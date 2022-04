Während des Baus seines „Orbitalkomplexes“ bereitet sich Russland darauf vor, die Internationale Raumstation zu verlassen

Noch vor einem Jahr kündigte Russland in der Erwartung, dass die internationale Zusammenarbeit in Weltraumfragen behindert werden würde, die Entscheidung an ziehen Sie sich von der Space Station International (ISS) zurück, einem der ehrgeizigsten multinationalen Weltraumprojekte der Menschheitsgeschichte.

Russlands Pläne sind, eine eigene Raumstation zu bauen und sich nicht auf Amerikaner oder Europäer zu verlassen, um in der Erdumlaufbahn zu experimentieren. Moskaus Idee war es daher, den Abschied anzukündigen, der erst 2028 oder 2030 stattfinden sollte.

Aber Russlands Invasion in die Ukraine beschleunigte die Zeiten. Schwere Wirtschaftssanktionen der Vereinigten Staaten und vieler Länder auf der ganzen Welt machten die russischen Raumfahrtmanager wütend. Daher stellte der Generaldirektor der russischen Raumfahrtbehörde Roscosmos, Dmitri Rogozin, den Vereinigten Staaten ein Ultimatum, um die Sanktionen gegen die Tiefbauforschungsunternehmen TsNIiMash und das Progress Rocket Space Center aufzuheben.

La EEI es el mayor proyecto de colaboración entre naciones (NASA/Roscosmos) REUTERS

„Wenn sie die Zusammenarbeit mit uns blockieren, wer rettet die ISS vor einem unkontrollierten Austritt aus ihrer Umlaufbahn und fällt auf das Territorium der Vereinigten Staaten oder Europas?“ Rogosins Drohungen traten nicht in Kraft und die Sanktionen wurden fortgesetzt. Die NASA gab daraufhin eine Erklärung ab, in der es hieß, dass die zivile Zusammenarbeit zwischen den Vereinigten Staaten und Russland auf der Raumstation fortgesetzt wird. „Die professionelle Beziehung zwischen unseren internationalen Partnern, Astronauten und Kosmonauten besteht weiterhin für die Sicherheit und den Einsatz aller an Bord der ISS“, sagte NASA-Administrator Bill Nelson.

Seit mehr als zwei Jahrzehnten wird die Station als Wunder der Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Ländern und ihren jeweiligen Raumfahrtbehörden gefeiert. Jetzt sagte Russland, es werde 2025 aus dem Projekt aussteigen. Wie bereits erwähnt, kündigte Russland im April 2021 seine Absicht an, die ISS 2024 zu verlassen und seine neue Raumstruktur, die bereits mit der Planung und dem Bau begann, in den Weltraum zu treiben, als Rogosin selbst die neuen Pläne für den neuen Orbitalkomplex seines Landes beibrachte.

Laut der Raumfahrtbehörde Roscosmos wurde das erste Modul seines Projekts bereits im Workshop 439 in Energía entwickelt, einem russischen Unternehmen, das Raketen und andere Weltrauminstrumente baut. Am 20. April letzten Jahres schrieb Rogosin auf seinem Twitter-Account: „Das erste Basismodul der neuen russischen Orbital-Tankstelle ist jetzt in Betrieb. Die Energia Rocket and Space Corporation wurde beauftragt, ihre Bereitschaft für den Start in die Zielumlaufbahn im Jahr 2025 sicherzustellen.

Planos y primer módulo ruso de la próxima estación espacial ROSS

Als die russischen Absichten, eine eigene Raumstation zu errichten, veröffentlicht wurden, erklärte der stellvertretende russische Ministerpräsident für Verteidigung und Industrie, Juri Borisow, dass „sie das Leben [unserer Astronauten] nicht riskieren könnten“. Darüber hinaus führte Borisov auch Probleme in der räumlichen Struktur an, die Roscosmos derzeit mit anderen Raumfahrtbehörden teilt. „Die Situation, die heute mit der Alterung der Struktur und des Metalls zusammenhängt, kann irreversible Folgen haben: eine Katastrophe. Das dürfen wir nicht zulassen „, fügte der stellvertretende Premierminister hinzu.

Ursprünglich hatte das EEI ein Ablaufdatum von 2024, aber da die NASA mit Genehmigung des US-Kongresses die Finanzierung des Projekts genehmigt, endet seine Nutzungsdauer 2030. Jetzt, mit dem Rückzug Russlands, ist nicht bekannt, ob dieses Datum auf Kosten einer weiteren Erhöhung des US-Weltraumbudgets und seiner europäischen Kollegen bestehen wird, um das Weltraumlabor so groß wie ein Fußballfeld zu halten, das in einer Erdumlaufbahn in einer Höhe von 400 Kilometern betrieben wird.

Russland besitzt fast die Hälfte der ISS und ist für die Navigation und Kontrolle des gesamten Raumfahrzeugs verantwortlich. Ohne sie könnte die Station nicht arbeiten, da russische Motoren es ermöglichen, Geschwindigkeit und Höhe zu erreichen, um nicht auf die Erde zu fallen. Russland hat wiederholt gewarnt, dass die Station, die 1998 in die Umlaufbahn gebracht wurde und für 15 Jahre ausgelegt war, jetzt eine enorme Geldspritze für ihre Wartung benötigen würde, um zu verhindern, dass sie in Stücke zerfällt und unkontrolliert auf die Erde fällt.

La nueva estación espacial rusia se podría lanzar en 2025

Der Betrieb der Internationalen Raumstation ist komplex. Während die Module in den Vereinigten Staaten und Europa die elektrische Energie liefern, die Sonnenkollektoren sammeln und dazu dienen, den Orbitalkomplex zum Laufen zu bringen, liefert Russland den Kraftstoff und die Motoren, die es ihm ermöglichen, in der Umlaufbahn zu bleiben und nicht unkontrolliert zur Erde zu fallen.





ROSS, die neue Raumstation

ROSS wird in einer heliosynchronen Umlaufbahn von 400 km Höhe betrieben , sodass die gesamte Erdoberfläche, insbesondere die Arktis, überwacht werden kann. Diese Umlaufbahn ermöglicht es der Station, zwei wichtige Funktionen zu erfüllen: Hochfrequenzbeobachtungen Russlands aus dem Weltraum und leichterer Zugang zur Station im Vergleich zur aktuellen ISS, sodass mehr medizinische und physiologische Experimente durchgeführt werden können, als dies derzeit in der russischen Umlaufbahn möglich ist Segment.

NEM-1, auch bekannt als Science Power Module 1 (SPM-1), wird das Kernmodul von ROSS sein. NEM-1 sollte ursprünglich 2024 auf der Internationalen Raumstation gestartet werden und wird 1,5 bis 2 Jahre umgestaltet, um sich auf seine neue Rolle als Teil von ROSS vorzubereiten. NEM-1 soll 2025 mit einer Trägerrakete Angara A5 vom Kosmodrom Vostochny auf den Markt kommen, und das neue Core-Modul (ähnlich NEM-1) soll 2028 auf den Markt kommen.

El complejo orbital tendrá una órbita polar, lo que mejoraría su funcionamiento

Diego Bagú, Astronom und Direktor des Planetariums von La Plata, erklärte Infobae, was dieser neue Weg, den Russland in Weltraumfragen eingeschlagen hat, bedeutet.

„Russland hat in den letzten Jahren mehrere Weltraumprojekte vervielfacht, entweder mit vier Versionen der neuen ROSS-Raumstation und dem neuen Oryol-Raumschiff, das sie planen. Das erschwert ihre Arbeit. Das Thema einer eigenen Raumstation wurde 2014 zu Beginn des Konflikts mit der Ukraine geboren. In Anbetracht dessen, dass dies zu Konflikten mit dem Westen führen würde, insbesondere mit den Vereinigten Staaten und mit den bevorstehenden Arbeiten an der Internationalen Raumstation, begann Russland, sich darauf zu konzentrieren, über den Bau einer eigenen Raumstation nachzudenken. Die Realität ist, dass sie in diese Richtung keine großen Fortschritte gemacht haben „, sagte Bagú.

Er fügte hinzu: „Zu all dem müssen wir hinzufügen, dass der aktuelle EFR ein Ablaufdatum für 2028 oder 2030 hat. Russland hatte einige Alternativen für seine eigene Raumstation. Eine Idee war, die russischen Weltraummodule zu entkoppeln, die jetzt Teil der ISS sind. Und von ihnen bauen sie ihre eigene Raumstation. Das letzte, was bekannt ist, ist, dass er eine komplett neue Station bauen wird. Dies würde den Start von 4 Modulen mit jeweils 20 Tonnen beinhalten. Mit anderen Worten, sie müssen nicht nur gebaut, sondern auch auf den Markt gebracht werden, mit den damit verbundenen Schwierigkeiten und den damit verbundenen hohen Kosten.“

Bagu sagte, dass Russland auch Pläne zur Integration des Gateway, einer internationalen Raumstation auf dem Mond, aufgegeben habe. „Und es gibt sein Mondprogramm auf, im Gegensatz zu den USA, die sich ganz auf die Rückkehr zum Mond konzentrieren“, sagte der Astronom.

ROSS operaría con 4 o 5 módulos espaciales

Laut russischen Beamten gibt es keinen Grund mehr, sich auf die Zusammenarbeit mit Ausländern zu verlassen. Russland ist mit seiner umfangreichen Erfahrung im Bau solcher Strukturen mehr als in der Lage, selbst eine Raumstation zu entwickeln. Die Unhaltbarkeit der ISS ist seit langem ein Thema in den russischen Weltraumnachrichten. Es ist allgemein bekannt, dass das russische Segment eine Reihe von Problemen hatte, darunter kleinere Ausfälle aller denkbaren Geräte, von Toiletten bis hin zu Lebenserhaltungssystemen. Diese Probleme spitzten sich schließlich zu, als 2020 ein Luftleck entdeckt wurde, das die wertvolle Atmosphäre mit alarmierender Geschwindigkeit aus der Station extrahierte. Die Quelle des Lecks entging mehrere Monate lang der Entdeckung. Das Erkennen und Reparieren war ziemlich aufwändig.

Dann, im April 2021, wurden drei weitere kleinere Risse entdeckt. Während diese relativ einfach zu beheben waren, wurde deutlich, dass ihre Ursache, die Metallermüdung, zu einem ernsthaften Problem wird. Zusätzlich zu diesen Problemen treiben andere stärkere Gründe die Unabhängigkeit Russlands von der ISS voran.

Laut Alexander Bloshenko, Executive Director von Roscosmos for Advanced Programs and Science, ist die derzeitige Umlaufbahn der ISS und insbesondere ihre Neigung hinsichtlich des wissenschaftlichen Potenzials erschöpft. Bloshenko erklärte, dass die Intensität der Fortschrittsarbeit in der ISS reduziert sei und aus dieser Neigung bereits maximale Kenntnisse gewonnen wurden.

Los cohetes Soyuz son hoy el vehículo ruso para acceder a la EEI . NASA/Bill Ingalls/Handout via REUTERS. REUTERS

Aus diesem Grund denken die Russen darüber nach, ROSS in eine polare Umlaufbahn zu bringen, was aus Sicht von Roscosmos eine Reihe von Vorteilen bietet:

1-Sie können die Funktionen von Fernerkundungsraumfahrzeugen, wie sie die Nordseeroute überwachen, duplizieren und sichern.

2-In einer Umlaufbahn mit größerer Neigung ist die äußere kosmische Strahlung stärker. Flüge unter solchen Bedingungen werden laut Roscosmos Kosmonauten besser auf Missionen im Weltraum vorbereiten. Aus diesem Grund wird der ROSS in eine Umlaufbahn mit hohem Breitengrad mit einer Neigung von 97 Grad in einer Höhe von 300 bis 350 km starten. Von ROSS aus können Kosmonauten das gesamte Territorium Russlands sehen, im Gegensatz zur ISS, von der aus sie nur 20% davon sehen können.

3-ROSS wird eine spezialisierte industrielle Raumstation mit Produktionsabteilungen sein, mit denen es eine Reihe neuer Aufgaben ausführen kann, die in der ISS nicht verfügbar sind. In der zweiten Phase der Montage wird das ROSS ein sogenanntes Rampenmodul enthalten, in dem es möglich sein wird, verschiedene Arten von Raumfahrzeugen und automatischen Satelliten zu parken, zu reparieren, zu tanken, die Nutzlast einzustellen und sie dann wieder in den autonomen Flug zu schicken. Darüber hinaus plant Roscosmos nach einiger Zeit die Schaffung einer Flotte von Schleppern, die diese Satelliten zur richtigen Zeit von der Station in die richtige Umlaufbahn bringen können.

Los cosmonautas rusos no se quedarán en forma permanente en el nuevo complejo orbital ROSS (Pavel Kassin/Roscosmos/Handout via REUTERS) via REUTERS

Beamte planen, ROSS in zwei Stufen zu starten. In der ersten Phase wird die Station aus vier Modulen bestehen: NEM (voraussichtlicher Starttermin — 2025), UM (das neue Knotenmodul, ähnlich dem auf der ISS eingeführten), dem Basismodul (voraussichtlicher Starttermin — 2028) und dem Airlock-Modul. Das Druckvolumen der Station wird zu diesem Zeitpunkt 220 m 3 betragen, das russische Segment der ISS ohne MLM Nauka hat jetzt ein Druckvolumen von 189 m 3.

Die Besatzung der Station wird aus zwei Personen mit einer Dauer von etwa zwei Monaten bestehen. Die Teams werden nicht dauerhaft bei ROSS bleiben , wie es heute in der ISS der Fall ist, sondern werden eintreffen, wenn sich Aufgaben für sie ansammeln.

In der zweiten Bauphase, die laut Vladimir Solovyov für 2030-2035 geplant ist, werden der Station die Zwecklogistik- und Produktionsmodule sowie eine abgestufte Plattform für die Wartung von Raumfahrzeugen hinzugefügt. Das Druckvolumen der Station wird zu diesem Zeitpunkt auf 450 m 3 ansteigen und bis zu 9.100 kg Kraftstoff (N 2 O 4 /UDMH) speichern können, eine maximale Besatzung von vier Personen aufnehmen und ein oder zwei mit Besatzung und ein bis drei Frachter pro Jahr erhalten.

