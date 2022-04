Mindestens 12 Verletzte nach einer Schießerei in einem Einkaufszentrum in den USA

Mindestens 12 Menschen wurden an diesem Samstag durch einen Schuss in einem Einkaufszentrum in Columbia, South Carolina, verletzt, so das Columbia Police Department.

Der Vorfall ereignete sich in den Einrichtungen der Columbiana Centel Mall, wo ein isolierter Konflikt zwischen mehreren bewaffneten Verdächtigen zu Schießereien führte. Danach verhafteten die Behörden drei Personen.

„Wir glauben, dass sich die bewaffneten Menschen kannten und es eine Art Konflikt gab, der zu Schüssen führte (...) Dies war keine Situation, in der eine zufällige Person in einem Einkaufszentrum auftauchte, um eine Schusswaffe zu erschießen und Menschen zu verletzen „, sagte William Holbrook, Polizeichef von Columbia.

Neun der 12 Personen, die bei der Schießerei verletzt wurden, wurden bereits aus dem Krankenhaus entlassen. Zwei der Opfer hingegen befinden sich in einem kritischen, aber stabilen Zustand, so das private Gesundheitsunternehmen Prisma Health in Aussagen gegenüber CNN.

Algunas de las víctimas resultaron lesionadas debido a la avalancha que se generó por el intercambio de disparos

Zwei der Verletzten erlitten Verletzungen, die nicht mit Schüssen zusammenhängen, sondern aufgrund der Massenpanik nach dem Vorfall, erklärte Holbrook.

Die Polizei von Columbia richtete eine Hotline für Zeugen der Schießerei ein und bat jeden, der ein Video der Schießerei hatte, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

„Wir wissen, dass viele Menschen verschiedene Dinge gesehen haben. Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, sammeln Sie Ihre Gedanken und wenden Sie sich an die Polizei „, erklärte das Columbia Police Department auf Twitter.

SCHIESSEN IN NEW YORK

Am Dienstag brach in einer New Yorker U-Bahnstation eine Schießerei aus, bei der mindestens 29 Menschen verletzt wurden, die laut EuropaPress unter Berufung auf Feuerwehrleute und die amerikanische Zeitung Washington Post in ein Krankenhaus in Brooklyn gebracht wurden. mit einem Bericht von Krankenhäusern in der Bereich.

Zehn Personen wurden von den Schüssen getroffen und fünf von ihnen befinden sich in einem kritischen, aber stabilen Zustand. Die Behörden untersuchen auch eine mögliche Explosion am Tatort.

Derzeit wird der Vorfall nicht als Terroranschlag behandelt, und der Verdächtige ist auf freiem Fuß.

Die Polizei hat in der U-Bahnstation, in der sich der Vorfall ereignete, eine Pistole und mehrere Magazine mit hoher Kapazität geborgen. Die Waffe, eine Glock-Pistole, war offenbar verklemmt, ein Problem, das den Schützen daran hindern könnte, noch größeren Schaden anzurichten, teilten Polizeiquellen der Zeitung NY Post mit.

(Mit Informationen von Europa Press)

