José Ramón López Beltrán wird eine neue Niederlassung seiner Schokoladenfabrik in Tabasco eröffnen

Der Schokoladenladen von José Ramón López Beltrán und seinen Brüdern wird mit der Eröffnung einer Filiale im Gebiet von Tabasco wachsen. Chocolates Rocío, benannt nach der verstorbenen ersten Frau des derzeitigen Präsidenten von Mexiko, gab die Ankündigung auf Instagram mit der kurzen Nachricht bekannt: „Wir sind fast bereit, Sie in unserem neuen Geschäft in Villahermosa, Tabasco, zu empfangen!“ , nachdem sie in den vergangenen Tagen bekannt gegeben hatten, dass das Unternehmen expandieren würde, und ihre Follower eingeladen hatten, zu erraten, wo es sich befinden würde.

Chocolates Rocío inició operaciones en 2019, con una sucursal en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Foto: Instagram/@chocolatesrocio

Das Schokoladenunternehmen nahm 2019 seinen Betrieb auf, ein Jahr nachdem Andrés Manuel López Obrador an die Macht gekommen war und sein Sohn José Ramón angekündigt hatte, dass er während der Amtszeit seines Vaters kein öffentliches Amt innehaben werde. Es ist erwähnenswert, dass Lopez Beltran in den sozialen Medien nach der Quelle des Geldeinkommens befragt wurde, die es ihm ermöglicht, einen luxuriösen Lebensstil mit einer Wohnung in Houston, Texas, und Familienurlauben in Orten wie Aspen, Colorado, aufrechtzuerhalten.

Das Unternehmen stellt, wie auf seiner Website beschrieben, „hochwertige Schokolade her, die in der Lage ist, die anspruchsvollsten Gaumen zu erobern und mit den besten Schokoladen der Welt zu konkurrieren“. Die Produktion erfolgt in kleinem Maßstab in einer Werkstatt in Mexiko-Stadt, wo Kakaobohnen manuell ausgewählt und dann in Maschinen mit geringer Produktion umgewandelt werden. Der Rohstoff stammt von einer Familienfarm, auf der er gesät, geerntet, fermentiert und getrocknet wird, bevor er in die Metropolregion geschickt wird.

El negocio de los hijos de López Obrador fue señalado por presuntamente haberse beneficiado del programa Sembrando Vida. Foto: Instagram/@chocolatesrocio

Ende 2021 war das Geschäft der Kinder von López Obrador von der Herkunft des Kakaos geprägt, da laut einer journalistischen Untersuchung von Aristegui Noticias die Farm, auf der sie angebaut wird, vom Regierungsprogramm Sembrando Vida profitierte, das darauf abzielt, die ländliche Armut und die Umwelt zu verringern Abbau. AMLO bestritt die Vorwürfe während einer seiner morgendlichen Pressekonferenzen, in der er versicherte, dass es sich bei dem Eigentum um ein Familienerbe handelt und dass die Argumente gegen seine Kinder falsch seien.

Trotz Kritik hat das Unternehmertum der Familie López Beltrán zugenommen. Derzeit werden Riegel mit verschiedenen Schokoladensorten sowie berauschende und kohlensäurehaltige Getränke angeboten, die Monate nach der Eröffnung des ersten Geschäfts Ende 2019 in die Speisekarte aufgenommen wurden. Im Allgemeinen sind die Meinungen derjenigen, die die Produkte ausprobiert haben, in Bezug auf Qualität und Geschmack gut, aber sie sind unterschiedlich in Bezug auf den Service der Mitarbeiter, die für die Schokoladenfabrik in der Straße República de Guatemala im historischen Zentrum des CDMX arbeiten.

El emprendimiento de López Beltrán ha recibido comentarios positivos por la calidad de sus productos, pero también ha sido señalado por la procedencia de los recursos que lo financian. Foto: Instagram/@chocolatesrocio

Google-Bewertungen heben die nationale Herkunft von Kakao hervor, empfehlen einige spezifische Produkte wie Kakao-Frappé und betonen, dass es sich um einen kleinen, aber gemütlichen Ort handelt, an dem die Mitarbeiter die Verbraucher freundlich behandeln und den Produktionsprozess jeder von ihnen bestellten Schokolade und jedes Getränks ausführlich erläutern. Es gibt jedoch auch einige negative Kommentare von Kunden, die behaupten, mehr als zwei Stunden auf die Betreuung gewartet zu haben, und von einigen anderen, die glauben, dass es Gourmet-Schokoladenläden mit einem qualitativ hochwertigeren Angebot, einer besseren Präsentation und einem besseren Preis gibt.

Während seiner Zeit auf Twitter wurde es in Bezug auf die Herkunft der Fonds kritisiert, mit denen es finanziert wurde. Unter den jüngsten Kommentaren stechen einige hervor wie: „Schokoladen Rocío wird in die Geschichte eingehen, LitioMex hat bereits Partner“, die sich auf das Bergbaugesetz beziehen, mit dem López Obrador Lithium verstaatlichen will, nachdem die Elektrizitätsreform am Sonntag vom Kongress abgelehnt wurde.

