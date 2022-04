Minsa stellt klar, dass das Tragen einer Maske in offenen und geschlossenen Räumen immer noch Pflicht ist

Das Gesundheitsministerium (Minsa) stellte heute Abend klar, dass es keine Vorschriften erlassen hat, die die Verwendung der Maske in offenen oder geschlossenen Räumen ausschließen, und erinnerte in einer Erklärung an die Öffentlichkeit daran, dass ihre Verwendung weiterhin obligatorisch ist.

„Derzeit hat Minsa keine Vorschriften erlassen, die die Verwendung der Maske in offenen Räumen ausschließen. Seine Verwendung ist weiterhin obligatorisch und eine der wichtigsten Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung von Covid-19 „, betonte der Gesundheitssektor.

In ihrer Argumentation erklärte die Gesundheitsbehörde, dass zwar mehr als 50% der Zielpopulation mit der dritten Dosis gegen Covid-19 geimpft wurden, „die Bevölkerung jedoch aufgefordert wird, weiterhin die Präventionsmaßnahmen einzuhalten“.

GRUNDLEGENDE MASSNAHMEN

Seit Beginn der Pandemie und während des gesamten Gesundheitsnotfalls sind die wichtigsten vorbeugenden Maßnahmen das Tragen einer Maske, Händewaschen, soziale Distanzierung, Vermeidung von Menschenmassen und die Aufrechterhaltung der sozialen Blase.

Minsa erinnerte jedoch daran, dass die obligatorische Verwendung der Maske in offenen Räumen an Orten bewertet wird, an denen eine ausreichende Impfabdeckung erreicht wird, z. B. 80% der drei Dosen gegen Covid-19 in einer priorisierten Population, „für die der jeweilige Standard erstellt wird“.

All dies gemäß den Empfehlungen des Nationalen Instituts für Gesundheit (INS) und des Nationalen Zentrums für Epidemiologie, Prävention und Krankheitskontrolle (CDC Peru).

VIERTE WELLE

„Aufgrund des Aufkommens neuer Varianten von Covid-19 ist eine vierte Welle nicht ausgeschlossen“, sagte Minsa in seiner Erklärung. Aus diesem Grund forderte sie die Bevölkerung auf, die Hygienemaßnahmen fortzusetzen, um Infektionen mit SARS-CoV-2 zu vermeiden und den Impfplan abzuschließen.

