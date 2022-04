Ombudsstelle warnt vor Verletzungen der wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Rechte in Magdalena

Vista de un grupo de personas durante una caminata por el Parque Nacional Tayrona cerca a Santa Marta (Colombia). EFE/María Concepción Moreno/Archivo

An diesem Freitag, dem 15. April, warnte das Büro des Bürgerbeauftragten die Verletzung der sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Rechte der Bürger in der Abteilung von Magdalena.

Dies wurde vom Bürgerbeauftragten Carlos Camargo während eines Treffens mit Vertretern des produktiven Sektors in der Handelskammer von Santa Marta gewarnt, in dem er einlud, die wirtschaftliche Erholung und das Wachstum in der Region zu fördern.

„In Ermangelung der Fortsetzung der Maßnahmen zur Stimulierung des formalen Beschäftigungsunterstützungsprogramms (PAEF) und angesichts der Erwartung eines kurz- und mittelfristigen Anstiegs der Kreditpreise können höhere Wachstumsraten begrenzt sein. Es ist unerlässlich, den Weg zur Verbesserung der sozialen Indikatoren in den Jahren 2022 und 2023 fortzusetzen, um wieder das Niveau vor der Pandemie zu erreichen und insbesondere die wirtschaftlichen und sozialen Rechte derjenigen zu gewährleisten, die von diesen Produktionsketten abhängig sind „, sagte der Beamte.

Nach Angaben des National Administrative Department of Statistics (DANE) hat die wirtschaftliche Erholung in Santa Marta zur Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit beigetragen. Es wurde jedoch eine Schwachstelle im Geschäftsgefüge und in einer großen Anzahl informeller Kleinstunternehmen mit 95% des Sektors festgestellt.

In diesem Zusammenhang gab das Unternehmen an, dass das Büro des delegierten Bürgerbeauftragten für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Angelegenheiten die produktiven Sektoren der Region dabei unterstützen wird, den Wirtschaftssektor seines Einflusses zu artikulieren und zu stärken.

„Der Bürgerbeauftragte äußerte auch seine Besorgnis über den Schutz des Grundrechts auf Wasser, das unter Berücksichtigung des Hauptproblems des Aquädukts von Santa Marta garantiert werden sollte, wo die hohe Nachfrage die Reinigungskapazität übersteigt und wo eine Verschlechterung in den Becken der Flüsse Gaira, Piedra und Manzanares „, sagte das Unternehmen.

Schließlich äußerte der Verteidiger seine Besorgnis über den Schutz des Grundrechts auf Wasser, um eines der Hauptprobleme dieser Stadt in der kolumbianischen Karibik anzugehen, während Arbeitsgruppen mit Umwelt- und nationalen Behörden abgehalten werden, um die Suche nach einer Lösung voranzutreiben strukturell.

Der Ombudsmann Carlos Camargo rief im vergangenen März dazu auf, die Bemühungen angesichts der Verschärfung der Regenzeit Kolumbiens aufgrund des Phänomens La Niña, über das im letzten Monat berichtet wurde, zu verdoppeln.

Bisher gab es 2022 386 Winternotfälle in 280 Gemeinden in 21 Abteilungen. Davon waren 210 Massenbewegungen, 76 Überschwemmungen und 31 plötzliche Anstiege. Ungefähr 30.000 Menschen waren betroffen; 48 wurden als tot gemeldet, 61 wurden verletzt und 3 werden vermisst, berichtet UNGRD. Die am stärksten betroffenen Abteilungen: Cundinamarca, Antioquia, Cauca, Huila, Tolima, Chocó, Risaralda, Valle und Santander.

Der Beamte, der die Gemeinde San Carlos, Antioquia, besuchte, sagte: „Der Notfall in San Carlos, wie er in den letzten Wochen in anderen Regionen des Landes aufgetreten ist, ist ein Beispiel für die Notfälle, die laut den Warnungen des Nationalen Katastrophenrisikomanagementsystems in was die Möglichkeit einer Zunahme der Niederschläge, die ein historisches Niveau erreichen können“. Darüber hinaus fügte er hinzu, dass in dieser Gemeinde 250 Familien vom wachsenden Fluss San Carlos betroffen waren.

