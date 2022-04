Die CDMX-Regierung hat das CNDH-Gebäude nach einem Angriff auf den Lehrer

CIUDAD DE MÉXICO, 06ENERO2021.- Mujeres integrantes de Bloque Negro realizaron la entrega de juguetes a niños y niñas con motivo del festejo de las "Reynas Magas". Durante el acto se conmemoraron los 4 meses de la toma de las instalaciones de la ex CNDH y payasos realizaron concursos afuera de Okupa Casa de Refugio. FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

Nach anderthalb Jahren berichtete der Secretary of Citizen Security von Mexiko-Stadt (SSC-CDMX), dass er sich am Freitagabend erholt habe, dass es ihm gelungen sei, das Gebäude der Nationalen Menschenrechtskommission (CNDH) in der Straße República de Cuba im historischen Zentrum wiederzugewinnen.