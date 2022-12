Así celebraron los argentinos en Ecuador la victoria ante Croacia

Los argentinos residentes en Ecuador se dieron cita en la embajada de su país para ver el partido donde la selección albiceleste se impuso ante Croacia. (Gabriel Fuks)

Los argentinos residentes en Ecuador celebraron con euforia y alegría la victoria de Argentina ante Croacia en el Mundial de Fútbol de Qatar 2022. Los goles de Lionel Messi y Julián Álvarez fueron aplaudidos y gritados por sus connacionales que se reunieron en la Embajada de Argentina en Quito y en el Centro Ecuatoriano Argentino en Guayaquil.

El penal cobrado por Messi desató la alegría de los argentinos que con emotividad y a toda voz no dejaban de alentar a su selección: “¡Vamos, vamos, Argentina! ¡Vamos, vamos a ganar! ¡Que esta banda quilombera no te deja, no te deja de alentar!”.

El partido fue transmitido en pantalla grande mientras los hinchas, que vestían la camiseta albiceleste, alentaban a los jugadores con banderas, sombreros y aplausos.

El penal con el que Lionel Messi inauguró la victoria de Argentina frente a Croacia se vivió con emoción entre los argentinos residentes en Quito. (Embajada de Argentina en Ecuador)

La sede diplomática, que actualmente mantiene un conflicto con Ecuador por la decisión del gobierno argentino de otorgar el asilo a una ex ministra ecuatoriana condenada por corrupción, se llenó de decenas de argentinos de todas las edades que acudieron, con sus familiares y amigos, a mirar cómo los albicelestes se impusieron ante Croacia y ganaron un cupo para la final de la Copa del Mundo.

Antes de que iniciara el partido, la embajada ya estaba llena de hinchas. Incluso el embajador argentino en Ecuador, Gabriel Fuks, compartió la alegría de los argentinos cuando gritaron uno de los tres goles del cotejo.

Como el analista deportivo, Martín Liberman, escribió para Infobae, “la Albiceleste tiene detrás a un grupo de gente que no para ni un minuto de apoyar a sus jugadores”.

Argentina a la final y Messi en la gloria

Argentina superó por 3-0 ante Croacia y se convirtió en el primer finalista del Mundial de Qatar 2022, a la espera de lo que suceda en el duelo entre Francia y Marruecos. Con este resultado, Argentina volverá a jugar una nueva final del mundo que se celebrará el próximo domingo en el estadio Lusail.

El delantero argentino Lionel Messi pugna el balón con el croata Josko Gvardiol durante la semifinal del Mundial. Argentina se impuso 3-0 a la selección de Croacia. (AP Foto/Petr David Josek)

De acuerdo con Liberman, la selección de Messi demuestra varias características favorables que le han permitido ganarse el cupo para la final de la Copa del Mundo: “La primera fue el carácter, y lo demostró cuando se repuso del golpe que le había dado Arabia Saudita. La segunda, y la más destacable, es la paciencia. Este es un equipo que no se desespera. Incluso en los momentos que parecían angustiantes durante el torneo”, aseguró el experto.

Además, la gran actuación del capitán de Argentina, Lionel Messi, fue reconocida en todo el mundo por parte de comentaristas, medios de comunicación y futbolistas profesionales, que han llenado de halagos al jugador.

El delantero, de 35 años, ofreció un show lujoso en el 3-0 de Argentina ante Croacia, con un gol de penal y una jugada de alto impacto antes de asistir a Julián Álvarez para el tanto que cerró el marcador.

La actuación de Lionel Messi en el cotejo ante Croacia le valió halagos y reconocimiento de la prensa internacional y de sus colegas futbolistas. (REUTERS/Carl Recine)

“¿Todavía hay debate? Preguntando por el GOAT -mejor jugador de todos los tiempos-”, escribió en Twitter Gary Lineker, leyenda de la selección inglesa y fan reconocido de Messi. “No te cansás de demostrar que sos el mejor del mundo. Que se pare todo el mundo para aplaudir todo lo que este muchacho le da al fútbol”, lo homenajeó Luis Suárez, su amigo y ex compañero.

Otros dos ex compañeros suyos en Barcelona aplaudieron su perfomance. Uno fue el atacante Gerard Deulofeu, hoy en el Udinese. “Es el Dios del fútbol”, tuiteó primero. Y luego escribió “Historia por historia”, con una imagen conjunta de Leo y Maradona. El defensor Marc Bartra, hoy en el Betis. “Qué puto espectáculo LEO MESSI”, se desató el zaguero.

También Diario As tituló su noticia sobre el triunfo argentino como “Un marciano llamado Messi” y planteó: “Algún día se recordará que llevó en volandas a Argentina a su sexta final del Mundial, a la estación más cercana al título que le falta, el que ansía, el que le separa de la eternidad. Su exhibición ante Croacia mandó a la lona a un equipo imbatible hasta ahora en las eliminatorias”.

