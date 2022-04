Die IAPA prangerte eine Zunahme der Repression und Zensur gegen die Presse in Kuba, Venezuela, Bolivien und El Salvador an

Según la ONG Espacio Público, en junio se produjeron 28 casos que suman 64 violaciones a la libertad de expresión en Venezuela, entre las que figuran como más frecuentes la intimidación, amenazas y censura. EFE/Esteban Biba/Archivo

An diesem Dienstag begann die Inter-American Press Association (IAPA) ihre halbjährige Sitzung. Während einer virtuellen Konferenz warnte die Organisation davor, dass Repression und Zensur in Ländern wie Kuba, Venezuela, Bolivien und El Salvador weiter zunehmen.

Der Sprecher über die Situation auf der Insel war Henry Constantin, Herausgeber der Dissidentenzeitung La Hora de Cuba, der letztes Jahr nach den massiven Protesten vom 11. Juli gegen die Diktatur von Miguel Díaz-Canel verhaftet wurde.

Der Journalist sagte, dass unabhängige Journalisten, die derzeit in seinem Land arbeiten, „50 Personen nicht überschreiten“: „Es ist eine Gruppe, die vom Aussterben bedroht ist“. Es ist so, dass es in den letzten Jahren immer mehr „Exilanten unabhängiger Aktivisten und Journalisten“ gegeben hat.

„Sie sagen ihnen, dass sie das Land für immer verlassen müssen, wenn sie nicht ins Gefängnis gehen wollen“, sagte er.

Constantin erklärte, dass das derzeit am meisten beunruhigende kubanische Journalisten das neue Strafgesetzbuch sei, das - ohne öffentliche Konsultation - in den kommenden Wochen oder Monaten verabschiedet werde.

Der Direktor von La Hora de Cuba wies darauf hin, dass der neue Kodex „Verurteilungen und Maßnahmen des vorherigen Strafgesetzbuches, des sowjetischen, wiederholt“. Es wird nicht nur über feindliche Propaganda gesprochen und die Verwendung lebenslanger Haft erhöht, sondern auch die Todesstrafe auf vier neue Kriminelle ausgeweitet.

Ramón Espinosa, fotógrafo de la agencia AP, fue agredido por las fuerzas de seguridad de la dictadura cubana durante las protestas del 11J

In seinem Vortrag zitierte er den Fall von Yoan de la Cruz, einem jungen Mann, der kein Journalist ist, aber von kubanischen Regimetruppen verhaftet wurde, weil er einer der ersten war, der die Proteste am 11. Juli in San Antonio de los Baños in sozialen Medien ausgestrahlt hatte. Für das Teilen dieser Bilder erhielt er sechs Jahre Gefängnis „wegen Unordnung und Verachtung“.

Seit den massiven Protesten werden all jene, die friedliche Demonstrationen fordern, von den Diktaturbehörden der „Anstiftung zur Begehung von Verbrechen“ beschuldigt. „Der Bürger, der protestiert, läuft Gefahr, wegen öffentlicher Unordnung angeklagt zu werden“, fügte er hinzu.

Constantin berichtete, dass die Straßen der Insel an jedem nationalen Datum stark von Regimekräften bewacht werden, um die Mobilisierung der Zivilgesellschaft zu verhindern.

Zuvor hatte die IAPA in ihrem halbjährlichen Zwischenbericht darauf hingewiesen, dass Unterdrückung „die Epidemie ist, die Kuba am meisten betrifft“, und warnte davor, dass sie sich in der letzten Jahreshälfte mit „schweren Verurteilungen“ für Demonstranten der Proteste „erholt“ habe. Für die in Miami ansässige Organisation ist die Meinungsfreiheit auf der Insel „schwach“ und in einer Gesellschaft „ohne Pause“ und in einer „feindlichen“ Umgebung verankert.

Ein weiteres Land, das seit Jahren unter brutaler Unterdrückung und Zensur leidet, ist Venezuela, wo die Diktatur von Nicolás Maduro Strategien anwendet, die denen des Castro-Regimes sehr ähnlich sind.

Miguel Henrique Otero, Präsident und Herausgeber der Zeitung El Nacional, sprach während der virtuellen Konferenz über die Situation in Venezuela. Wie er sagte: „Venezuela ist ein Land, das auf freie Meinungsäußerung aus ist.“ „Die Venezolaner finden über den staatlichen Kanal heraus, was passiert, und einige Medien, die dort bleiben.“ Darüber hinaus ist die Internetverbindung „sehr begrenzt und teuer“.

El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, tomó el poder de la sede del diario El Nacional (EFE/Ronald Peña) EFE

Aus diesem Grund sind soziale Netzwerke in den letzten Jahren zu einem „grundlegenden“ Instrument für Zivilisten geworden.

In Bezug auf die Angriffe des Chavista-Regimes auf die Meinungsfreiheit sprach Otero von drei Arten. Erstens „direkte körperliche Aggressionen“. Diese, so erklärte er, haben sich Ende letzten Jahres im Rahmen der Regionalwahlen intensiviert. „Jeder, der filmt, läuft Gefahr, von Chavista-Kollektiven oder paramilitärischen Gruppen angegriffen zu werden.“

Die zweite Art von Aggression, die er identifizierte, ist die „Nutzung des Justizsystems“: „Es ist ein Regime, das zu sagen versucht, dass politische Gefangene alle Urteile haben, dass das System handelt, aber in der Praxis ist das System ein abscheuliches Instrument der Exekutive. Fast 80 Prozent sind wegen Vorsichtsmaßnahmen ohne Strafen inhaftiert.“

In diesem Zusammenhang nannte er als Beispiel den Fall der Zeitung, die er vorsteht, El Nacional, deren Hauptsitz sich kürzlich in Caracas befand. von den Chavista-Behörden nach einer Klage von Diosdado Cabello mit einem Embargo belegt. „Es war sehr offensichtlich. Eine Verleumdungsklage, die auf eine veröffentlichte Notiz zurückzuführen war, in der es hieß, dass Diosdado Cabello wegen Drogenhandels untersucht werde. Das haben viele Zeitungen vor uns veröffentlicht. Das Strafverfahren wird nicht fortgesetzt, aber ohne eine Strafe erhielten wir eine Entschädigung von 13 Millionen Dollar. Sie haben die Leute, die in den Einrichtungen arbeiteten, mit Langwaffen ausgeschaltet und die Macht der Einrichtungen ergriffen.“

Die dritte und letzte Form der Aggression von Otero reagiert auf die „willkürlichen Entscheidungen des Regimes, die keine gerichtliche Unterstützung haben, aber Handlungen des Staates sind“. Zum Beispiel „Webseiten blockieren“. Laut dem Journalisten sind in Venezuela nur noch unabhängige Seiten von Venezolanern im Ausland.

„Das Regime weist Telefongesellschaften an, all diese Seiten zu sperren. Die Anzahl der blockierten Seiten ist beträchtlich. Sie machen dasselbe mit Seiten, von denen sie glauben, dass Venezolaner nicht sehen sollten, wie Infobae, CNN... Wir sollten Telefongesellschaften, von denen viele multinationale Unternehmen sind, fragen, warum sie das tun, wenn es kein Gerichtsurteil gibt „, sagte er.

Miguel Henrique Otero, director del diario venezolano El Nacional

Eines der Länder, das erneut eng mit Diktaturen wie denen in Kuba und Venezuela verbunden war, ist Bolivien. Jorge Carrasco, Vizepräsident der National Press Association, sagte, dass „die Situation im Land kompliziert ist und dem Trend in der Region folgt“.

In seinem Vortrag warnte er davor, dass seit der Machtübernahme von Luis Arce die Beschränkungen und Aggressionen gegen Journalisten und Medien zugenommen haben. Ebenso haben die Beschränkungen für die Abdeckung bestimmter Handlungen zugenommen. Als Beispiel nannte er den Fall des Prozesses gegen die ehemalige Präsidentin Jeanine Áñez, in dem mehrere Medien und Journalisten ausgeschlossen wurden, „mit der Begründung, dass sie keine Akkreditierungen eingereicht haben“.

Carrasco prangerte auch die Zunahme von Reden an, die die Presse stigmatisieren sollen. Wie er sagte, „versuchen die Behörden ständig, die Medien zu diskreditieren“: „Sie sagen etwas, das sie nicht mögen, was ihnen unangenehm ist, und sie geben sofort der Presse die Schuld.“

Er seinerseits kritisierte den „diskriminierenden Einsatz staatlicher Werbung, die nur für Medien gilt, die von der Regierung gut angesehen werden“: „Unabhängige Medien, die als unangenehm gelten, erhalten nicht nur Angriffe, Stigmatisierung, sondern erhalten nichts von Werbung.“

La SIP alertó que El Salvador, bajo el mandato de Nayib Bukele, va por el mismo camino de países como Nicaragua y Venezuela (Marvin RECINOS / AFP) MARVIN RECINOS | AFP

Fabricio Altamirano, Direktor von El Diario de Hoy in El Salvador, sagte, dass es zwar kompliziertere Länder wie Nicaragua und Venezuela gibt, El Salvador jedoch auf dem gleichen Weg der „Unterdrückung, rechtlichen Einkreisung und Gefahren“ sei.

Der Journalist versicherte, dass sein Land unter dem Mandat von Nayib Bukele nie eine Situation wie die aktuelle erlebt habe, und warnte davor, dass es „bevorstehende“ Verhaftungen gegen Journalisten gibt, weil sie verschiedene Korruptionsfälle untersucht haben.

Wie er erklärte, macht das derzeitige Rechtssystem „subjektiv, wer aus welchen Gründen ohne jegliche Dokumentation und unter der Anonymität der Beschuldigung von Stimmen verhaftet wird“. Er erinnerte seinerseits daran, dass die Menschenrechtskommission kürzlich eine Reihe zweideutiger Gesetze verurteilt hat, die es der Exekutive ermöglichen, repressive Maßnahmen gegen die Medien zu ergreifen.

Lesen Sie weiter:

