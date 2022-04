Eine pflanzliche Ernährung reduziert laut Harvard-Experten das Diabetes-Risiko

21-10-2021 7 beneficios de la alimentación basada en frutas y verdura POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD JUICE PLUS+

In Amerika leben 62 Millionen Menschen mit Typ-2-Diabetes. Diese Zahl hat sich in der Region seit 1980 verdreifacht und wird laut Diabetes Atlas bis 2040 schätzungsweise die 109-Millionen-Marke erreichen . Wissenschaftliche Forschung versucht zu verstehen, was dazu führt, dass immer mehr Menschen an dieser Krankheit erkranken, die auf die ineffektive Verwendung von Insulin durch den Körper zurückzuführen ist.

Eine Studie von Forschern der Harvard University in den USA hat nun weitere Beweise für die Mechanismen geliefert, die es ermöglichen, dass Menschen, die mehr pflanzliche Lebensmittel wie Obst, Gemüse, Nüsse, Kaffee und Hülsenfrüchte konsumieren, weniger wahrscheinlich an Diabetes leiden.

Die Studie wurde in der Zeitschrift Diabetologia der European Association for the Study of Diabetes veröffentlicht. Es zeigt, dass der Verzehr gesunder pflanzlicher Lebensmittel wie Obst, Gemüse, Nüsse, Kaffee und Hülsenfrüchte mit einem geringeren Risiko für Typ-2-Diabetes bei allgemein gesunden Menschen verbunden ist und deren Rolle bei der Vorbeugung von Diabetes unterstützt.

Die Studie wurde von Professor Frank Hu und seinen Kollegen vom Department of Nutrition der T.H. Chan School of Public Health der Harvard University in Boston, USA, geleitet und zielte darauf ab, Metabolitenprofile zu identifizieren, die sich auf verschiedene pflanzliche Diäten beziehen, und mögliche Zusammenhänge zwischen diesen zu untersuchen Profile und das Risiko, an Diabetes zu erkranken. Metaboliten sind Substanzen, die nach der Verdauung oder anderen körperchemischen Prozessen entstehen.

Ein Metabolit ist eine Substanz, die durch chemische Prozesse eines lebenden Organismus verwendet oder produziert wird. Er umfasst die große Anzahl von Verbindungen, die in verschiedenen Lebensmitteln enthalten sind, sowie die komplexe Vielfalt von Molekülen, die beim Abbau dieser Verbindungen entstehen und für die Verwendung durch den Körper umgewandelt werden.

Unterschiede in der chemischen Zusammensetzung von Lebensmitteln führen dazu, dass sich die Ernährung einer Person in ihrem Metabolitenprofil widerspiegelt. Die jüngsten technologischen Fortschritte auf dem Gebiet der metabolomischen Hochleistungsprofile haben eine neue Ära der Ernährungsforschung eingeläutet .

Harvard-Forscher stellten fest, dass mehr als 90% der Diabetesfälle vom Typ 2 sind und diese Krankheit weltweit eine große Gesundheitsbedrohung darstellt. Denn unkontrollierter Diabetes kann sowohl makrovaskuläre als auch kardiovaskuläre und mikrovaskuläre Komplikationen verursachen, die die Nieren, Augen und das Nervensystem schädigen .

Die Diabetes-Epidemie wird hauptsächlich durch ungesunde Ernährung, Übergewicht oder Adipositas, genetische Veranlagung und andere Lebensstilfaktoren wie mangelnde körperliche Aktivität verursacht. Während bereits bekannt war, dass pflanzliche Diäten, insbesondere solche, die gesund und reich an hochwertigen Lebensmitteln wie Vollkornprodukten, Obst und Gemüse sind, mit einem geringeren Risiko für die Entwicklung von Diabetes in Verbindung gebracht wurden, waren die zugrunde liegenden Mechanismen noch nicht klar.

Das Team führte eine Analyse der Blutplasmaproben und der Nahrungsaufnahme von 10.684 Teilnehmern aus drei prospektiven Kohorten früherer Studien durch. Die Teilnehmer waren überwiegend weiß, mittleren Alters (Mittelwert 54 Jahre) und hatten einen durchschnittlichen Body-Mass-Index von 25,6 kg/m2.

Die Teilnehmer der Studie füllten Fragebögen zur Häufigkeit von Nahrungsmitteln aus, die nach ihrer Einhaltung von drei pflanzlichen Diäten bewertet wurden: einem allgemeinen Plant-Based Diet Index (PDI), einem Healthy Plant-Based Diet Index (HPDi) und einem ungesunden pflanzenbasierten Diät-Index (uPDI).

Die Ernährungsindizes basierten auf der individuellen Aufnahme von 18 Lebensmittelgruppen: gesunde pflanzliche Lebensmittel (Vollkornprodukte, Obst, Gemüse, Nüsse, Hülsenfrüchte, Pflanzenöle und Tee/Kaffee); ungesunde pflanzliche Lebensmittel (raffiniertes Getreide, Fruchtsäfte, Kartoffeln, zuckerhaltige Getränke und Süßwaren/Desserts); und Lebensmittel von Tieren Herkunft (tierische Fette, Milchprodukte, Eier, Fisch/Meeresfrüchte, Fleisch und verschiedene tierische Lebensmittel).

Das Team unterschied zwischen gesunden und ungesunden pflanzlichen Lebensmitteln aufgrund ihres Zusammenhangs mit Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, bestimmten Krebsarten und anderen Erkrankungen wie Fettleibigkeit und Bluthochdruck.

Die Forscher analysierten Blutproben, die in den späten 1980er und 1990er Jahren in der Anfangsphase der drei oben genannten Studien entnommen wurden, um die Werte des Metabolitenprofils der Teilnehmer zu ermitteln, und alle Fälle von Diabetes wurden während der Nachbeobachtungszeit der Studie aufgezeichnet. Die Analyse dieser Daten zusammen mit den Ernährungsindexwerten ermöglichte es dem Team, eine Korrelation zwischen dem Metabolitenprofil, dem Diätindex und dem Diabetesrisiko zu finden.

Die Studie ergab, dass diejenigen, bei denen die Krankheit während der Nachbeobachtung diagnostiziert wurde, im Vergleich zu Teilnehmern, die keinen Typ-2-Diabetes entwickelten, eine geringere Aufnahme gesunder pflanzlicher Lebensmittel sowie niedrigere Werte für den Diätindex basierend auf Pflanzen und dem Index von hatten gesund pflanzliche Diäten.

Darüber hinaus hatten sie einen höheren durchschnittlichen Body-Mass-Index und hatten eine höhere Wahrscheinlichkeit, hohen Blutdruck und Cholesterinspiegel zu haben, Medikamente gegen Blutdruck und Cholesterin zu verwenden, Diabetes in der Familienanamnese zu haben und weniger körperlich aktiv zu sein.

Beim Kaffeekonsum, der auch mit einem geringeren Diabetesrisiko verbunden war, ist bekannt, dass er Polyphenole enthält . Es hat einen hohen Gehalt an Trigonellin, einer Verbindung, die in einigen Studien mit einer erhöhten Insulinsensitivität verbunden ist. Eine weitere Verbindung, die mit dem Konsum von Kaffee sowie Vollkornprodukten und Früchten in Verbindung gebracht wird, wird Hippurat genannt und wurde mit einer erhöhten Blutzuckerstabilität in Verbindung gebracht.

Derzeit deuten die Forscher darauf hin, dass die beste Option für die Gesundheit darin besteht, viele unverarbeitete Pflanzen zu essen und verarbeitete Lebensmittel und Zuckerzusatz zu reduzieren, auch wenn sie technisch gesehen pflanzlich sind .

