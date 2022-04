Menschen mit COVID können nach der Diagnose bis zu sieben Monate lang Viren im Kot eliminieren.

Solange Nasen- oder Rachentests immer noch verwendet werden, um die Ausscheidung von COVID-19 zu erreichen, könnten Untersuchungen zeigen, dass dies kein so kluger Punkt ist.

Eine Studie von Wissenschaftlern von Stanford Medicine an der University of California, USA, ergab, dass infizierte Menschen bis zu sieben Monate nach der Diagnose virales genetisches Material in ihrem Kot eliminieren können. Diejenigen, die dies tun, leiden häufig unter anhaltenden gastrointestinalen Symptomen wie Übelkeit, Erbrechen und Bauchschmerzen. Die Studie, die gerade in der Fachzeitschrift Cell veröffentlicht wurde , ist die erste, in der das Vorhandensein viraler RNA in Stuhlproben von Personen untersucht wurde mit leichtem bis mittelschwerem COVID-19, die an mehreren Stellen nach ihrer Krankheit gesammelt werden. Dies trägt zu den zunehmenden Nachweisen bei, dass das SARS-CoV-2-Virus den Darm aktiv infiziert.

„Die Ergebnisse implizieren nicht, dass das Virus, das COVID-19 verursacht, von Kot zu Mund übertragen wird“, warnen die Forscher in ihrem Bericht. Die Ergebnisse zeigen jedoch ein mögliches Virusreservoir, das teilweise die rätselhafte Konstellation von Symptomen erklären könnte, die eine Minderheit von COVID-19-Patienten über Monate nach ihrer Erstinfektion betreffen.

„Niemand weiß wirklich, was längeres COVID verursacht“, erklärte Ami Bhatt, außerordentlicher Professor für Medizin und Genetik an der für die Studie zuständigen Stelle. Unsere Arbeit zeigt jedoch, dass sich SARS-CoV-2 monatelang im Darm verstecken kann. Möglicherweise ist ein längeres COVID und die Vielzahl der Symptome, die es verursacht, auf die Reaktion des Immunsystems auf virale Proteine in versteckten Reservoirs im ganzen Körper zurückzuführen. Menschen mit hauptsächlich gastrointestinalen Symptomen können beispielsweise eine anhaltende Virusinfektion im Darm haben. Andere mit geistiger Verwirrung, die allgemein als „mentaler Nebel“ bezeichnet werden, könnten eine anhaltende Infektion ihres Nervensystems haben „, spekulierte Bhatt.

“Los hallazgos no implican que haya una transmisión fecal a oral del virus que causa la COVID-19″, advierten los investigadores en su informe CAROL YEPES | Getty Images

Dieser Spezialist, der untersucht, wie sich das Mikrobiom, das riesige Universum von Bakterien, die die Darmschleimhaut auskleiden, auf die menschliche Gesundheit auswirkt, möchte unbedingt untersuchen, ob der bakterielle „Darmfußabdruck“ einer Person betroffen ist, wenn das Virus eliminiert wird und in diesem Fall wie und für wie lang. Sie und ihre Kollegen setzen ihre Studie zur Virusausbreitung in Stuhlproben im Rahmen der U.S. Recover Initiative fort, die von den United States National Institutes of Health gesponsert wird.

Das Forschungsteam nutzte eine erste klinische Studie, die im Mai 2020 zu einer möglichen Behandlung gestartet wurde: Interferon Lambda zur Behandlung einer leichten COVID-19-Infektion. Die Studienteilnehmer wurden überwacht, um die Entwicklung ihrer Symptome sowie den Grad und den Ort der Virusausscheidung zu überwachen. Kotproben wurden von den Teilnehmern zu bestimmten Zeitpunkten entnommen.

Die Forscher nutzten die Interferon-Lambda-Studie, da die Teilnehmer weniger krank waren als Krankenhauspatienten, die zu dieser Zeit im Mittelpunkt vieler anderer Untersuchungen standen. Sie wollten verfolgen, was bei den meisten Patienten mit einer leichten Krankheit vor sich ging.

Bhatt und seine Kollegen analysierten Proben von 113 Personen an verschiedenen Stellen nach der Infektion. Sie fanden heraus, dass etwa die Hälfte mit leichten bis mittelschweren Fällen von COVID-19 eine Woche nach dem positiven Test auf das SARS-CoV-2-Virus virales genetisches Material in ihren Fäkalien eliminierte.

Etwa 13% der Menschen lösten vier Monate später immer noch virale RNA, nachdem sie das Virus aus ihren Atemwegen entfernt hatten, und fast 4% hatten sieben Monate nach der Erstinfektion virale RNA im Kot. Die Stuhlausscheidung korrelierte auch mit den anhaltenden gastrointestinalen Symptomen des Virus, einschließlich Übelkeit, Erbrechen und Bauchschmerzen.

Alrededor del 13 % de las personas seguían eliminando el ARN viral cuatro meses después, después de haber eliminado el virus de sus vías respiratorias, y casi el 4 % tenía ARN viral en las heces siete meses después de la infección inicial Catherine Falls Commercial | Getty Images

„Es ist nicht klar, warum manche Infizierte gastrointestinale Symptome haben“, schlug Bhatt vor. Es ist jedoch bekannt, dass andere Coronaviren den Darm von Tieren infizieren, sodass die Vorstellung einer anhaltenden Infektion nicht unangemessen ist.“

Die Wissenschaftler waren nicht in der Lage, genügend RNA zu isolieren, um festzustellen, welche Virusvariante die Teilnehmer infizierte, oder um schlüssig nachzuweisen, dass Proben, die zu Beginn und zu einem späteren Zeitpunkt von einer Person isoliert wurden, vom selben Stamm stammten. Da die Proben jedoch relativ früh in der Pandemie entnommen wurden, war eine erneute Infektion mit einem zweiten Stamm oder einer zweiten Variante während der Studie wahrscheinlich unwahrscheinlich, glauben Fachleute. Die Ergebnisse haben Auswirkungen auf die Abwasserüberwachung, mit der Wissenschaftler und Regierungen auf die Anzahl der COVID-19-Fälle in Städten und Landkreisen im ganzen Land schließen. „Wir sehen deutlich große und zunehmende Mengen der Omicron BA.2-Subvariante im Abwasser im ganzen Land“, berichtete Bhatt in Bezug auf die Vereinigten Staaten. Gleichzeitig wurde berichtet, dass Omicron eher gastrointestinale Symptome verursacht.

Ist dieser Anstieg des Abwassers wirklich proportional zur Anzahl der Infizierten? Oder eliminieren mehr Menschen das Virus länger im Kot? Das Verständnis der Dynamik der Virusinfektion und -ausbreitung ist für die Planung von entscheidender Bedeutung. Es ist schwierig, die Abwasserüberwachung zu interpretieren, wenn wir die Biologie nicht verstehen, die bestimmt, wer wann und wie viel verschüttet wird. Zu Beginn der Pandemie entschieden viele Ärzte, dass SARS-CoV-2 den Darm nicht infiziert, was für unser Verständnis gefährlich war „, schloss er.

