Mayid Arias, erster historischer Torschütze des kolumbianischen Fußballförderturniers, ist verstorben

Er starb am vergangenen Samstag, Mayid Arias (1964-2022) historischer Torschütze der sogenannten Copa Concasa oder Pokal der zweiten Liga des kolumbianischen Profifußballs, der am 20. April 1991 vor dreißig Jahren begann.

„El Turco“, wie es in den Mentideros der Sphäre bekannt war, hatte eine interessante Entwicklung im Amateurfußball, obwohl seine Anfänge in der zweiten Liga von Millonarios lagen. Später kam er im Monserrate Apuestas Club an, wo er in den achtziger Jahren die Hexagonal-Turniere im Viertel Olaya dominierte.

Er trat der Alianza Llanos bei, um 1991 die erste Ausgabe des Turniers des sogenannten „B“ des kolumbianischen Profifußballs zu spielen. Der Concasa Cup endete mit Envigado FC als Champion und seinem Team Alianza auf dem zweiten Platz, aber „El Turco“ war mit 8 Toren der beste Torschütze.

Er blieb noch drei weitere Saisons in Alianza, ohne dass das Team zum ersten befördert wurde. Nach diesem Besuch in Villavicencio war er einer der Spieler in der ersten Mannschaft des Equidad Seguros-Teams, das 2006 die Kategorie erreichte.

Es sei darauf hingewiesen, dass Alianza Llanos, obwohl sie ein Pionier ist, derzeit die dritte Liga des kolumbianischen Fußballs besetzt und eines der sogenannten „Seed-Teams“ ist, das Talent für Mannschaften aus den verschiedenen Kategorien der kolumbianischen Ligen bietet.

Obwohl „El Turco“ nicht den ersten Platz erreichte, nahm er aktiv am Amistad del Sur-Turnier teil, bei dem er in der Ausgabe 1998-1999 zusammen mit dem Olaya Herrera Club dieser Stadt im Süden von Bogotá als Torschütze ausgezeichnet wurde.

Von Beruf Agronom lebte er die nächsten zwanzig Jahre in Funza (Cundinamarca), einer Gemeinde, in der er Geschäfte unterhielt, die mit seinem Beruf verbunden waren.

Seine Beerdigung findet an diesem Montag im Norden der Hauptstadt der Republik statt.

