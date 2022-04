Russland bedrohte Finnland und Schweden wegen ihrer Absicht, der NATO beizutreten: „Sie müssen die Konsequenzen verstehen“

María Zajárova, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, en una imagen de archivo. EFE/ Sergei Ilnitsky

Der Beitritt Finnlands und Schwedens zur NATO hätte „Konsequenzen“ für diese Länder und für die europäische Sicherheit , warnte das russische Außenministerium am Freitag. Finnland teilte diese Woche mit, dass es in einigen Wochen entscheiden werde, ob es eine NATO-Mitgliedschaft beantragen werde, und Schweden diskutiert auch über den Beitritt zur Allianz.

„Die Wahl liegt bei den Behörden Schwedens und Finnlands. Sie müssen jedoch die Folgen eines solchen Schritts für unsere bilateralen Beziehungen und für die europäische Sicherheitsarchitektur insgesamt verstehen „, sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Zakharova, in einer Erklärung.

Er fügte hinzu, dass es „unwahrscheinlich ist, dass die Mitgliedschaft Schwedens und Finnlands in der NATO zur Stärkung (ihres) internationalen Prestiges beitragen wird“.

Zakharova merkte an, dass die Politik der Blockfreiheit der beiden Länder „ein verlässliches Sicherheitsniveau bot“, während die Mitgliedschaft in einem Militärbündnis „ihre nationale Sicherheit nicht stärken kann“.

„Sie werden sich automatisch an der NATO-Front treffen“, sagte Zakharova.

Der ehemalige russische Präsident Dmitri Medwedew warnte am Donnerstag davor, dass Russland Atomwaffen in der Nähe der drei baltischen Staaten und Skandinavien einsetzen würde, falls Finnland oder Schweden sich für einen Beitritt entscheiden würden.

Finnlands Herangehensweise an die NATO, die seinen Beitritt im Juni vollenden könnte, hat Schweden in Mitleidenschaft gezogen , das in wenigen Wochen von einem hypothetischen Beitritt zum Bündnis abgewichen ist, der wahrscheinlich nicht zu einer zunehmend realistischen Option werden wird.

Noch vor einem Monat, als der Krieg zwischen der Ukraine und Russland zwei Wochen andauerte, verteidigte die schwedische Premierministerin, die Sozialdemokratin Magdalena Andersson, Schwedens Status als NATO-Partner, aber nicht als Mitglied, und war der Ansicht, dass ein mögliches Einkommen die Situation weiter „destabilisieren“ würde.

Obwohl die Umfragen zum ersten Mal die Mehrheit der Verteidiger des Bündnisses ergaben, waren sowohl die Sozialdemokraten, die Partei mit den meisten Sitzen, als auch die rechtsextremen Demokraten Schwedens (SD), die dritte parlamentarische Kraft, gegen den Beitritt.

Aber die Geschwindigkeit, mit der sich die Ereignisse im benachbarten Finnland beschleunigt haben, wo es bereits Spekulationen über einen Beitritt vor dem Gipfel im Juni in Madrid gibt, hat die schwedische Debatte erschüttert.

