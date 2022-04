Die Enthüllung über Ferraris Gegenwart, über die man in der Formel 1 sprechen kann: „Leclerc erinnert mich an Schumacher“

Der Start der Formel-1-Saison 2022 zeigte eine Neuheit, die bei vielen Fans der Motorwelt Freude bereitete. Wie es seit mehreren Jahren nicht mehr passiert war, begeistert die Gegenwart des Ferrari-Teams alle mit einem Jahr, in dem das Maranello-Team als einer der großen Kandidaten für den Titel von Fahrern und Konstrukteuren kämpfen wird.

Die Konten sind eindeutig. Unter der Leitung von Charles Leclerc, der den Grand Prix in Bahrain und Australien gewann, ist das Tanzende Pferd die Hauptattraktion des Grand Circus. Und genau der monegassische Fahrer ist für seine großartigen Leistungen auf der Strecke in aller Munde. Der 24-Jährige hat bereits zwei Rennen gewonnen, zwei Pole Positions gewonnen und die bisher schnellsten drei Runden in der Meisterschaft gewonnen.

Sein großes Geschenk führte dazu, dass ein geweihter ehemaliger Formel-1-Fahrer über seine Fähigkeiten sprach und ihn mit einem der besten aller Zeiten in dieser Kategorie verglich. „Ich schaudere, wenn ich Charles Aufführungen sehe, weil Leclerc gerade eine Überlegenheit zeigt, die mich an Michael Schumacher erinnert. Leclerc dominiert wie „Schumi“ früher und er ist nicht nur ein Pilot, der sich in einem Sonderstaat befindet, Leclerc ist auch ein wirklich guter Kerl „, sagte David Coulthard gegenüber Channel 4, den Medien, für die er in England arbeitet.

Es sei daran erinnert, dass der in Schottland geborene Schotten 2001 mit dem siebenfachen Weltmeister gegeneinander um den F1-Titel kämpfte. An Bord seines McLaren landete Coulthard hinter dem Deutschen und wurde Vizemeister in der Kategorie, was sein bestes Ergebnis als Fahrer in seinen 14 Saisons an der Spitze des Rades war.

Neben dem großartigen Start von Leclerc lobte der Moderator während des Grand Prix für die offizielle Sendung die Arbeit des italienischen Teams, um in den Vordergrund der Formel 1 zurückzukehren.

„Der Teamchef, Mattia Binotto, hat in den letzten zwei Jahren, die für die Italiener sehr schwierig waren, immer einen kühlen Kopf bewahrt. Unter seiner Führung krempelte Ferrari die Ärmel hoch. Mit dem bisher besten Auto hat Leclerc auch die beste Fahrleistung gezeigt und das Ergebnis ist diese Dominanz „, analysierte Coulthard.

Es ist wichtig anzumerken, dass Leclerc die Fahrermeisterschaft mit 71 Punkten anführt. Er gewann in zwei Wettbewerben und wurde Zweiter beim Großen Preis von Saudi-Arabien, wo der niederländische und aktuelle Champion Max Verstappen an Bord seines Red Bull gewann. Im Fall von Ferrari sind sie die klaren Dominatoren des Constructors' Cup: Sie haben insgesamt 104 Einheiten, gefolgt vom Mercedes-Team mit 65 Punkten.

Derjenige, über den Coulthard auch sprach, war Leclercs Teamkollege, der Spanier Carlos Sainz Jr. Der 27-Jährige aus Madrid war schnell in der Gesamtwertung, kam aber bei keinem der bisherigen Rennen in diesem Jahr auf das Podium. Ebenso bleibt er in der Fahrermeisterschaft auf dem dritten Platz (33 Punkte).

„Charles Teamkollege Carlos Sainz muss einen Schritt nach vorne machen, weil Ihr Teamkollege immer der erste Gegner ist und wir alle sehen können, dass der Ferrari ein Siegerauto ist“, erklärte der Schotte über die aktuellen Angelegenheiten des spanischen Fahrers.

In Erwartung des vierten Wettkampfs, der vom 22. bis 24. April auf der Imola-Rennstrecke ausgetragen wird, scheint der F-75-Einsitzer der italienischen Mannschaft der großartige Kandidat zu sein, um Ferrari wieder zu den Besten der Formel 1 zu zählen.

