la gente juega un papel clave y el Real Madrid tiene jugadores maduros, que ya llevan años allí, pero atención que el Liverpool también los tiene y su estadio, Anfield, también es determinante. En estadios así, los contrarios sufren por el factor psicológico por la capacidad de reaccionar de estos equipos, como sucedió en esta temporada con el Real Madrid, y en un momento de dudas sacan mucho partido. Jugué muchas veces en el Bernabéu y nunca tuve la posibilidad de ganar allí.

Pablo Zabaleta: "Creo que la gente del Manchester City es feliz de ver al equipo dominando el fútbol inglés"

-Usted conoce muy bien a Messi. Coincidió con él cuando jugaba en el Espanyol y él en el Barcelona, compartieron la selección mayor y fueron campeones del mundo sub 20 en Holanda 2005. ¿Cómo llega Leo al Mundial después de un año tan distinto?

-No tiene que haber sido nada fácil para él tener que cambiar de equipo luego de haber estado siempre en el Barcelona y que, de repente, por cuestiones económicas del club, haya tenido que irse porque no lo pudieron retener y tuvo que salir a buscar una alternativa muy distinta como el PSG, que fue uno de los pocos que pudo afrontar un fichaje tan caro. Pero requiere de toda una adaptación a lo que se sumó la dura eliminación ante el Real Madrid en el Bernabéu que se ve que dejó muy descontentos a los hinchas con jugadores puntuales en los que depositan las mayores esperanzas. Que silben a Leo duele en el alma porque debería ser de una enorme felicidad sentir la grandeza de tener en sus filas a uno de los mejores jugadores del mundo .

-Puede ser el último Mundial de Messi…

-Con su entereza y profesionalidad, y con la personalidad que tiene, sabiendo que es una de sus últimas chances, seguro que hará una preparación especial para poder ganar la Copa del Mundo.

-Vive en Barcelona, por lo que seguramente puede estar cerca del Barça. ¿Cree que Xavi Hernández va a poder enderezar un equipo que viene de épocas tan complicadas y que está en la transición post-Messi?

-Creo que esta temporada sirvió para que Xavi vaya amoldado sus ideas, porque hay que tener en cuenta que agarró un equipo ya hecho, sin poder planificar y si bien en enero se reforzó un poco, venía de estar en la mitad de la tabla en la liga, y ahora puede que termine siendo segundo, lo que le puede generar más ingresos económicos como para enriquecer más al plantel con nuevos fichajes para hacerse más competitivo. Veremos qué posibilidades tiene ahora cuando deba enfrentarse a los más grandes en la Champions o si puede pelear la liga en la temporada que viene. Para eso, necesitará tener dos jugadores de nivel por cada puesto.

-Usted también jugó en el Manchester City y es considerado un símbolo de este club. ¿Cómo toma el hincha este presente, con la chance de ganar la cuarta Premier League de las últimas cinco, pero sin poder ganar todavía la Champions?

-Creo que en el pasado fin de semana, en el estadio “Ciudad de Manchester” ante el Newcastle, se pudo ver la reacción de la gente. El equipo venía de perder en el Bernabéu y el público se volcó completamente con el equipo y con el director técnico (Josep Guardiola). Creo que la gente del Manchester City es feliz de ver al equipo dominando el fútbol inglés y ni siquiera hubo críticas de los dueños al plantel por la eliminación de la Champions. Creo que es más, seguirán apostando a ganarla en el futuro con grandes fichajes. Confiamos todos en la planificación, en crecer con el proyecto con confianza y continuidad. Si el hincha mira hacia atrás, hace doce años hubiera sido impensado un momento como éste.

