Kolumbien besiegte Paraguay und bleibt in Gruppe I des Billie Jean King Cup 2023

Am Morgen dieses Samstags, dem 16. April, spielte Kolumbien seine letzten drei Spiele gegen Paraguay, um für das folgende Jahr in der Gruppe I der Americas Zone des Billie Jean King Cup zu bleiben.

Nach dem Ausscheiden am 15. April gegen Brasilien wurden die Tennisspieler, die Kapitän Fabiola Zuluaga in der Colsanitas-Mannschaft, die die kolumbianische Nationalmannschaft vertritt, ausgewählt hatten, aufgefordert, ihren Rekord 2023 durch drei Todesspiele gegen die paraguayische Nationalmannschaft nicht auf Gruppe II zu senken.

Um das Ergebnis zu sichern, brauchte das Team von Fabiola Zuluaga nur den Triumph in den Einzelpunkten. Die erste, die das Gericht übernahm, war Cucuteña Yuliana Lizarazo, die in zweieinhalb Stunden die jugendliche Leyla Britez mit Teilspielen von [5-7], [6-4] und [6-2] überholte.

Der zweite war viel unausgewogener, da María Fernanda Herazo in weniger als 50 Minuten ein Doppel mit 6:0 gegen Heydi Doldán erzielte und der Nationalmannschaft die lang ersehnte Ruhe gab:

So verabschiedete sich das Team Colombia Colsanitas von Salinas, Ecuador, ohne sich für die lang erwarteten Play-offs für den internationalen Titel zu qualifizieren, aber ihre Kategorie für das folgende Jahr zu retten, wenn sie auf die Erfahrung und das Talent von María Camila Osorio zählen können, Nummer 33 in der WTA-Rangliste.

Es war nicht notwendig, das Doppelspiel zwischen Maria Paulina Perez und Antonia Samudio gegen Leyla Britez und Paulina Franco zu spielen, da Kolumbien um 13:41 Uhr bereits 2:0 in der Gesamtserie des Abstiegs- und Dauerspiels hatte.

In den Aussagen zwischen Kolumbien und Paraguay nach dem Spiel zeigte sich Kapitän Fabiola Zuluaga sehr optimistisch in Bezug auf die Arbeit ihrer Führer in der letzten Phase der Qualifikation im Billie Jean King Cup 2022. Das waren seine Worte dazu:

Es sei darauf hingewiesen, dass Kolumbien im nächsten Jahr erneut gegen südamerikanische Konkurrenten wie Brasilien, Argentinien, Mexiko oder Chile antreten wird. Anschließend wird das Tennis-Kaffee-Team der Frauen die Möglichkeit haben, zu den Play-offs zurückzukehren, ein Ort, auf den seit 2008 nicht mehr zugegriffen wurde, als es in diesem Jahr die Gruppe I Amerikas gewann und als Besucher gegen Belgien spielen musste.

Für Kolumbien ist dies die siebzehnte Saison in Folge in Gruppe I, die wichtigste, die der amerikanische Kontinent im Billie Jean King Cup hat. Das letzte Mal, dass die Nationalmannschaft Teil der Gruppe II war, war in der 2005 Ausgabe der Meisterschaft, die früher als Fed-Cup bekannt war.

Es sei daran erinnert, dass innerhalb der Gruppe II of the Americas in der Ausgabe 2022 des Billie Jean King Cup die folgenden Länder sind, die nun für das folgende Jahr einen Platz in Gruppe I suchen:

Bahamas, Barbados, Bermuda, Bolivien, Costa Rica, Kuba, Dominikanische Republik, El Salvador, Honduras, Jamaika, Panama, Peru, Puerto Rico, Trinidad und Tobago, Uruguay und Venezuela.

Vor einem Jahr nahm Kolumbien an diesem Wettbewerb teil, der früher Fed Cup genannt wurde, mit Emiliana Arango und María Camila Osorio Serrano in seinen Reihen. Die Kaffee-Delegation wurde von Argentinien eliminiert und konnte das Play-Off-Gebiet nicht erreichen, in dem sich Argentinien und Mexiko niederließen, Länder, die unter Beteiligung von Nadia Podoroska, Paula Ormaechea, Fernanda Contreras und Giuliana Olmos gewannen.

