Vamos, vamos Selección, hoy te vinimos a alentar, para ser campeón, hoy hay que ganar, era el tema más escuchado que bajaba desde las gradas. "Estoy tan nervioso, que ni siquiera les escribí para ver cómo estaban antes del partido", le dijo a Infobae Luis Simonet, padre de los tres mosqueteros que mantienen el legado que les trasladó el ex jugador de Ferro. "Yo no me pude aguantar, en el grupo de la familia tuve que preguntar ¿cómo andan mis muchachos? Cuando me respondieron, me quedé tranquila", intervino Alicia Moldes, madre de los protagonistas.