Die Stadt Jalisco, in der sehr alte Christusfiguren „zuschauen“

Vier Jahrhunderte alte Christusfiguren wurden am frühen Samstagmorgen in der Stadt San Miguel Hidalgo, Jalisco, von Dutzenden von Familien „verschleiert“, die diese Tradition als einen Weg sehen, ihren Glauben zu stärken und den Tod Jesu Christi zu verehren.

Die Nacht des Karfreitags im Dorf wird zu einer Feier, bei der das Fest und die katholische Hingabe kombiniert werden.

Gläubige und Touristen wirbeln um die sogenannte „Lying of Christ“ herum, Altäre, deren Anziehungskraft 57 Bilder von Jesus Christus sind, die als Relikt und künstlerisches Erbe gelten und von Generation zu Generation geerbt wurden.

Familien laden ihre Lieben zur „Wachsamkeit“ ein, einem Tag, der am Karfreitag um 15:00 Uhr nachmittags beginnt. Zu diesem Zeitpunkt starb Jesus laut Bibel am Kreuz bis 05:00 Uhr am Morgen des folgenden Samstags, wenn die Gäste beten, Lob singen, sich für die erhaltenen Wunder bedanken und teile Essen.

FAMILIÄRE TRADITION

(Foto: EFE)

Alfredo Guerrero, der seit 70 Jahren die Karwoche der Vorbereitung der „Verlegung“ widmet, teilte der EFE-Agentur mit, dass er begonnen habe, einem seiner Onkel zu helfen, der 1951 das Bild des sogenannten Christus der Mezquite geerbt hatte, eine Skulptur aus Mesquite-Baumholz aus dem Jahr 1747 und hinter dem eine tief verwurzelte religiöse Legende steckt.

Als sein Verwandter starb, wurde Guerrero „der Mann“ des Bildes, dh derjenige, der dafür verantwortlich war, sich darum zu kümmern, das neue „Zendal“ oder den Lendenschurz darauf zu legen und zu organisieren, dass das „Legen“ alle notwendigen Elemente enthält, Freunde und Familie einladen, Gebete und Lob leiten und den Gästen Nahrung zur Verfügung stellen und neugierig.

Der Volkschronist Sergio Zepeda Navarro erklärte EFE, dass Wachsamkeit die symbolische Art und Weise ist, wie Familien auf den Moment warten müssen, in dem Jesus auferstanden ist.

„Es ist eine Manifestation des Glaubens der Familien angesichts dieses sehr wichtigen Ereignisses innerhalb der Lehren der katholischen Kirche, in dem Sinne, dass sie in der Lage sind, die Gegenwart des Leibes Jesu zu haben und insbesondere (die Bilder) zu pflegen und zu bewahren, während sie auf diesen Moment warten, auf den sie hoffen, dass es der ist Auferstehung des Herrn „, sagte er.

RELIGIÖSER TOURISMUS

(Foto: EFE)

Die Straßen von San Martín de Hidalgo waren wieder voller Touristen, die mehr über die Tradition der „Laie Christi“ erfahren wollten, die einen Synkretismus zwischen den Überzeugungen der katholischen Religion und den Bräuchen der indigenen Gemeinschaften widerspiegelt, die vor vier Jahrhunderten in dieser Stadt lebten.

Die 57 Häuser, die die Bilder der Christen schützen, sind mit Aromen von Kopal, Rosmarin und verbrannten Kerzen überflutet. Ab Freitagnachmittag organisieren und bereiten Familien die Warteschlangen im sichtbarsten Teil ihrer Häuser vor.

Im sichtbarsten Teil stellten Familien die „Linien“ mit verschiedenen natürlichen und religiösen Elementen auf, deren Bedeutung Aspekte der Leidenschaft und des Todes Jesu hervorruft und zur Evangelisierung der Ureinwohner verwendet wurde, sagte Zepeda Navarro.

Er erklärte, dass die Tendidos Eichen- und Weidenzweige am Kopf haben, die den Garten der Oliven darstellen, in dem Jesus sich zum Beten zurückzog; Nelken wie die, die auf seine Hände und Füße gelegt wurden, um ihn zum Kreuz zu klettern, sowie Tauben, die den Heiligen Geist symbolisieren und deren Klang dem Schrei der jungfrau Maria.

Christus wird auf einen „Seesack“ oder einen Palmteppich gelegt, auf dem die Ureinwohner vor einer Beerdigung das Leichentuch herstellten. Um ihn herum befinden sich Lorbeerblätter und ein Dutzend Kerzen, die die Apostel darstellen, die während der „Totenwache“ angezündet werden.

Im Zentrum stehen Skulpturen aus verschiedenen Größen und Materialien wie Rohr- oder Maisblatt, Keramik, Eichenholz, Kiefer und Mesquite, die nach der Geschichte oder Legende ihrer Herkunft benannt wurden.

Marcela Guerrero ist eine der Frauen, die den sogenannten „Christus der Kojoten“ beschützt, der vor sieben Generationen zu ihrer Familie kam. Er versicherte, dass der Ursprung des Bildes zwei Versionen in der Familie hat, aber am meisten gesagt wurde, dass einige Männer es der Urgroßmutter überließen, mit dem Versprechen, später für die Bezahlung zurückzukehren.

Die Männer kehrten nicht zurück und es wird angenommen, dass sie Katholiken waren, die während des Cristero-Krieges vor dem Militär geflohen waren - die gegen die Entscheidung der Regierung waren, die Beteiligung von Geistlichen an der Politik zu verbieten - und dass sie in einigen der nahe gelegenen Hügel getötet wurden.

Für die Familie hat der Schutz dieses Bildes eine religiöse Bedeutung, aber auch eine Familienvereinigung.

„Für uns ist es eine große Befriedigung und ein Vergnügen, denn es ist viel mehr als eine Tradition, einen Christus zu haben ist immer ein Familienverband, Anekdoten und schöne Momente“, betonte er.





LESEN SIE WEITER: