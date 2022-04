Die ELN finanziert einen indigenen Streik, der die Abreise eines Bürgermeisters fordert und den Platz eines wegen Drogenhandels inhaftierten Bürgermeisters beansprucht.

Als der Bürgermeister der Gemeinde Semprúm, Keyrineth Selenia Fernández Epieyu (35, von der PSUV), am 27. Januar 2022 in einem Fahrzeug mit sieben Packungen Kokain festgenommen wurde, kam es zu einem heftigen Streit zwischen der Guerilla, die die Ureinwohner einsetzt und die Kontrolle über das Büro des Bürgermeisters forderte. Die ELN finanzierte und verteidigte ihren in Frage gestellten Wahlsieg am 26. November 2021 und forderte die Rückkehr des Drogenbürgermeisters oder die Ernennung eines Verwandten oder nahen Verwandten. Die Kampagne des derzeitigen Bürgermeisters, Wuyhsmans Ramon Gonzálex Salas, wurde von der FARC und dem Volkshandel finanziert.

Die Durchdringung der ELN war in den letzten Jahren schwindelerregend. „Niemand konfrontiert sie, weil sie Waffen, viel Geld und politische Beziehungen haben und sie finanzieren auch verschiedene Sektoren, einschließlich der Gehälter in einigen Bildungsinstituten, einschließlich des wichtigsten Lyzeums in Casigua, unterstützt von Elina Bracho, ehemaliger Leiterin der Municipal Education Zone und aktuell Stadtrat „, sagte ein Zeuge in der Region gegenüber Infobae.

Vor genau einer Woche, am Sonntag, dem 10. April, blockierte die National Liberation Army (ELN), die eine Gruppe indigener Völker aus den Völkern Wayuu und Barí unter Beteiligung des politischen Teams des verhafteten Bürgermeisters einsetzte, Troncal 6, die Autobahn Machiques-Colón, auf dem Höhepunkt des Sektors El Cruce, Gemeinde Barí, Jesús María Gemeinde Semprúm, Bundesstaat Zulia, etwa 45 Minuten von Casigua El Cubo und der Gemeinde Machiques de Perija entfernt. Im Laufe der Tage hat es sich sogar auf die Straße zwischen Casigua und La Fría, der panamerikanischen Gemeinde Táchira, ausgedehnt.

Die Guerillas schlossen zunächst die Hechte der Grenze und setzten einige indigene Führer aus den Sektoren Wuaicaipuro, 5. Juli, San Benito, Anamia Lucia und Wuayu Boconó ein, um die Proteste mit ihren Frauen und Kindern anzuführen.

Die protestieren zählt mit viele Flaggen von PSUV und Allusives Banner A Chavez

Es ist ein Gebiet, in dem die Guerillas eine große Menge Land erworben haben und es geschafft haben, ein Finanzsystem einzuführen, um die Loyalität kleiner Produzenten zu gewährleisten, von denen viele ihr Eigentum schließlich an Kreditgeber übergeben mussten.

Zahlen Sie das ELN

Zeugen sagten Infobae, dass alles von der ELN, die sich selbst die „Bauerngemeinschaft“ nennt, sehr gut organisiert sei. „Sie führen den Protest an und die sichtbarsten Häuptlinge tragen schwarze Hemden, schwarze Gummistiefel und kurzkalibrige Waffen; ein paar laufen in kurzen Hosen, verwirrt mit den neugierigen Leuten, die ankommen. Sie sagen offen, dass Keyrineth zurückkehren oder sie durch ein Familienmitglied oder einen Freund von ihnen ersetzen sollte.“ Die Gemeinde Jesús María Semprum ist das Tor zum Süden des Maracaibo-Sees und der Perijá-Achse.

Die Behörden der Vereinigten Sozialistischen Partei Venezuelas (PSUV), zu denen der Bürgermeister und die Menschen um sie herum gehörten, wurden entfernt, aber es wurden Beamte zurückgelassen, die auf die Interessen der Guerilla und des Drogenhandels eingehen, die hinter dem Streik stehen und die Entfernung von Bürgermeister Gonzálex Salas fordern. Ein größeres Problem könnte auftreten, weil das Sabanas-Altas-Kartell beteiligt gewesen wäre, das mit dem Bürgermeister und den inhaftierten Abgeordneten verwandt wäre.

Mehrere Personen aus Semprúm sind sich einig, dass „die Guerilla-Finanzierung für diejenigen, die arbeitslos geworden sind, sehr stark ist, einschließlich Kinderwindeln, Essen, Unterkunft und Transport für all diejenigen, die sich auf die Tranca konzentriert haben, von denen viele von Machiques verlegt wurden. Zwölf Busse und vier Transporter mobilisieren Menschen, die protestieren und nachts untergebracht werden.“

Parte de las camionetas usadas como transporte en el paro

Der Präsident der Gemeindekammer von Semprúm ist Stadtrat Jhoan Steve del Valle Saúl, der ganz in der Nähe der ELN steht, in El Cruce lebt und einer der Organisatoren des Streiks ist.

Die Produzenten in der Gegend sagten im Gespräch mit Infobae, dass sie Drohungen von Guerillas und Drogenhändlern erhalten haben, weil sie sich geweigert haben, zu protestieren. „Die Zufahrtsstraßen wurden für uns wegen des Ortes gesperrt, an dem die landwirtschaftliche und tierische Produktion stattfindet.“

Die Teilnahme der Guerillas, die neue Luxustransporter benutzen, die nicht von den an der Beschlagnahme von El Cruce beteiligten Ureinwohnern besessen sind, ist offensichtlich. Die Logistik war reichlich vorhanden und hat Menschen angezogen, die wirtschaftliche Gewinne erzielen möchten. „Es gibt viel Essen, Transport und Unterkunft, deshalb habe ich mich umgesehen“, sagt ein Einwohner von Semprúm.

Die Macht von Keyneireth

Die inhaftierte Bürgermeisterin wurde nicht nur durch ihre Verbindung zur Nationalen Befreiungsarmee (ELN), Guerilla-Geld und Drogenhandel unterstützt, sondern auch durch ihre sehr enge Beziehung zu Aloha Joselyn Núñez Gutiérrez, stellvertretender ehemaliger Minister, Vizepräsident der indigenen Völker der PSUV und Generalkoordinator von die Vereinigte Bewegung von Venezuela, die auch die Ernennung von Roside Virginia Gonzálex zum Minister für indigene Völker beeinflusste.

La ex ministra Aloha Núñez. entre la alcaldesa Keyrineth González y la diputada Taina González

Obwohl Bürgermeisterin Keyrineth Selenia Fernández Epieyu laut offizieller Ankündigung in einem drogentragenden Fahrzeug verhaftet wurde, an dem mehrere Abgeordnete der Nationalversammlung beteiligt waren, wurde kein Eigentum beschlagnahmt, und die Person, die sie als ihre „rechte Hand“ präsentierte, wurde erlaubt, Yenny Rosilen Oberto Camargo, aber in Wirklichkeit wäre es, in wessen Namen sein Vermögen war, dass er nach Kolumbien durchgebrannt ist, wo er Eigentum besitzt. Es gibt auch Vermögenswerte im Namen einer Familie, die ebenfalls mit dem Bürgermeister in Piritu, Bundesstaat Falcón, inhaftiert war.

Der Nationalen Anti-Drogen-Superintendenz unter dem Kommando von Generalmajor (GNB) Richard de Jesús López Vargas war nicht bewusst, dass Bürgermeister Fernández Epieyu ein großes Vermögen angehäuft hat, dass Oberto Camargo, der kein Amt im Büro des Bürgermeisters hatte, als Machtperson fungierte, immer mit dem Bürgermeister zusammen war und wer zeigte Reichtümer unbekannter Herkunft, und sie befindet sich derzeit in Cucuta mit ihrem Ehemann, der ein Flüchtling ist, im Zusammenhang mit dem Fall des Drogenhandels, in dem Keyrineth gefallen ist: Unter den Vermögenswerten befanden sich fünf Häuser, 12 Luxusfahrzeuge, unter anderem.

In Casigua weisen sie darauf hin, dass die Bürgermeisterin in den letzten Jahren eine große Anzahl von Immobilien hervorgebracht hat, eines in ihrem Namen und eines von Verwandten und Oberto: den Nachtclub Eclipse, drei Häuser, den Eclipse-Supermarkt und eine große Anzahl von Fahrzeugen. Im Dorf ist nur noch sehr wenig Familie vom Bürgermeister übrig, weil die meisten von ihnen nach ihrer Verhaftung gegangen sind. In seinem Haus gibt es fast ein Dutzend Verwandte, die die große Menge an Waren, die der Supermarkt und auch der Nachtclub hatten, herausgenommen und verkauft haben.

El presidente de la Cámara Municipal, Yenny Rosilen Oberto Camargo y Añuely Montiel Machado

Manche fielen

In diesem Netzwerk für Drogenhandel berichtete der stellvertretende Jeycar Pérez von der Authentic Renewal Organization (ORA), der Wochen zuvor über Bürgermeister Keyrineth Gonzálex zusammenfällt, der mit zwei Verwandten zusammenfällt: Kelvin Epieyú Machado und Render José Villalobos Epieyu. Auch die Abgeordneten: Jean Carlos Silva (Legislativrat von Táchira) und Stellvertreterin Taina Gonzálex Rubio (PSUV Zulia); auch Polizulia Gregorio Francisco Amariz Meléndez und ein kolumbianischer Alias El Compa. Zu den ersten Häftlingen gehörte der Kolumbianer Victor Julio Cano Páez, der Beamte kontaktierte, um dem Drogenhandel zu dienen.

Staatsanwalt Tarek William Saab sagte, es sei festgestellt worden, dass „in einer Karawane mit drei High-End-Fahrzeugen ein Cache mit Drogen transportiert werden würde“, die sich in der Gemeinde Piritu im Bundesstaat Falcón befanden: zuerst ein Toyota Tacoma Van mit Geheimfächern und sechs Packungen Kokain, verhaftet die beiden Leute, die dabei waren. Zur gleichen Zeit stoppten sie den Toyota Prado Van, in den Bürgermeister Keinireth und die stellvertretende Taina Gonzálex zusammen mit drei Männern gingen. In einem Waldgebiet finden sie den dritten Van mit Geheimfächern und Kleidung mit Identifikationen, die auf den Bürgermeister anspielen.

Die Behörden fanden im Zusammenhang mit der Veranstaltung drei Schnellboote, die sich am Ufer des Strandes befanden und zum Transport von Kokain verwendet wurden.

La protesta en la entrada a El Cruce el domingo pasado

Ab dem Moment der Verhaftung von Keyrineth Gonzalez werden die Zügel des Bürgermeisters von Añuely Montiel Machado übernommen, der behauptete, der Cousin des Bürgermeisters zu sein, und der zunächst die Fakten bestritt und die Mitarbeiter aufforderte, weiter zu arbeiten, ohne auf das zu achten, was in den Medien gesagt wurde. „Es ist alles falsch, der Bürgermeister wird in ein paar Stunden draußen sein“, wagte sie schließlich zu sagen. Montiel nahm das PDVAL und lieferte das Essen, leitete das Büro des Bürgermeisters, während die Verwirrung über das skandalöse Ereignis anhielt.

Von den frühen Morgenstunden des gestrigen Samstags an sollten sie an der Stelle erscheinen, an der die Gleise in Semprum und Perijá blockiert waren, einer Kommission, in der mehrere Abgeordnete, hochrangige Militärchefs von Zulia und die Leiterin der PSUV, Jacqueline Farías, anwesend sein würden.

