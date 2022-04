Wetter in Mexiko für den 19. April: Trotz Regen werden hohe Temperaturen herrschen

CAMPECHE, CAMPECHE, 29JULIO2018.- Una intensa ola de calor azota la entidad y gran parte del país, debido al fenómeno meteorológico llamado "Canícula", el cual tiene una duración de 40 días en los que se alcanzan las temperaturas más altas del año. Las autoridades recomiendan a la población mantenerse hidratados, evitar la exposición directa al sol y utilizar ropa ligera. FOTO: MARTÍN ZETINA /CUARTOSCURO.COM

Der Nationale Wetterdienst hat eine Nachmittagsatmosphäre vorhergesagt, die von heiß zu sehr heiß werden wird, da die Hitzewelle in den meisten Teilen des Territoriums aufrechterhalten wird. Infolge der 43. Kaltfront sind jedoch Regenfälle im Süden und Südosten des Landes zu erwarten. Der Zustrom von Feuchtigkeit aus dem Golf von Mexiko führt auch zu Niederschlägen in den Gebieten von Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Puebla, Tlaxcala, Bundesstaat Mexiko, Mexiko-Stadt und Morelos

Mexiko wird in Baja California, Chihuahua, Durango, Zacatecas und im Bundesstaat Mexiko Mindesttemperaturen von bis zu 0° C verzeichnen. Im Gegensatz dazu steigen die Höchststände in Michoacán und Guerrero auf 45° C und in Baja California Sur, Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, San Luis Potosi, Aguascalientes, Guanajuato, Bundesstaat Mexiko, Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chihuahua-Tapas, Tabasco, Campeche, Yucatan und Quintana Roo.

Valle de México: Gemäßigte Umgebung im Morgengrauen und heiß am Nachmittag, mit der Wahrscheinlichkeit von Regenschauern mit gelegentlichen starken Regenfällen in Mexiko-Stadt und im Bundesstaat Mexiko, die von Stromschlägen und Hagelkörnern begleitet sein können.

Clima en México para el 19 de abril de 2022. Foto: @conagua_clima

In Mexiko-Stadt wird eine Mindesttemperatur von 15 bis 17° C und ein Maximum von 27 bis 29° C prognostiziert. Für die Hauptstadt des Bundesstaates Mexiko gilt eine Mindesttemperatur von 7 bis 9° C und ein Maximum von 23 bis 25° C.

Baja California Peninsula: Teilweise bewölkter Himmel ohne Regen. Morgens kalte Umgebung in den Berggebieten von Baja California und kühl im Rest der Region. Am Nachmittag ist die Atmosphäre warm bis heiß.

Nordpazifik: Tagsüber teilweise bewölkter Himmel und in der Region kein Regen. Morgenstimmung von kühl bis gemäßigt und nachmittags heiß.

Zentralpazifik: Himmel mit vereinzelten Wolken am Morgen, zunehmende Bewölkung während des Tages, mit der Wahrscheinlichkeit von Schauer und Schauer, begleitet von Stromschlägen und möglichem Hagelfall in den Gebieten von Jalisco und Michoacán. Keine Regenbedingungen in Nayarit und Colima. Morgens kühle bis milde Atmosphäre und nachmittags sehr heiß.

Südpazifik: Teilweise bewölkter Himmel am Morgen und teilweise bewölkt am Nachmittag mit der Möglichkeit von Schauer, begleitet von Elektroschocks in Chiapas und Oaxaca sowie vereinzelten Regenfällen in Guerrero. Morgens kühle bis milde Atmosphäre und nachmittags sehr heiß. Nordwind von 15 bis 30 km/h mit Böen von 50 bis 60 km/h in der Landenge und im Golf von Tehuantepec.

Golf von Mexiko: Den größten Teil des Tages bewölkter Himmel mit Schauern und Schauern in den Gebieten von Veracruz und vereinzelten Niederschlägen in Tamaulipas und Tabasco. Warme Atmosphäre am Morgen und warme Nachmittagsstimmung

Clima en México para el 19 de abril de 2022. Foto: @conagua_clima

Yucatan-Halbinsel: Himmel mit vereinzelten Wolken am Morgen und teilweise bewölkt am Nachmittag, mit der Wahrscheinlichkeit vereinzelter Schauer in der Region. Warme und sehr heiße Morgenatmosphäre am Nachmittag.

Mesa del Norte: Morgens teilweise bewölkter Himmel und Nachmittag und Nacht bewölkt mit starken Regenfällen in Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes und San Luis Potosí; Schauer in Nuevo León und vereinzelte Regenfälle in Durango; alles begleitet von Elektroschocks und möglichem Hagel. Gemäßigte Morgenatmosphäre in weiten Teilen der Region, kalt vor Frost in den Bergen von Durango. Nachmittags warme bis sehr heiße Umgebung.

Mesa Central: Den größten Teil des Tages bewölkter Himmel mit starken Regenfällen in Tlaxcala, Morelos und Puebla sowie Schauer und Schauer in Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, alles begleitet von Stromschlägen und möglichen Hagelfällen. Kühle Morgenstimmung in weiten Teilen der Region und kalt in Berggebieten. Nachmittags warme Atmosphäre.

