„The Boys“: alle Details der dritten Staffel

„The Boys“: Am 3. Juni kommt die dritte Staffel. (Prime Video)

The Boys hat jetzt zwei Staffeln auf Prime Video und wurde von den Zuschauern hervorragend aufgenommen. Als eine Art Satire von Superheldengeschichten gelang es The Boys (erstellt von Eric Kripke) mit einem Ranking für Personen über 18 Jahre, sich als einer der originellsten Vorschläge der letzten Jahre zu positionieren.

Die dritte Staffel begann Anfang letzten Jahres mit ihren Aufnahmen, wodurch die von COVID-19 generierten Avatare vermieden wurden, und endete im September 2021. Somit wird das Datum der Rückkehr von The Boys mit seiner dritten Staffel der 3. Juni sein. Die ersten drei Folgen werden am Tag ihrer Premiere verfügbar sein und die restlichen Folgen werden wöchentlich bis zu ihrer voraussichtlichen Fertigstellung am 8. Juli hochgeladen.

Die Boys und The Seven werden sich wiedersehen, da wir uns alle wünschen, dass das Treffen zwischen Billy Butcher (Karl Urban) und Homelander (Antony Starr) auf einmal stattfindet und die Dinge zwischen ihnen im Produktionsstil geregelt werden. Im Trailer konnten wir eine Szene sehen, in der beide zusammen sind und wie Ryan (Cameron Crovetti), Homelanders Sohn, beginnt, seine Kräfte einzusetzen.

(ACHTUNG SPOILER). Denken wir daran, dass wir am Ende der zweiten Staffel gesehen haben, wie Homelanders unglückselige Begleiterin Stormfront (Aya Cash) endlich besiegt wurde, nachdem sie ihre Glieder verloren hatte. Seine Nazi-Vergangenheit machte ihn noch hasserfüllter. Aber ist er wirklich gestorben? In einem Interview mit Entertainment Weekly bezog sich Cash auf seine Rolle und sagte: „Ich denke, sie haben die Tür offen gelassen, aber ich habe auch das Gefühl, dass nicht mehr viel davon übrig ist. Technisch gesehen ist sie nicht tot, aber ich denke, du musst dir nur Staffel 3 ansehen, um herauszufinden, was passiert ist.“ Aber unabhängig von seiner Anwesenheit oder nicht in dieser dritten Staffel werden wir das Vermächtnis rechtsextremer Fans sehen, die er nach seiner Zeit bei The Seven, genannt Stormchasers, hinterlassen hat.

Wir werden aber auch neue Superhelden/Bösewichte haben. Einerseits tritt Jensen Ackles (Supernatural) dieser Serie als Soldier Boy bei, andererseits werden wir auch die ehemalige The Walking Dead, Laura Holden, haben, die Crimson Countees (Countess Crimson) zum Leben erwecken wird, eine Art Parodie auf die Scarlet Witch und Mitglied des Teams unter der Leitung von Soldier Boy, dem Payback.

„ Wir werden die Geschichte dieses Teams und aller seiner Mitglieder untersuchen “, sagte Kripke dem oben genannten Magazin. Tatsächlich wird die erste Folge der neuen Staffel den Namen dieser Gruppe tragen und „Payback“ heißen.

Drei neue Superhelden werden in der dritten Staffel hinzugefügt. Einerseits werden wir Supersonic (ehemaliger Starlight-Partner) haben, der von Miles Gaston Villanueva (The Resident) gespielt wird. Nich Wechsler (Revenge/Dynasty) wird ebenfalls als Blue Hawk hinzugefügt, und der Schauspieler Sean Patrick Flanery (Dexter) wird Gunpowder sein, ein weiteres Mitglied der Soldier Boy-Gruppe. Diese Figur hatte eine sehr kurze Teilnahme in der ersten Staffel, als er in der zweiten Folge in einem Zeitungsbericht im Fernsehen auftrat. Dort sagt er einen Satz, der ihn als Waffenverteidiger postuliert: „Wenn mehr Menschen bewaffnet wären, müsste ich vielleicht nicht jedes Mal den Tag retten.“ Der Schauspieler, der es bei dieser Gelegenheit spielte, war Joel Gagne (Bad Blood). Katia Winter (Speely Hollow) wird ihrerseits die Gastdarstellerin dieser Saison sein. Sie wird die Rolle der Little Nina übernehmen, einer Mafia aus Russland.

Zweifellos werden wir Butcher auch genau verfolgen, der darüber nachdenkt, ob er der große Held dieser Geschichte wird oder ob er sich der Seite der Bösewichte anschließt. Urban ist in diesen Charakter geraten, der einen internen Konflikt zwischen der Pflicht zu sein und seinem Wunsch nach Rache erlebt. Im Gespräch mit EW sagte er: „Um das Monster zu besiegen, wirst du zum Monster? Und ich denke, das ist eines der großartigen Dinge an dieser Staffel: Alle Charaktere stehen vor dieser Wahl. Wie weit sind sie bereit zu gehen? Welche Grenze sind sie bereit zu überschreiten, um das zu erreichen, was sie erreichen wollen? Für alle Charaktere der Serie entsteht ein Konflikt, und es macht Spaß zu sehen, wer wirklich auf wessen Seite landet.“

LESEN SIE WEITER: