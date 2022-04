Die Ukraine will Putins Plan vermeiden: Kündigen Sie am Jahrestag des Sturzes der Nazis einen Sieg im Donbass an

Russia's President Vladimir Putin chairs a meeting on the country's economy via a video link at a residence outside Moscow, Russia April 18, 2022. Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

Das Verteidigungsministerium der Ukraine geht davon aus, dass der russische Präsident Wladimir Putin versuchen wird, seine Truppen „so weit wie möglich“ außerhalb der Grenzen des Donbass zu bewegen, um sie am 9. Mai, dem Jahrestag der Niederlage von Nazideutschland, als Sieg darzustellen.

„Ihr Ziel ist ganz klar: die ukrainischen Streitkräfte über die Regionen Donezk und Lugansk hinaus zu drängen und den Landkorridor zur besetzten Krim aufrechtzuerhalten“, sagte Verteidigungssprecher Alexander Motuzyanyk in Erklärungen gegenüber dem RBC-Ukraine-Kanal.

Dies ist der Sieg, den Putin „versuchen wird, an seine Gesellschaft zu verkaufen“, fügt er hinzu, nachdem er in seinem „Plan A“ versagt hat, den Kiew als Invasion des gesamten Landes betrachtete.

Der Sprecher warnt jedoch, dass Russland damit nicht zufrieden sein wird, sondern dann versuchen wird, seine Offensive auf andere Regionen wie Cherson auszudehnen.

FOTO DE ARCHIVO: Activistas prorrusos reaccionan en una calle mientras estallan fuegos artificiales en el cielo, después de que el presidente ruso Vladimir Putin firmara un decreto que reconoce como entidades independientes a dos regiones escindidas del este de Ucrania apoyadas por Rusia, en la ciudad de Donetsk, controlada por los separatistas, Ucrania 21 de febrero de 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko REUTERS

Der ukrainische Präsident Wolodymir Zelensky bestätigte am Montagabend den Beginn der großen russischen Offensive, die seit einigen Wochen Gestalt angenommen hatte, sich nun auf die Ostfront konzentrierte und darauf abzielte, die volle Kontrolle über den Donbass zu übernehmen.

Gleichzeitig unterhält Russland die Belagerung von Mariupol, einer strategischen Stadt in Moskaus Plänen, einen Landkorridor zur annektierten Krim zu haben.

In den ukrainischen Medien wird davon ausgegangen, dass Putin diesen „Sieg“ über Donbass präsentieren will, der mit der Siegesparade am 9. Mai zusammenfällt, dem Tag, an dem Russland die Niederlage über Deutschland und die Kapitulation des Dritten Reiches feiert.

(Mit Informationen von EFE)

LESEN SIE WEITER: