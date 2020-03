“Si vos me decías, hace un año, que iba a dejar el mundo de la publicidad para estar acá, no lo imaginaba. Es muy difícil proyectar, pero espero que esto crezca. Sé que no me voy a dedicar a esto para toda la vida y que, si alguna vez me aburro, mi futuro probablemente vaya encaminado por el fútbol y los e-sports, pero tampoco creo que vaya a tener un canal de YouTube para toda la vida. Quiero crecer en la medida en que me divierta seguir haciendo esto”, sentencia Carolo sobre su futuro, dejando en claro que esta red social revolucionó todo, pero que sabe con certeza eso de que “nada es para siempre”.