El jefe de la base, como muchos de los integrantes del Ejército Argentino, está acostumbrado a permanecer alejado de sus familiares; sin embargo, y a raíz del COVID-19, los tiene muy en cuenta. “A lo largo de mi carrera militar, siempre estuve separado de mis padres y hermanos. Incluso, de niño, concurrí a una escuela rural para hacer mi primaria. En ella, me quedaba internado de lunes a viernes. Por supuesto, no me deja de preocupar, como hijo y como hermano, la situación que están viviendo con el tema de la cuarentena”, describe.