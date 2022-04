Die Fluggesellschaft Latam hat nach zweijähriger Pandemie die Strecke zwischen Cartagena und Lima wieder aufgenommen

FOTO DE ARCHIVO. Un avión de pasajeros de LATAM Airlines en el aeropuerto de Santiago, Chile. Mayo, 2020. REUTERS/Ivan Alvarado

Am kommenden Dienstag, dem 3. Mai, wird die chilenische Fluggesellschaft Latam eine Strecke wieder aufnehmen, die sie aufgrund der Covid-19-Pandemie seit zwei Jahren eingestellt hatte. Dies ist die direkte Route zwischen Cartagena (Kolumbien) und Lima (Peru).

Flug LA2448B startet dreimal pro Woche dienstags, mittwochs und sonntags und erhöht die Anzahl der Ziele, die die Fluggesellschaft nach Kolumbien anbietet, auf fünf. Die anderen vier sind Medellin, Bogotá, Barranquilla und der Archipel San Andrés.

Cristina Gil de Melo, Verkaufsleiterin von Latam Airlines Peru, sagte, dass die Wiederaufnahme dieser Route „die Hoffnungen von Hunderten von LATAM-Mitarbeitern wecken wird, die seit mehreren Monaten daran arbeiten, diese Route zu reaktivieren. All dies als Teil unseres Engagements als Organisation zur Reaktivierung des Tourismus, zur Förderung des Handels und zur Konnektivität der Region.“

Diese Ankündigung von Latam ist auch zusätzlich zu der direkten Route Quito Bogotá, die am 1. April eröffnet wurde. Diese Route fliegt montags, dienstags, mittwochs, freitags und sonntags. Mónica Fistrovic, Exekutivdirektorin der Latam-Tochtergesellschaft in Ecuador, sagte vor einigen Tagen: „Die Eröffnung der Route Quito-Bogotá ist ein Beweis für unser Engagement, die Ecuadorianer weiterhin zu verbinden und Ecuador an anderen internationalen Zielen zu fördern.“

Die Fluggesellschaft steht in letzter Zeit vor großen Veränderungen und plant, im April 2022 rund 1.059 tägliche Flüge durchzuführen, wobei Inlands- und Auslandsflüge an ihren 132 Zielen in den 20 Ländern, mit denen sie verbunden ist, gezählt werden.

Im März letzten Jahres betrug der Passagierverkehr (gemessen in gemieteten Passagierkilometern - RPK) 66,5% gegenüber dem gleichen Zeitraum des Jahres 2019, basierend auf einem in ASK gemessenen Betrieb (verfügbare Sitze pro Kilometer). Dies bedeutete, dass der Belegungsfaktor um 1,7 Prozentpunkte sank und 81,1% erreichte.

Auf der anderen Seite hat die brasilianische Niederlassung kürzlich ihren langlebigsten Piloten, bekannt als Commander Loreto, in den Ruhestand versetzt, der 44 Jahre lang kommerzielle Flüge leitete und die Fusion zwischen dem brasilianischen Tam und dem chilenischen Lan erlebte. Zuletzt ist er letzte Woche von Rio de Janeiro nach Brasilien gefahren.

Aeronáutica Civil berichtete, dass der Flugbetrieb aufgrund der hohen Nachfrage und der widrigen Wetterbedingungen rund um den internationalen Flughafen El Dorado Verspätungen von mehr als 90 Minuten hat, und empfahl Reisenden, sich an die Fluggesellschaften zu wenden, um mögliche Änderungen der Reiserouten zu antizipieren.

Avianca hat einen Notfallplan eingeleitet, um zu verhindern, dass Passagiere, die am 19. April nicht reisen können, ihren Flug ohne zusätzliche Kosten oder Strafe verschieben. Diese Maßnahme gilt nur für diejenigen, die zwischen 12:00 Uhr mittags und Mitternacht Inlandsflüge in Kolumbien hatten.

Seit Montag ist der Flughafenbetrieb aufgrund der widrigen Wetterbedingungen in der Hauptstadt des Landes aufgrund der starken Regenfälle, vor denen IDEAM bereits gewarnt hatte, beeinträchtigt.

„Bewölkung und mäßige bis starke Regenfälle werden voraussichtlich in den Regionen Pazifik, Karibik, Anden, Orinoquia und Amazonien zunehmen, die am Nachmittag, in der Nacht und am frühen Morgen am stärksten sind und von elektrischer Aktivität in Zeiten starken Regens, Hagelstürmen und/oder Stürmen begleitet werden und allmählich abnehmen gegen Donnerstag 21 „, sagte das Unternehmen in einer Erklärung.

LESEN SIE WEITER: