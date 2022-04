Anforderungen, um Fluglotse in Peru zu werden, einer der bestbezahlten Jobs des Landes

Am vergangenen Sonntag wurde bekannt, dass es im Land an Fluglotsen mangelt, die aufgrund von Personalmangel Überstunden leisten müssen, damit sie bis zu 60 Tausend monatliche Sohlen, sogar mehr als der Präsident der Central Reserve Bank of Peru (S/41.600).

Das Fehlen dieser Spezialisten ist einer der Hauptgründe, warum die Einheitliche Union der Fluglotsen von Peru (SUCTA) vor einigen Tagen einen Streik abgeschlossen hat gelähmt Der Flugverkehr an fünf Flughäfen des Landes, darunter Jorge Chavez, schadet Tausenden von Touristen und Reisenden.

Die Streikenden forderten unter anderem bessere Arbeitsbedingungen und eine höhere Vergütung aufgrund der Überstunden, die sie aufgrund des Personalmangels leisten.

„Wir erledigen andere Aufgaben außerhalb der Flugsicherung, wie zum Beispiel Schulungsarbeiten, die über mehrere Monate stattfinden, und Corpac zahlt dafür nicht. Es dauert bis zu 8 Monate, um die Unterrichtsarbeit in einem einzigen Monat zu bezahlen, und das führt dazu, dass die Formulare überlaufen, da nicht jeder auf diese Weise gewinnt „, erklärte Victor Zavaleta, Generalsekretär von SUCTA, dem Punto Final-Programm.

In der Zwischenzeit bestätigte Jorge Perlacios, Vorsitzender des Verwaltungsrats der peruanischen Corporation of Airports and Commercial Aviation (Corpac), das Fehlen dieser Spezialisten. „Das Thema Flugverkehr erfordert eine Umgestaltung. Wir brauchen mehr Fluglotsen „, sagte er.

ANFORDERUNGEN, UM FLUGLOTSEN ZU SEIN

Unter den wiederholten Aufforderungen zur Einstellung von Fluglotsen sind dies einige der Anforderungen, die für den Zugang zu diesen Stellen erforderlich sind:

- Sie haben den Basic Air Traffic Controller Course erfolgreich abgeschlossen, der von einem von der Generaldirektion für zivile Luftfahrt (DGAC) des MTC anerkannten Studienzentrum zertifiziert wurde.

- Besitz einer von der DGAC erteilten Lizenz und Zulassung eines Landeanfluglotsen.

- Die durchschnittliche Trainingszeit eines Fluglotsen beträgt eineinhalb Jahre. Der Grundkurs dauert ein Jahr und für sechs Monate werden betreute Praktika bis zum Erwerb der Lizenz durchgeführt.

- Die Ausschreibungen werden auf der Corpac-Website (www.corpac.gob.pe) unter der Option „Call for Human Talent“ veröffentlicht.

Controladores aéreos de Corpac | Foto: Agencia Andina

WAS MACHT EIN FLUGLOTSE?

Spezialisten von Corpac, einer dem Ministerium für Verkehr und Kommunikation (MTC) angeschlossenen Einrichtung, erläutern die Arbeit des Fluglotsen.

„Der Fluglotse sorgt für Ordnung, Sicherheit und Effizienz des Flugbetriebs vom Start des Flugzeugs bis zur Landung und Fahrt zum Flughafenterminal“, sagen sie.

Sie fügen hinzu, dass der Controller einen Auftrag festlegt, indem er die Priorität bei der Aufmerksamkeit von Flügen festlegt. Er führt seine Arbeit mit dem Ziel aus, den sicheren Durchlauf von Schiffen zu gewährleisten, Zwischenfälle zu verhindern und Kollisionen in der Luft zu vermeiden. Gleichzeitig wird Effizienz angestrebt, um die größtmögliche Anzahl von Flugbetrieb zu erreichen.

PROFIL DES FLUGLOTSEN

Um diese Funktionen ausführen zu können, ist ein „ausgewogenes Temperieren“ erforderlich, um schwierige Situationen effektiv zu bewältigen und gleichzeitig die Situation unter Kontrolle zu halten. Emotionale Stabilität ist notwendig, um die Konzentration zu fördern.

Der Fluglotse muss in der Lage sein, schnell Entscheidungen zu treffen, die für die Anordnung des Flugbetriebs erforderlich sind.

Sie sollten über eine Möglichkeit für numerische Operationen verfügen und mathematische Berechnungen schnell ausführen, um Zeiten und Entfernungen mental im Voraus zu projizieren oder zu messen.

Englischkenntnisse sind ein weiteres Grundwissen, da es sich um die Standardsprache für die Kommunikation mit Flugbesatzungen oder Unternehmen aus nicht spanischsprachigen Ländern handelt.

Corpac-Fluglotsen, die bis zu S/60 pro Monat streikten | Video: Punto Final

LESEN SIE WEITER: