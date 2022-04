90 Jahre Fernando Botero: einige Veranstaltungen des Museums von Antioquia und des Rosario, um seine Arbeit zu verbessern

En la imagen, el artista colombiano Fernando Botero. EFE/Angelo Carconi/Archivo

Am 19. April feiert Fernando Botero 90 Jahre Leben. Ja, derselbe, der einen Großteil seines Lebens Porträts von dicken Menschen gemalt hat, feiert zusammen mit seiner Familie seine Geburt in Monaco und bereitet eine neue Ausstellung vor, um sie mit der Welt und seinem Heimatland zu teilen, wo Ehrungen in verschiedenen Regionen an der Tagesordnung waren.

Tausende von Kilometern von seiner Heimat entfernt liegt Kolumbien, ein Land, das seine Arbeit sowohl in Medellín als auch in Bogotá und anderen Städten jahrzehntelang erhöht. In diesem Jahr wurde in verschiedenen kulturellen Umgebungen ein spezielles Programm vorbereitet, um an seine Geburt zu erinnern und die Bedeutung seiner Arbeit in der Geschichte von Kolumbianische Kunst.

Das Museum von Antioquia, die Universidad del Rosario und das Botero Museum werden die Epizentren der Feier zu Boteros Geburtstag sein, die nicht nur an diesem Dienstag, den 19., stattfinden, sondern eine Woche dauern wird. Und es ist so, dass die Enthüllung des gesamten Erbes von Medellin fast so komplex ist wie die Nachahmung seines Stils, sodass der Tribut auch die digitale Ebene abdecken wird.

Die Gemälde des Kolumbianers werden in den sozialen Netzwerken der Banco de la República und des Museums von Antioquia aufgenommen. Darüber hinaus können Fans seiner Gemälde an diesem Mittwoch, dem 20., an einer akademischen Veranstaltung zur Bedeutung von Botero für die kolumbianische Kunst namens „Explosive Piñatas“ teilnehmen, und die Am nächsten Tag wird es eine große Feier rund um die Piñatas geben, die der Künstler von Paulo Licona geschaffen hat.

Es könnte Sie interessieren: Planen Sie mit dem Programm, das für den Internationalen Tag des Tanzes in Bogotá vorbereitet ist

Darüber hinaus wird in jedem der Räume die Qualitäten von Botero bei der Erstellung jedes Werks erörtert, wie sein einzigartiger Umgang mit dem Band, die Sinnlichkeit jedes Strichs, die Details und die Markierung von Orten, die der kolumbianischen Eigenart entsprechen: die traditionelle Familie, Tiere und Aktivitäten wie Stierkampf durch die Ironie, dass sie ihre Charaktere hatten.

Am Mittwoch, den 20., findet das Seminar „Botero 90 Jahre: Vergangenheit und Zukunft“ statt, das darauf abzielt, soziale, politische, künstlerische und wirtschaftliche Transformationen durch das Leben eines der größten kolumbianischen Künstler zu verstehen. Der Ort des Treffens wird die Luis Ángel Arango Library in Bogotá sein.

Ein Brevier über das Leben von Fernando Botero

Er wurde am 19. April 1932 in Medellin geboren und gilt als einer der wichtigsten Künstler in der Geschichte Kolumbiens, da ein Großteil seines Lebens dem Zeichnen, der Malerei und der Bildhauerei gewidmet war. Im Laufe der Jahrzehnte wurde sein Name nicht nur zu einer nationalen Referenz, sondern viele seiner Kreationen wurden in verschiedenen Galerien und Museen auf der ganzen Welt ausgestellt.

Darüber hinaus ist es dank seiner Philanthropie ein Emblem, das sich in der Spende widerspiegelt, die er durch die Lieferung der Sammlung an die kolumbianische Kunst geleistet hat, die derzeit Teil des Botero-Museums der Banco de la República in der Innenstadt von Bogotá ist. Zwischen 1980 und 1990 gibt es 123 Werke von Botero.

Auf der einen Seite des Geländes befinden sich auch 85 Ausstellungen, die Teil seiner Privatsammlung waren und heute von Tausenden von Menschen aus Bogota und Touristen aus dem Rest des Landes und der Welt besucht werden und sich den Raum mit wichtigen Referenzen wie Picasso, Lenoir, Beckmann und Monet teilen.

LESEN SIE WEITER: