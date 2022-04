Der Tesla-Autopilot löst in den USA nach Katastrophen Alarm aus

(Bloomberg) - Derrick Monet und seine Frau Jenna fuhren 2019 auf einer Autobahn in Indiana, als ihre Tesla Model 3-Limousine, die mit Autopilot fuhr, gegen ein geparktes Feuerwehrauto krachte. Derrick, damals 25 Jahre alt, erlitt Brüche der Wirbelsäule, des Halses, der Schultern, der Rippen und der Beine. Jenna, 23, starb im Krankenhaus.

Der Vorfall war in den letzten vier Jahren einer von einem Dutzend, bei dem Tesla, der dieses Fahrerassistenzsystem einsetzte, mit Erste-Hilfe-Fahrzeugen kollidierte, was Zweifel an der Sicherheit der Technologie aufkommen ließ, die das wertvollste Automobilunternehmen der Welt als eines seiner Kronjuwelen betrachtet.

Jetzt überprüfen die Aufsichtsbehörden in den Vereinigten Staaten den Autopiloten stärker. Die National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), die befugt ist, Rückrufe zu erzwingen, leitete zwei formelle Mängeluntersuchungen ein, die Tesla Inc. letztendlich dazu veranlassen könnten, Autos anpassen und den Einsatz von Autopiloten in Situationen einschränken zu müssen, in denen es noch nicht sicher ist.

Ein Vorgehen gegen den Autopiloten könnte Teslas Ruf bei den Verbrauchern beeinträchtigen und Investoren erschrecken, deren Glaube an den guten Glauben des Unternehmens dazu beigetragen hat, den CEO von Tesla, Elon Musk, zur reichsten Person der Welt zu machen. Dies könnte das Vertrauen in die Technologie beeinträchtigen, in das andere Automobil- und Softwareunternehmen Milliarden investieren, um sich zu entwickeln, in der Hoffnung, einen besorgniserregenden Trend zu steigenden Verkehrstoten in den USA umzukehren.

Es könnte auch die seit langem bestehenden Spannungen zwischen Washington und Tesla verschärfen. Der Bilderstürmer Musk hat die NHTSA bereits als „Party-Pooper-Cop“ verspottet und war irritiert über die mangelnde Bereitschaft von Präsident Joe Biden, das Pionierunternehmen zu loben. Er scheut sich nicht, Gesetzgeber und Regulierungsbehörden auf Twitter zu kritisieren, der Social-Media-Plattform, die er für 43 Milliarden Dollar kaufen wollte.

Tesla, der seine Ergebnisse später in dieser Woche veröffentlicht, hatte in letzter Zeit eine Aura der Unbesiegbarkeit. Da größere Konkurrenten durch weltweite Chipknappheit und andere durch die Pandemie verursachte Störungen geschädigt wurden, gelang es dem Hersteller von Elektroautos, die Produktion erheblich zu steigern. Eine bescheiden finanzierte und langsam funktionierende Regierungsbehörde ist eines der wenigen Hindernisse, die ihren Kurs umzulenken drohen.

Musk und Tesla reagierten nicht auf Bitten um Stellungnahme. „Die Sicherheit unserer Fahrzeuge ist entscheidend für unsere Unternehmenskultur und die Art und Weise, wie wir mit neuen Technologien innovieren“, schrieb Rohan Patel, Senior Director für öffentliche Ordnung und Geschäftsentwicklung bei Tesla, in einem Brief an die Kongressabgeordneten vom März.

Ein Vorgehen der NHTSA würde auf wiederholte Anfragen des National Transportation Safety Board (NTSB), der unabhängigen Unfalluntersuchungsbehörde, folgen, um die Überwachung automatisierter Fahrzeuge zu verstärken. Das NTSB, das die Autohersteller nicht dazu zwingen kann, seinen Empfehlungen zu folgen, hat Tesla vorgeschlagen, die Sicherheitsmaßnahmen für automatisierte Fahrsysteme zu ergreifen, die General Motors Co. und Ford Motor Co. für seine Systeme verabschiedet haben. Tesla hat nicht auf die NTSB-Richtlinie reagiert und stattdessen seinen riskanteren Ansatz fortgesetzt.

„Im Grunde haben wir gerade den alten Westen auf unseren Straßen“, sagte Jennifer Homendy, Präsidentin der NTSB, in einem Interview. Sie beschreibt den Einsatz von Tesla-Funktionen, die als Autopilot und vollständig selbstfahrend vermarktet werden, als Experimente mit künstlicher Intelligenz unter Verwendung ungeschulter Bediener. „Es ist eine Katastrophe, die jeden Moment passieren wird.“

Originalnotiz:

Tesla Autopilot löst US-Alarm als „Disaster Waiting to Happen“

Weitere Geschichten wie diese sind auf bloomberg.com verfügbar

©2022 Bloomberg L.P.