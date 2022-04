„Wähle oder stirb“: ein weiterer Film der Flüche, diesmal mit einem Videospiel als Mittelpunkt der Handlung

„Wähle oder stirb“: Ein normales Videospiel verändert das Leben verschiedener Menschen, einschließlich des der Protagonisten. (Netflix)

In der Eröffnungsszene erhält ein erwachsener Nerd- und Videospielfan, Hal (Eddie Marsan), eine Kopie eines fiktiven interaktiven Computerspiels namens „CURS>R“. Dies ist ein Spiel mit Text und Optionen, aus dem Sie wählen müssen, um das Level zu bestehen. Hal ist amüsiert über den Fund, entdeckt aber bald, dass das Spiel alles weiß, was um ihn herum vor sich geht und die Antworten mit realen Konsequenzen einhergehen. Es ist ein großartiger Prolog, um zu präsentieren, was kommt, das Spiel ist ernst.

Ein paar Monate später arbeitet eine brillante College-Studentin, Kayla (Iola Evans), an der Reinigung, um ihr Studium zu bezahlen. Sie stellt ihrem Freund Isaac (Asa Butterfield), einem Computerexperten, Technologie zur Verfügung, der ihr wiederum hilft, das Programmieren zu lernen, damit sie genügend Fähigkeiten für ihren Unterricht erwerben kann. Wenn Kayla sich mit dem alten Spiel kreuzt, wird sie verstehen, dass sie eine der Optionen wählen oder sterben muss. Gibt es eine Möglichkeit zu fliehen?

Das Horrorkino muss wie jedes andere Genre drei Phasen durchlaufen, um zu arbeiten: eine interessante Idee, eine attraktive Entwicklung und eine Schließung, die ihre Versprechen einhält. Horror fällt es schwer, seine Geschichten zu schließen, vor allem in der Ära der Franchise-Unternehmen, in denen ein Erfolg in viele Blockbuster-Filme umgewandelt werden kann. Choose or Die hat einen anfänglichen Reiz, der auf seinem Blick auf die Pioniere der Videospiele basiert, ihre Ästhetik, ihre Klänge, ihre Grenzen und jetzt ihr nostalgischer Inhalt.

Wie viele Winks und Zitate hat das Drehbuch? Viele natürlich. Wie viele gute Szenen hat der Film? Zum Glück mehrere. Die meisten von ihnen machen nicht viel Sinn, aber sie haben die nötige Spannung. Und wie bereits erwähnt, ist die Prämisse gut, aber die Handlung kann bis zum Ende nicht aufrechterhalten werden. Je mehr Zeit der Zuschauer zum Nachdenken hat, desto weniger Antworten kann der Film geben. Um sich selbst zu erhalten, wie es oft im Genre der Fall ist, stützt sich der Film auf persönliche Geschichten und Schrecken der realen Welt. Nach und nach flirtet er mit Titeln wie Nightmare in the Deep of the Night oder The Call. Eine Mischung, die nicht voranschreitet.

Robert Englunds Stimme bestätigt all diese Verbindungen. Englund handelt von sich selbst, um die gesamte Verbindung mit den Achtzigern zu besiegeln. Alles, was danach folgt, ist eine Reihe von Erklärungen, die das Interesse der Handlung ausschalten. Je mehr sie uns erklären wollen, desto weniger wertvoll ist die Geschichte. Das letzte Drittel der Handlung ist alles bergab. Die Liebe zu Videospielen und der Traum, jemals die perfekte Geschichte zu erreichen, die mit ihnen verbunden ist, interessieren uns gegen Ende. Am Ende verlieren wir alle.

LESEN SIE WEITER

Las Bravas FC kommt endlich zu HBO Max! Das Erscheinungsdatum ist bereits bekannt.