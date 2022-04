70 Touristen wurden aufgrund von Zusammenstößen in der Sierra Nevada de Santa Marta evakuiert

Die Zusammenstöße in der Sierra Nevada de Santa Marta gehen weiter, der jüngste Bericht ergab, dass mehr als 70-Touristen, die in die Verlorene Stadt gingen, aufgrund einer Polizeioperation und der Nationalarmee gegen die Conquistadora-Selbstverteidigungskräfte der Sierra (ACSN) evakuiert werden mussten 'Machete Pelao“.

In Dialogen mit W Radio berichtete der Sozialführer und Menschenrechtsverteidiger Leber Dimas: „Am nordöstlichen Hang, der Ciudad Perdida zugewandt ist, gab es eine Konfrontation zwischen den erobernden Selbstverteidigungskräften der Sierra und den öffentlichen Kräften, wodurch es zu einem Verletzten kommt Offizier und anscheinend eine Person getötet, es ist die Rede, wer der Kommandeur der erobernden Selbstverteidigungsgruppen der Sierra sein könnte, aber diese Informationen werden nicht bestätigt.“

Así lo publicó en sus redes sociales el líder social y defensor de derechos humanos. Foto: Twitter @Leberlisandro

In ähnlicher Weise bestätigte Dimas die Vertreibung von 570 Menschen aufgrund der Zusammenstöße zwischen „Los Pachencas“ und „El Clan del Golfo“ im ländlichen Ciénaga.

Darüber hinaus versicherte Leber, dass seit 2008 ein Charakterisierungsbericht erstellt wurde, aus dem hervorgeht, dass der „Golfclan“ bereits in 16 der 30 Gemeinden, einschließlich Santa Marta, präsent war, was sich auch in Bereichen des Departements widerspiegelt.

In der ländlichen Gegend der Gemeinde Ciénaga (Magdalena) gibt es Warnungen vor den Kämpfen der selbsternannten Gaitanista-Selbstverteidigungskräfte Kolumbiens, besser bekannt als Golfclan, und die Conquistadora-Selbstverteidigungskräfte der Sierra oder Los Pachenca, die gekämpft haben seit Beginn der Karwoche über das Gebiet, um weiterhin Verbrechen mit Drogenhandel zu begehen.

Das Dorf La Secreta sei am stärksten betroffen, berichteten sie in der Barranquilla-Zeitung El Heraldo, wo sich die Feindseligkeiten zwischen den beiden Drogenhandelsgruppen verschärft haben, wodurch mehrere Familien ihre Häuser verlassen und in die städtischen Gebiete der Stadt gezogen sind Nachbargemeinde Zona Bananera sowie die Städte Santa Marta und Barranquilla.

In der Zwischenzeit berieten sie sich im Caracol-Radiosender mit dem Anthropologen Lerber Dimas, der den Konflikt in dieser Region des Landes analysiert und erklärte, dass sich die Betroffenen nicht als Vertriebene anerkennen, da sie freiwillig ihre Häuser verlassen haben, um einen Vorfall in der inmitten der Zusammenstöße zwischen den kriminellen Strukturen.

„Sie haben sich nicht gemeldet und werden es auch nicht tun. Sie verstehen nicht, dass dies eine Zwangsvertreibung ist. Für sie ist es ernst, aber es bedeutet nicht, dass es sich um Vertreibung handelt, weil ihnen niemand gesagt hat: -Verlasse diesen Bereich-, aber sie sind aus freiem Willen gegangen, weil sie ein Risiko gesehen haben und dies eine Vertreibung ist, und selbst wenn sie es anders interpretieren, passiert Kriminalität „, erklärte er im Caracol Radio.

Er fügte hinzu, dass sich diese beiden Gruppen, die aus dem ausgestorbenen Auc hervorgegangen sind, neu gruppieren, was zu einer Welle der Gewalt in diesem Gebiet der kolumbianischen Karibik geführt hat. „Niemand sagt ihnen, sie sollen gehen, aber es gibt keine Garantien für Sicherheit oder Seelenfrieden“, sagte er.

