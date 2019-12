La atemporalidad de la memoria traumática lo llevó a evocar esos momentos dolorosos y vivenciar la misma desesperación de entonces. “No podía vivir. No quiero ni hablar, porque me dan ganas de llorar. No podía estar, prefería estar sordo, en silencio total, porque era imposible de sostener, no podía dormir, no podía estar, no podía escuchar”, revivía en gestos y palabras que parecían pedir auxilio, como aquella vez, para que lo liberaran de una situación desesperante. “Me daba por golpearme la cabeza, era patear, era decir: ¡loco, no puedo vivir más, sepan entenderme, así no, no puedo!”, se sincera por primera vez en la entrevista que le concediera al podcast 3iguales.