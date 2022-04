Israel griff Hamas-Ziele als Reaktion auf den Start einer Rakete aus Gaza an

Flames and smoke rise during Israeli air strikes amid a flare-up of Israel-Palestinian violence, in the southern Gaza Strip, April 19, 2022 . REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

Die Israel Defense Forces (IDF) gaben am Montagabend bekannt, dass sie als Reaktion auf die vom Gazastreifen abgefeuerte Rakete, die das Luftverteidigungssystem namens Iron Dome auslöste, Ziele im Gazastreifen angegriffen haben.

„Als Reaktion auf den Start von Gaza nach Israel haben wir gerade eine Hamas-Waffenproduktionsstätte in Gaza ins Visier genommen. Die Terrororganisation der Hamas ist für alle terroristischen Aktivitäten verantwortlich, die aus dem Gazastreifen ausgehen „, sagten sie auf ihrem offiziellen Twitter-Profil.

Laut lokalen Quellen haben israelische Flugzeuge die Stadt Khan Younis im Süden des Gazastreifens mit drei Raketen bombardiert. In einer Erklärung erklärte der bewaffnete Flügel der Hamas, die Al-Qassam-Brigaden, dass die „Luftverteidigung das Flugzeug um 1,35 Stunden (Ortszeit) angegriffen hat“, wie die Nachrichtenagentur Maan berichtete.

Diese Aktion findet im Zusammenhang mit den Spannungen mit Israel nach der jüngsten Intervention der israelischen Polizei gegen muslimische Gläubige auf der Esplanade der Moscheen statt, die am Freitag zu mehr als 150 Verletzungen und 400 Häftlingen sowie mehreren Angriffen in Israel führte, bei denen mehr als ein Dutzend Zivilisten zurückgelassen wurden in den letzten Wochen tot.

Conflicto en la Franja de Gaza

Auf der anderen Seite ist ein 19-jähriges Mädchen namens Hanan Mahmud Jaddur gestorben, nachdem es aufgrund von Zusammenstößen zwischen palästinensischen Demonstranten und israelischen Streitkräften im Nordosten Jenins in den Bauch geschossen worden war, so die Nachrichtenagentur Wafa.

Darüber hinaus wurden in Ramallah mindestens drei junge Menschen durch Munition infolge von Zusammenstößen in den Dörfern Kafr Ein und Qarawat Bani Zeid verletzt, während es auch zu Unruhen in Al Yamun im Norden des Westjordanlands kam, wo die israelischen Streitkräfte die Menge mit Tränengas zerstreut haben.

Nach Angaben der Behörde wurden Verletzungen auch bei Zusammenstößen in Al-Tur, Jerusalem, sowie in der Gegend von Jabal Mukaber, einem Viertel von Ostjerusalem, gemeldet. Außerdem wurde in Hebron mindestens eine Person nach Zusammenstößen in Hebron sowie im Flüchtlingslager Al-Arrub verletzt.

Aufgrund der Zusammenstöße wurden laut Wafa in wenigen Wochen mindestens 17 Personen von israelischen Streitkräften festgenommen, in denen sich die Spannungen vervielfacht haben, weil der Monat Ramadan mit dem Passahfest und der christlichen Karwoche und ihren Aktionen in der Stadt Jerusalem zusammenfällt.

Am Freitag wurden mehr als 400 Palästinenser verhaftet und 150 durch polizeiliche Intervention verletzt. Diese Aktionen wurden von Ländern wie den Vereinigten Arabischen Emiraten, Marokko oder Bahrain, Verbündeten Israels, verurteilt.

(Mit Informationen von Europa Press)

LESEN SIE WEITER: