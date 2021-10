Scaloni habló de la forma de jugar de Dibu Martínez, del partido con Italia y contó qué lo sorprendió de Julián Álvarez

Lionel Scaloni junto a Walter Samuel, uno de sus asistentes (REUTERS/Agustin Marcarian)

En la antesala a una nueva triple Fecha FIFA por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022, el entrenador Lionel Scaloni analizó el presente del equipo en la antesala al partido de mañana, desde las 20, ante Paraguay en Asunción.

Pese a contar con la mayoría de sus figuras, el enfrentamiento ante la Albirroja será una dura prueba para la Albiceleste. Si bien el conjunto nacional, con 18 unidades, aparece en la segunda colocación de la tabla (a seis del líder Brasil), no cuentan con demasiado margen para el error. Los Guaraníes, por su parte, se ubican en un lugar expectante. Con 11 puntos se ubican a sólo dos de Colombia, último elenco en clasificar a un Repechaje.

“El equipo será, en un 99 por ciento, el de la final de Copa América con algún pequeño retoque que podríamos hacer en base a un jugador que tiene una molestia, pero en principio sería ese. No lo puedo confirmar hasta mañana”, expresó el entrenador, en alusión a Marcos Acuña. En caso de no poder ser de la partida en su lugar ingresaría Nicolás Tagliafico. Y luego, añadió: “Paraguay es un rival difícil. Cuando jugamos nos han metido en dificultades. Estoy de acuerdo con las declaraciones de su entrenador, que han sido un rival difícil para todos. Además necesita ganar por la posición en la que está.

“Es un equipo que hace jugar incómodo al rival. A todos les sucedió. Nos ha puesto en dificultad paraguaya. El momento es diferente, venimos bien, pero creo que eso no cuenta. Juegan en su casa y por ahí tienen más responsabilidad en ofensiva. Veremos el partido que proponen. Nuestra manera de jugar no va a variar”, concluyó con respecto al equipo dirigido por Eduardo Berizzo.

Julián Álvarez busca ganarse un lugar dentro de la Selección (Photo by Julian Medina/Vizzor Image/Getty Images)

Uno de los temas de la conferencia de prensa fue el gran presente de Julián Álvarez, actual máximo goleador y asistidor de River Plate en lo que va del año. “Además de conocerlo de las juveniles y haberlo hecho venir a la Mayor, está teniendo un gran crecimiento. Que no tenga minutos no depende de la edad. Es un chico que aporta un montón de cosas en lo futbolístico y en los entrenamientos es increíble como se entrena. Tiene ganas de perfeccionarse. Que no juegue no tiene nada que ver con su edad. Estamos contentos con él, con su presente, y realmente le gusta entrenar”, manifestó.

“Julián puede jugar en cualquier lugar de la delantera, tiene gol. En las posiciones de arriba puede jugar en todas, lo ha demostrado. Estamos contentos con su presente”, remarcó.

Scaloni también respaldó al Dibu Martínez, quien quedó en el centro de la escena tras su accionar en los penales contra Colombia y en el enfrentamiento de su equipo, el Aston Villa, ante el Manchester United de Cristiano Ronaldo: “Valoro el tema deportivo, como ataja. El resto no me pongo a evaluar. Es evidente que a nosotros nos ha dado resultados en los penales, y los atajó. Valoramos eso, cómo actúa en el campo de juego. Y tomamos las decisiones sabiendo que atrás tiene grandes jugadores. Valoramos eso, más allá de lo que pueda suceder”.

“Messi está bien, está para jugar. Eso es lo más importante. Está como el resto del grupo, con ganas de juntarse. El tema de su lesión... ya jugó dos partidos antes de venir acá, y es evidente que está bien”, soltó, despegando cualquier tipo de duda sobre la condición física del capitán del plantel.

Tras este enfrentamiento, Argentina tendrá dos encuentros como local. Primero recibirá el domingo en el Monumental a Uruguay, quien figura en el tercer lugar con 15 unidades (mañana recibirá a Colombia) y luego enfrentará a un urgido Perú. Los dirigidos por Ricardo Gareca poseen 8 puntos.

El director técnico valoró la importancia que tendrá el enfrentamiento ante Italia, flamante campeón de la Eurocopa, en la ventana internacional de junio de 2020. “Nos gusta medirnos con rivales importantes, sobre todo de otros continentes, con un fútbol diferente al de Sudamérica. Nos gustaría probarnos, y vernos. Pero falta tanto sobre eso que es preferible no pensar”, comentó

“Queremos que el equipo compita en cada partido. Y lo que se pueda mejorar en los entrenamientos, hacer hincapié en eso. A nivel colectivo tiene un nivel regular. A nivel individual tenemos jugadores que definen partidos. Hemos mejorado. Trabajamos como equipo y el que entra o sale sabe muy bien lo que tiene que hacer. Hay cosas por mejorar, como en todos los equipos, y más nosotros que tenemos pocos días para entrenar. Pero estamos funcionando bien como equipo”, sostuvo.

Para concluir, el DT sostuvo que “el hincha de la Selección siempre fue incondicional. La gente disfruta de los jugadores y siempre ha sido así. No creo que ahora se magnifique más. En cuanto a que la gente siga a la Selección siempre ha pasado. Somos futboleros y a la gente le gusta ver a los jugadores. Ojalá tengan una alegría cuando nos vengan a ver”.

