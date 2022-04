ABC von 'FilBo Ciudad': was ist es, warum ist es so wichtig und was sind seine Neuheiten auf der Buchmesse

"La Filbo es un nuevo rostro en este árbol de relaciones entre los dos países", manifestó la embajadora en la presentación de la Feria del Libro, que se celebrará del 6 al 22 de agosto y que será digital debido a las restricciones a las que obliga la pandemia de covid-19. EFE/Alejandro Bolívar

Bevor Sie in das innere Universum eintreten, das FilBo City repräsentiert, müssen Sie verstehen, was dieses Konzept bedeutet. Dies ist eine der großen Neuheiten in dieser Ausgabe der Internationalen Buchmesse von Bogotá.

Zunächst kehrt das größte Literaturfestival Lateinamerikas von Angesicht zu Angesicht zurück, nachdem es zwei aufeinanderfolgende Ausgaben durchlaufen hat, die von Virtualität geprägt sind. Daher das Motto: Komm zurück, damit du zurückkommst. Aber die Teilnehmer werden nicht nur nach Corferias gehen, um vom Pavillon des Ehrengastlandes (Republik Korea) bis zu den Literaturvorführungen zu genießen. Die Messe findet auch in ganz Bogotá statt, und genau das ist der Kern dieser Initiative.

Studenten, Akademiker, angehende Autoren und Autoren von „Kallus on the Fingers“ haben die Möglichkeit, das FilBO in verschiedenen Räumen der Stadt wie öffentlichen Bibliotheken, Universitäten und Buchhandlungen zu genießen und die Veranstaltung auf ein neues Publikum auszudehnen, um das Interesse am Lesen und Schreiben zu wecken.

Darüber hinaus werden in diesem Streifen nicht nur kolumbianische Briefe zu sehen sein, sondern es gibt auch einen Raum, der dem Ehrengast des Landes gewidmet ist: Die Filmreihen und literarischen Neuheiten dieses Landes werden Tausenden von Zuschauern an Orten wie dem Gabriel García Márquez Cultural Center, dem Caro y Das Cuervo-Institut und das Miguel Art Museum Urrutia -MAMU-, unter anderem.

Obwohl das Programm umfangreich ist, gibt es mehrere Vorschläge, um die südkoreanische Kulturszene nicht zu verpassen, geschweige denn die kolumbianische, die vom Bezirkssekretariat für Kultur geschützt wird, einer der Institutionen, die diese Initiative fördern, die musikalische Begegnungen und Konfliktgeschichten umfasst, Wahrheit und Erinnerung und das Beste der siebten Kunst aus beiden Ländern.

Es unterstreicht auch die Artikulation dieser Agenda mit dem Bogotá District Network of Public Libraries - BibloRed - für die Entwicklung verschiedener Treffen, Texteinführungen und Präsentationen an Punkten wie der Virgilio Barco Library, El Tintal und La Marichuela, die sich im Westen und Süden des Landes befinden kapital.

Hier sind einige der Highlights von FilBo Ciudad:

- Präsentation der Bücher Warum sind wir auf Biodiversität angewiesen? Die Gelegenheit, die wir nicht verpassen dürfen, und Perception: eine Reise durch die Sinne. Juan Armando Sanchez und Felipe Reinoso-Carvalho.

Datum: Mittwoch, 20. April. Zeit: 18.00 Uhr — 19.00 Uhr

Ort: Gabriel Garcia Márquez Kulturzentrum (Calle 11 # 5-60)

- 10 Jahre seit der Veröffentlichung von Birds haben keine Grenzen: Legenden und Mythen Lateinamerikas

Verfasser: Edna Iturralde

Datum und Uhrzeit: Donnerstag, 21. April 16:30 — 17:30 Uhr

Ort: La Libreria de Ana (Calle 134 # 55 - 30, Einkaufszentrum Paseo San Rafael)

- FilBo Cine: Koreanische Filmreihe

Kurzfilm: Big Brother

Datum und Uhrzeit: Freitag, 22. April, 15.00 Uhr

Ort: Porfirio Barba Jacob Auditorium, Gabriel García Márquez Kulturzentrum (11. Straße Nr. 5-60).

- Signierstunde mit dem Autor J. J. Benitez und Antonio Erazo

Datum und Uhrzeit: Freitag, 22. April 16.00 — 17.00 Uhr

Ort: Unicentro National Library (Rennen 15 # 124-30 Lokal 1-146)

- Gespräche, die dein Leben verändern werden: Lesen als Liebesakt

Meghan Cox Gurdon von Yolanda Reyes. Moderation: Liliana Moreno

Datum und Uhrzeit: Freitag, 22. April, 18.00 Uhr — 19.00 Uhr

Ort: Modern Gym (Rennen 9 #74 -99)

- Voices for the Legacy of the Truth Commission: Neue Perspektiven zu Konflikten in der Literatur

Laura Ortiz, Leonardo Gil und Laura Acero. Moderate: Lina Castaño

Datum: Samstag, 23. April, 10.00 — 10.45 Uhr

Ort: Platz des Miguel Urrutia Art Museum (MAMU, Straße 11 # 4-21)

In Zusammenarbeit mit dem District Institute of Arts (IDARTES) und der Kommission für die Erklärung der Wahrheit, Koexistenz und Nicht-Wiederholung.

- Geschlechtervielfalt und Dissidentenidentitäten: Brigitte Baptiste und Camila Sosa Villada

Moderation: Simon Uribe

Datum: Samstag, 23. April 16.00 — 17.00 Uhr

Ort: Öffentliche Bibliothek von Virgilio Barco (carrera avenue 60 #57 -60)

In Zusammenarbeit mit der Botschaft von Argentinien.

- Gespräche, die dein Leben verändern werden: J. J. Benitez: ein Wiedersehen mit seinen Lesern

Sprich mit Antonio Erazo

Datum: Montag, 25. April, 17.30 — 19.00 Uhr

Ort: Lerner Bookstore, Calle 93 (Rennen 11 # 93 A-43)

- FilBo Cine Colombian Film Series - Dokumentarfilm „Condores begraben nicht jeden Tag“, 50 Jahre

Datum: Mittwoch, 27. April 18:30 — 20:00 Uhr

Ort: Porfirio Barba Jacob Auditorium, Gabriel García Márquez Kulturzentrum (11. Straße Nr. 5-60)

