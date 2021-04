Morena Beltrán y su relación con la fama, el feminismo, el periodismo y los futbolistas: “Siento que intimido a los hombres”

Beltrán tiene 22 años y nació en la localidad bonaerense de Haedo

Morena Beltrán trabaja con el criterio suficiente para que en Haedo, localidad bonaerense en la cual nació, creció y vivió hasta que decidió mudarse al barrio porteño de Saavedra, nunca se atrevan a afirmar que se olvidó de su pasado.

La periodista sensación nació un 29 de enero 1999. Aquel año, el River de Ramón Díaz salió campeón del Torneo Apertura con 44 puntos. El Clausura lo ganó Boca, con Carlos Bianchi a la cabeza, con la misma cantidad de unidades. Hoy, siendo parte de un análisis deportivo que compara el pasado con el presente, es capaz de explicar si alguno de estos equipos podría ganarle al River de Marcelo Gallardo.

“Yo sigo siendo la misma de siempre. Aunque se diversificó el público sigo siendo la misma”, dice a Infobae la hija de Fabián y Rosana, la tercera de cuatro hermanos, la apasionada del fútbol que transitó su adolescencia en los natatorios que sus padres tenían (y aún poseen) en el oeste del conurbano.

“Hace más de un año me mudé a Capital por cuestiones de laburo, aunque sido yendo mucho al barrio”, cuenta Beltrán, quien actualmente conduce uno de los noticieros de SportsCenter y es panelista de ESPN Fútbol 90.

También agrega: “Siempre fui la misma mina, dedicada al deporte, aunque con el fútbol empecé de grande. ¿En el juego? Me puedo llegar a defender, pero no tengo el talento nato. Sí puedo decir que siempre me apasiononó lo mismo: la necesidad de comunicar”.

—¿Trabajaste con tus papás en los natatorios?

—Sí. De chica hice mucha vida de doble escolaridad, de quedarme en la pileta hasta tarde. Pasábamos mucho en el laburo de mis viejos con mis hermanos. Cuando dejé la colonia empecé a trabajar ahí, a modo de ayudante. Era para tener algo que hacer. Mi viejo no era estricto pero siempre quiso que tengamos una responsabilidad.

—¿Y hoy qué dicen de tu popularidad?

—Mirá, sin mis papás, sin mi familia mejor dicho, no podría laburar de la manera que laburo. Me cuesta la parte de la comunicación con mi familia por el trabajo. Pero ellos son increíbles. Mi papá me ayuda con la parte contable, pero siempre desde el lado de querer cuidarme. Mi vieja lo mismo. Ella ahora se está poniendo un local de ropa, algo que siempre postergó por ser mamá de cuatro pibes y recién ahora posee tiempo para ella. Me hubiese encantando que ella no tuviera que haber postergado cosas por nosotros. Entonces ahora me enseña la tolerancia, a no rendirme.

"Sigo siendo la misma de siempre", dice en diálogo con Infobae

—Mencionabas el tema contable, ¿cuánto te importa el dinero?

—Lo justo y lo necesario. Cuando sos chico te dicen: “Ahorrá, todo lo que puedas. Ahorrá”. Y ahora estoy viviendo sola cuando podría no hacerlo para guardarme la guita del alquiler e invertir en un departamento que sea mío. Pero hoy invierto en mi comodidad. La realidad que me proponen cosas para hacer en redes lo acepto si tiene mi escencia, intento que todo tenga una impronta personal. Las redes sociales es un mundo en donde podés laburar incansablemente, pero yo no soy influencer, soy periodista.

—¿Qué significa eso?

—Que no voy a resignar ir a una cancha por el tiempo que te lleva hacer una acción en Instagram, por ejemplo. Si le tengo que sumar más cosas a mi vida, que empieza a las 15 y termina a las 2 de la mañana, quiero que valga la pena. Por ejemplo lo que me pasó y acepté, que venga una marca como Puma y me ofrezca ser su cara en la campaña She Moves Us. Pudimos inicicar un ciclo de conversaciones para ayudar a visibilizar historias, ir más allá. Me dieron un lugar en el que puedo proponer y decidir, llevar la esencia de mis pensamientos.

—¿Leés lo que te escriben en las redes? ¿Abrís los mensajes privados?

—En Instagram me cuenta ir a la bandeja de entrada y leer mensajes, pero a veces lo hago, porque me encuentro con alguna sorpresa positiva. La realidad es que el Instagram es un perfil más personal o comercial, Twitter es puro trabajo.

—¿Te interesa lo que dicen o puedan decir de vos?

—Me pasa que ahora soy tendencia bastante seguido y me pregunto qué habrá pasado o qué habré dicho. Intento tomarlo como de quien viene, por lo que veo o tanteo suelo tener bastante aceptación. No tengo muchos detractores porque el laburo que hago tiene respeto, no una crítica vacía. También hay mucho de que estoy acá porque soy hegemónica, rubia y delgada. El que intenta buscar eso me está discriminando, lo opuesto a lo que pregono. Las mujeres tenemos que cumplir con ciertos estándares que los hombres que no. Es un proceso.

En la cancha de Independiente, en un partido por Copa Sudamericana

—¿Y eso cómo repercute en vos?

—Soy muy autocrítica y exigente conmigo. Mirá, por ejemplo en el noticiero, yo estoy narrando un compacto y el me confundo en el apellido del que lleva. Quizá quien está del otro lado dice: “Mirá, se confundió el 8 con el 5, esta piba no sabe nada”. Y yo por dentro estoy pensando en que me equivoqué, pero no es porque laburo menos o me esfuerzo menos, siempre me exigo al 100%, eso me deja tranquila. Como periodista siento responsabilidad para que cada día elevemos más la vara.

—¿Cómo convivís con el levante que puede surgir en las redes sociales?

— Realmente siento que intimido a los hombres. Me hablan con respeto. En el boliche me encaraban por el lado del fútbol y la tiraban. Metían el anzuelo a ver si picaba. Yo percibo mucho respeto, no he tenido ninguna situación desagradable. Mientras sea con respeto está todo bien.

—¿Y entre los compañeros de trabajo sentías que te medían cada vez que hablabas?

—Cero. Arranqué haciendo el noticiero con Pablo Ferreyra, un fenómeno, siempre la mejor conmigo. El tema es que inevitablemente soy avasallante, nunca me quedo callada o pido permiso. Estuve mucho tiempo con Juan Simón, Leo Astrada y Seba Domínguez, tipos que fueron muy grossos dentro de la cancha. Muy predispuestos conmigo. Lo mismo con (Sebastián) Vignolo y (Marcelo) Sottile, que siempre me dicen en qué puedo corregir para darme herramientas con lo que hago.

—¿Te interesa la política?

—Por mi familia consumo bastante porque están empapados en el tema. Yo siento que tenemos luchas a las que debemos subirno, y estoy subida a la del feminismo. Y esa es una pelea que estoy dispuesta a dar. En otras no, prefiero dejar la política de lado. Hoy me lo cuestiono porque sé que la indiferencia no sirve para nada, pero lamentablemente hoy para que lo que laburo es una pelea que a nivel exposición dejar afuera.

—Pero si habla el presidente Alberto Fernández o hay alguna noticia muy importante estás atenta.

—Ni hablar, obvio que me interesa, porque tengo una postura, escucho todo por la relevancia, pero la realidad es que tengo todo formado y prefiero guardármelo . Honestamente hoy no me interesa. Me gusta meterme en el barro y elijo las batallas. La del feminismo me calzo los guantes, me subo las medidas y voy. El resto no.

"No creo que haya una barrera que impida que una periodista salga con un jugador de fútbol o un deportista", explica Beltrán

—¿Solés ir a las marchas? ¿Acompañaste la lucha para la legalización del aborto?

—Sí, me he involucrado, incluso he ido con mi familia. Fui en su momento con mi tía, de seis meses embarazada, y lo que estábamos celebrando era el poder de decisión de las mujeres. Con el feminismo no me he guardado nada. Con el aborto tampoco. Yo lo que no quiero es militar por un partido. No me gusta el término que señala solamente a un género. El término feminista se crea porque estamos en una posición cultural machista y fue necesaria crear una contraposición que busca y pregona la igualdad.

—¿Cómo te llevás con la fama?

—Bien, siendo consciente. La última vez que fui a la Costa Atlántica con mis amigas estábamos comiendo y un pibe entró al restaurante con su papá. Me pidió una foto y me agradeció porque quería estudiar periodismo. Más allá de que sé que la televisión mueve mucho, considero que soy un cuatro de copas. Generalmente no dimensiono y eso me ayuda a convivir con mi día a día.

—¿Es mejor no mezclar el periodismo con lo sentimental en cuanto a la relación con los futbolistas?

— No creo que haya una barrera que impida que una periodista salga con un jugador de fútbol o un deportista. Lo que sucede es que abrís una puerta que no está buena, un vínculo tabú. A veces me siento incómoda escribiéndole a algún futbolista por si lo pongo en un compromiso. Me pongo a pensar si lo comprometeré, si me podrá contestar, si a la mujer le generará algún tipo de incomodidad. Es una cagada, pero lamentablente es así.

—¿Saliste con algún futbolista?

—No, justamente por esa cuestión, porque estás entre la espada y la pared.

—En Google la gente busca cuántos años tenés, de qué cuadro sos y si tenés novio, ¿qué te produce eso?

—Creo que el misterio lógicamente curiosidad en la gente, que nadie puede creer cuando le digo que tengo 22 años. La gran mayoría no lo cree. Y bueno, ¿de qué cuadro soy? Es muy del morbo nuestro, del fútbol argentino.

La periodista conduce uno de los noticieros de SportsCenter

—¿Te gusta que los periodistas digan de qué equipo son hinchas?

—Me encanta que se labure con transparencia. Y considero que alguien es más deshonesto con la profesión cuando denosta al protagonista; o el periodista que cree que el costo del rating vale cualquier cosa. La imparcialidad no se mide por eso, si no por lo que diga cuando sale al aire. También hay muchos que se han encargado de que no lo sea, porque son hinchas con el micrófono en la mano .

—¿Por tu trabajo perdiste el fanatismo por tu club?

—Sí porque inevitablemente idealizamos el mundo del fútbol, vas conociendo los protagonistas, cómo funciona el mundo del fútbol y humanizás a los jugadores. Y está mal endiosar a alguien que no tiene por qué ser endiosado. Ahora me atrapó mucho el tema del juego y lo que me pasaba emocionalmente con mi club quedó en segundo plano.

—¿Cómo ves al fútbol argentino?

—Lo que le quita fuerza es que en tres años no tuvimos un formato definido. Es imposible para los clubes, para las planificaciones. Es insostenible. No podemos volver a tener un torneo con 28 equipos, es anti competitivo. Si me preguntás por los jugadores, creo que talentos en nuestro fútbol van a surgir siempre.

—¿Te han llegado otras propuestas para la televisión que no tenga que ver con el deporte?

—No, tuve alguna conversación con el Chato Prada (productor de Marcelo Tinelli) y fui muy agradecida. Por ahí estoy limitando mi potencial, estoy cerrando puertas, pero siento que me hace mejor profesional seguir en lo mío.

Morena Beltrán en la parte externa de los estudios de ESPN

—Estás conforme así.

— La verdad es que soy muy agradecida de tener una herramientaa de cambio tan grande y es estar en el lugar en el que estoy. Que me escuchen más que a otra persona, no digo que esté bien, simplemente hay que reconocer cuando tenemos herramientas para mejorar o usarlas como queremos. Siento que tengo esa responsabilidad, mucho por delante.

—¿Y en el futuro? ¿Qué te gustaría hacer?

— Estoy decidida a ser el curso de entrenadora. Me encantaría poner un lugar de formación de fútbol femenino, de hacer una captación de jugadoras en el interior del país. Hay tantas cosas por mejorar. Con el fútbol femenino hay una deuda muy grande que tenemos que ayudar a saldar. Que se transmita por televisión y haya contratos profesionales. Hay mucho por hacer, y si me agoto tan rápida me estoy dando por vencida en una batalla que aún tiene mucho por discutirse.

Fotos: Franco Fafasuli

