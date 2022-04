María Paz Guerrero: Poesie in den Knochen fühlen

Wenn Sie Ihren Namen in die Suchmaschine eingeben, wird auf der Seite ein Profil von Ihnen angezeigt, das aus einem Interview stammt, das Infobae zu diesem Zeitpunkt mit Ihnen geführt hat. Unter einem Foto von ihm steht, dass er am 3. Mai 1982 in Bogotá geboren wurde. Er studierte Literaturwissenschaft an der Universität der Anden und Vergleichende Literaturwissenschaft an der Universität der Sorbonne-Nouvelle Paris 3. Er sagt, dass er 2018 mit dem Verlag Cajón de Sastre das Buch God is also a dog veröffentlicht hat, dass seine Arbeit die Gewalt in Kolumbien, Schreiben und Denken mit einem ungezügelten Rhythmus reflektiert, der für die chaotischen aktuellen Ereignisse verantwortlich ist. Sie sagt, dass sie derzeit Professorin am Institut für literarisches Schaffen der Central University ist. Dann gibt es einige Gedichte von ihm auf der Otro Páramo-Website, und unten finden Sie Artikel über seine Arbeit und andere Interviews.

Die biografische Rezension, die auf der Klappe ihres neuesten Buches erscheint, besagt, dass sie Autorin der Gedichte Los Analphabeten ist, die sie 2018 beim Verlag Cajón de Sastre veröffentlichte, über die Auswahl und den Prolog von The Generation Without a Name. Eine Anthologie, die ein Jahr später mit dem redaktionellen Stempel der Central University veröffentlicht wurde, und der Aufsatz: The Pain of Being Alive in „The Posthumous Poems“ von César Vallejo, veröffentlicht 2006 von der Universidad de los Andes. Er sagt, dass seine Gedichte in den Anthologien Shadow Birds erscheinen. Siebzehn kolumbianische Dichter, 1989-1964 (Broken Glass, 2019) und Innenräume. Vier kolumbianische Dichter (Universidad Javeriana, Gedichtsammlung, 2016). Speak of God ist auch ein Hund und sagt, dass er von der Ugly Duckling Press in New York ins Englische übersetzt wurde. Sie erwähnt, wo sie studiert hat und was, und weist darauf hin, dass sie an der Universität Zaragoza in Literaturtheorie promoviert und immer noch als Vollzeitprofessorin an der Central University in Bogotá arbeitet.

Dort habe ich sie zum ersten Mal gesehen. Es war 2017, ich hatte gerade mein Studium in Linguistik und Literatur abgeschlossen und hatte vor, eine Spezialisierung zu beginnen. Sie war Lehrerin in einem der Fächer, die ich in der Spezialisierung in Narrative Creation in der Abteilung studiert habe, die zu dieser Zeit von Roberto Burgos Cantor geleitet wurde. Ich erinnere mich, dass der erste Eindruck aller Schüler derselbe war: was für eine kluge und schönste Frau. Wenn Sie in den anderen Kursen der Abteilung nachgefragt haben, dachten alle genauso. Ich denke, die Klarheit, die sie als Lehrerin hat, hat sie als Dichterin. Er war die Person, die mich damals am meisten darüber führte, was mein Schreiben werden könnte, wohin ich gehen sollte, wohin ich schauen sollte.

Der Unterricht fand nachts statt, weil die meisten von ihnen arbeiteten. Ich habe in der Presse Buchbesprechungen geschrieben und hin und wieder mit der Idee geflirtet, Geschichten zu schreiben. Das tue ich immer noch. Am Ende des Unterrichts stellte ich María Paz immer wieder Fragen und sie überraschte mich, indem sie mir doppelt so viele Fragen stellte. Wir gingen zusammen zum Busbahnhof und sprachen über Bücher und darüber, worüber Sie schreiben möchten, aber Sie wissen nicht wie. Jeder ging seinen eigenen Weg und vierundzwanzig Stunden später machten wir es wieder. Als das Ende des Jahres kam, habe ich sie vermisst. Dank ihr wusste ich mehr als am Anfang und war weniger in mir selbst verloren. Ich habe meinen Abschluss gemacht und es war der einzige, an dem ich noch lange danach teilnahm.

Ich habe als Buchhändler gearbeitet und war in einem Verlag, ich schrieb weiterhin über Bücher in der Presse und ich habe mein erstes Buch noch nicht geschrieben. Sie, Maria Paz, hat bereits drei veröffentlicht, seit wir uns getroffen haben. Ich folge immer wieder seiner Spur, jenseits der Entfernungen, die der Alltag mit sich bringt. Ich habe kürzlich von dem neuesten erfahren. Sein Leitartikel kontaktierte mich, um mir davon zu erzählen, und als ich es zu Hause erhielt, nahm ich es in meine Hände und öffnete es auf einer zufälligen Seite: „Ich habe keine Fragen, habe keine Phrase, habe keine Liste, habe keine Silbe...“ Ich dachte immer wieder über seine Worte nach, auf diese Weise muss er die schwierigsten Dinge sagen, als wäre es das Subtilste auf der Welt, als wäre Angst ein Stück Papier, das in seiner Tasche zerknittert, als wäre der Tod Wasser, das verdunstet, als ob die Tage Staub auf der Klappe eines Buches wären.

Pink Tongue Draußen, Blind Cat ist ein Buch, das mit Sprache experimentiert, als gutes Gedichtband, das das Tier, die Wildnis, das Grobe beim Menschen, beim Sprechen, beim Handeln beschreibt. Es malt zart die Suche nach einer Stimme, die verspottet, reflektiert, die bedauert, was gelebt wurde und für das Leben. Die Stimme von María Paz Guerrero ist eine davon. Heute ist sie eine der bekanntesten kolumbianischen Dichterinnen. Nach und nach steht es auf dem Radar der Leser. Ich war schon in meinem. Mit diesem Buch ging es mir in die Knochen, denn so fühlt sich Poesie an, wenn sie sie auf den Seiten tief im Inneren in den Knochen dekantiert.

Es ist nicht Ida Vitale oder Vilariño, aber sie haben etwas Starkes an sich, und María Mercedes Carranza und sogar Mistral, Bolaño und so viele andere. Er ist ein Dichter, die Frucht der Dichter. Dichter, der liest, wer die Welt sieht. Sie ist es, und mit diesen Versen macht sie eine Stimme, die wie ein Fluss fließt. Nach einer Weile ohne zu sprechen, beschloss ich, ihm zu schreiben. Sie in Spanien und ich in Kolumbien sprachen über ihr Buch, darüber, was es heißt, Gedichte zu schreiben und was es bedeutet, heute in Kolumbien Dichterin zu sein. Sein Buch wird bei Himpar Editores erhältlich sein, der gerade seine Gedichtsammlung mit diesem schönen Titel begonnen hat, auf der neuen Ausgabe der Internationalen Buchmesse in Bogotá, die am 19. April beginnt und bis zum 2. Mai läuft.

Imagen del último libro publicado de María Paz Guerrero (Foto: Santiago Díaz Benavides).

Was braucht es bei der Konzeption eines Gedichts, unabhängig von seinem Ursprung, um ihm den genauen Ton zu geben?

Umschreiben. Lies das umgeschriebene laut vor. Nimm es auf. Hör es dir an. Lies es noch einmal. Lass die Zeit vergehen. Ändere die notwendigen Wörter. Hängen Sie die Texte an die Wand. Immer wieder. In einer Schleife. Lass die Zeit vergehen. Fortsetzen. Lesen Sie die Texte, die an der Wand hängen. Wörter durchstreichen. Schau dir diese Texte aus der Ferne an.

Wie nennst du Angst? Woher weißt du, wie sein Rhythmus ist?

In „Pink zunge raus, blinde Katze“ habe ich die Angst vor dem Tod mit einem Humor bearbeitet, der weh tut. Die Vermehrung der Zellen erzeugt eine Sprache der Beschleunigung, alles bewegt sich ständig. Ich interessiere mich auch für Veränderungen der Achsen der Körperorgane.

Was ist in den Knochen zu spüren, wie wird es schriftlich materialisiert?

Ich habe Stimmen gelesen, die an diesen Ort kommen, „was in den Knochen zu spüren ist“, sie transkribiert, gelernt, gelutscht, mazeriert. Dann streckte ich meine Zunge heraus.

Das Schicksal derer, die Dichter werden, sowie derer, die Maler oder Zimmermann werden, ist zu ungewiss. Welche Wege beschreitet die Poesie, wenn Sie sich entscheiden, sie als Motor des Lebens zu betrachten?

Ich würde sagen, dass man versucht, sich um die eigene Leidenschaft zu drehen. Wie ein Derwisch oder ein Kreisel.

Lass die Straße die Wende sein.

Was ähnelt in Bezug auf die Besorgnis früheren Büchern? Sind diese Verse erbrochen?

Ich glaube, dass das, was in „Gott ist auch ein Hund“, „Der Analphabet“ und „Rosa Zunge raus, blinde Katze“ ist ein Sprachprojekt. Ich bin daran interessiert, die Lebenskräfte und die Gewalt, die sie durchdringen, einzufangen. Auf diesem Weg habe ich das Tier als Antrieb gefunden, der es mir ermöglicht, aus der Empfindung heraus den Sinn des Menschen in einer Analphabetensprache zu erweitern.

Bis jetzt habe ich mich nie übergeben zu schreiben. Schreiben hat für mich nichts mit Erbrechen zu tun. „Pink zunge raus, blinde Katze“ ist kein linearer Text und hat einen Stoff, der beispielsweise auf eine Chorstruktur hinweist. Es ist mehr als eine Gedichtsammlung, es ist ein großartiges Gedicht, in dem eine blinde Katze auftaucht und verschwindet und mit einem dicken Bauch ins Bett geht. Hier erscheinen Krankheit, Technologie, Tod, Weiblichkeit, Gewalt und Poesie als eine Sprache, die sich ausbreitet wie ein Honigfleck auf der Matte.

War es schwierig, sich hinzusetzen und das Buch zu bearbeiten? Gab es bestimmte Folgen?

Himpar ist ein Verlag, der eine Gemeinschaft des Dialogs über Literatur auf allen Ebenen vorschlägt: eine kollektive Lektüre des Manuskripts, den Übergang vom Text zum Layout mit großer Sorgfalt zur Verbreitung. Ich sage Community, weil es sechs Redakteure gibt, die laut Projekt einen Redakteur ernennen, der es leitet. In diesem Fall habe ich mit Ana Cecilia Calle zusammengearbeitet, eine Leserin mit einem starken Auge auf jeden Vers, einer Gesprächspartnerin mit Literatur im Kopf, einer Hausmeisterin der Arbeit.

Was ist mit der Richtung, in die die Poesie heute in Kolumbien geht? Manchmal scheint es ein paar zu sein, und fast immer dasselbe mit denselben.

Nun, ich sehe ein Panorama unabhängiger Verlage, die ihre Bücher in Buchhandlungen - auch in unabhängigen - und auf den Messen des Landes vertreiben, sehr interessant. Es ist ein Raum, der verschiedene poetische Stimmen mit riskanten Ausgaben ermöglicht. Es gibt eine ständige Programmierung von Gedichtlesungen in alternativen Räumen. Dort können Sie Dichter hören, die anfangen zu schreiben, zusammen mit Dichtern, die bereits in Arbeit sind. Es gibt eine Einstellung zum Zuhören und Lesen der Vorschläge, die erscheinen. Es gibt Projekte, die sich darüber hinaus für das Lesen von Gedichten einsetzen. Ich sehe im Gegenteil einen Siedebereich.

Gab es schließlich draußen eine rosa Zunge? Ist die Katze erblindet?

Was denkst du?





LESEN SIE WEITER: