Yolanda Martinez verschwand, nachdem sie in Nuevo Leon nach Arbeit gesucht hatte

Yolanda Martinez, 26, verschwand seit dem 31. März, nachdem sie zuletzt in der Kolonie Constituyentes de Querétaro in San Nicolás, Nuevo León, gesehen worden war.

Nach den Aussagen seines Vaters Gerardo Martínez war das Letzte, was über Yolanadas Aktivitäten bekannt war, dass er im Haus seiner Großmutter in San Nicolás schlief und von dort aus nach Arbeit suchte.

Ihr Vater behauptete, Yolanda habe an einer Bewerbung interessiert gewesen, wisse jedoch nicht, ob sich das Unternehmen in der Region San Nicolás oder in einer anderen Region befinde.

Ein neuer Hinweis auf Yolanada wurde jedoch ausgestrahlt, als sie mit Hilfe von Familie und Bekannten ein Video fanden, in dem sie beim Gehen auf der Straße erwischt wurde.

In diesem Video sehen Sie die Figur von Yolanda, die um 11:00 Uhr morgens durch die Straßen der Kolonie Constituyentes de Querétaro geht. Es ist jedoch noch nicht bekannt, wohin er gegangen ist oder was nach diesem Ereignis passiert ist.

Yolanda buscaba un trabajo (foto: Captura de pantalla)

Das Suchformular gibt an, dass die junge Frau zum Zeitpunkt ihres Verschwindens eine schwarz gestreifte Bluse, schwarze Jeanshosen und Turnschuhe trug.

Gerardo Martínez sagte in einem Video von Citizens in Support of Human Rights, AC (CADHAC), er wolle, dass sie „meine Suche ernst nehmen, mich ernst nehmen und weiterverfolgt werden, um auf ihre Rückkehr zu warten“.

Yolandas Schwester drückte auch ihre Unzufriedenheit und Empörung über die Behörden aus, denn obwohl sie über hohe Technologie und Ressourcen verfügte, die für die Durchführung der Suche benötigt wurden, war sie diejenige, die ohne die Hilfe der Regierung des Unternehmens zwei Videos fand.

„Es ist nicht möglich, dass eine Person ohne Auto, ohne ein sehr modernes Handy nur mit dem Herzen meiner Schwester, nach Beweisen sucht, die von meiner Schwester (...) und Ihnen stammen könnten, so viel Technologie, Luxusautos mit all den Schweinebällen, die so viele Überwachungskameras haben (...) können nichts finden.“ schrieb Yolandas Schwester.

Tatsache ist, dass der Bundesstaat Nuevo León aufgrund einer Reihe von Verschwindenlassen von Frauen innerhalb des Unternehmens in schwierigen Zeiten steckt, da allein im ersten Quartal 2022 mindestens 18 Warnungen für das Verschwinden junger Menschen in der Einrichtung ausgestellt wurden, darunter Minderjährige zwischen 12 und 15 Jahren Alter, von dem wir mindestens 10 lokalisieren konnten.

Los casos de desaparición en Nuevo León han indignado a la sociedad (Fotos: Instagram / @debanhi.escobar // Twitter/@barbsmakeupac)

Davon haben sich zwei Fälle ergeben: der von María Fernanda Contreras Ruiz und der von Debanhi Susana Escobar Bazaldua.

María Fernanda, 27, Absolventin von Tecnológico de Monterrey, wurde am 3. April in der Nachbarschaft von La Alhambra, Monterrey, als vermisst gemeldet, als sie nach einem Treffen mit Freunden ihrer Familie erzählte, dass sie bei Apodaca vorbeischauen würde, um einen vermeintlichen Freund zu begleiten, der ein Auto kaufen wollte. Danach war nichts über seinen Verbleib bekannt.

Leider wurde seine Leiche am 7. April gefunden, als Elemente der Staatsanwaltschaft ein Haus in derselben Gegend betraten, von der die Familie bereits berichtet hatte, und den leblosen Körper von María Fernanda mit schweren Schlägen auf den Kopf fanden.

Im Fall von Debanhi Escobar wird sie seit dem 9. April vermisst, nachdem sie mit einer Gruppe von Freunden in der Gemeinde Escobedo in Nuevo León an einer Party teilgenommen hatte.

Bisher ist wenig über die Untersuchung bekannt, die die FGE durchgeführt hat, obwohl sein Vater sagte, der Regionalgouverneur Samuel García habe seine Fortschritte im Auge behalten.

