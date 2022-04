Finanzführer der G20 sollen Russland für wirtschaftliche Folgen verantwortlich machen

(Bloomberg) Das Treffen der G-20-Finanzchefs in dieser Woche wird russische Vertreter umfassen und soll eine klare Botschaft senden, dass Russland für die globalen wirtschaftlichen Folgen seines Krieges gegen die Ukraine voll verantwortlich ist, sagte ein deutscher Regierungsbeamter.

Nach einer langen Diskussion wurde Einigung erzielt, dass Russland nicht in der Lage sein sollte, das Format der G20 oder die Tagesordnung des nächsten Treffens der Finanzminister und Zentralbankgouverneure zu diktieren, sagte der deutsche Beamte unter der Bedingung der Anonymität. Das Treffen sollte genutzt werden, um eine klare Botschaft an Russland zu senden, fügte der Beamte hinzu.

Diese Woche haben sich die Vereinigten Staaten noch weiter von den Unterstellungen entfernt, dass ihre Beamten die G20-Treffen boykottieren würden, wenn ihre russischen Kollegen anwesend wären. US-Finanzministerin Janet Yellen wird einige der Treffen der Gruppe in Washington vermeiden, aber an anderen teilnehmen, die sich mit den wirtschaftlichen Folgen der russischen Invasion in der Ukraine befassen, teilte ein US-Beamter am Montag mit. Yellen will nicht, dass die Teilnahme Russlands die Arbeit einstellt, die die USA und ihre Verbündeten im Rahmen von G20-Treffen leisten müssen, fügte ein Finanzbeamter hinzu.

Treffen dieser Woche ist das erste G20-Treffen seit Kriegsbeginn und wird genau auf Anzeichen dafür beobachtet, wie die weltweit führenden internationalen Agenturen auf die Aggression Russlands reagieren. Viele G20-Länder haben Russland verurteilt, einige seiner einflussreichsten Mitglieder wie China und Indien jedoch nicht.

