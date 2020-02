¿Qué es lo que más la sensibiliza con respecto al cambio climático? Para Natalia, es aquello que se pierde para siempre, como las especies. “Por otro lado, las consecuencias del cambio climático a nivel social me dan miedo. Las inundaciones y los incendios que vendrán, y el impacto que tendrán en la vida de las personas, me desesperan y me dan mucha bronca, ya que los principales damnificados serán los sectores más vulnerables. Eso se llama injusticia climática, y es uno de mis principales motores de lucha”, describe.