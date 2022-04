Minor wird vor dem Tod im nautischen Wettbewerb in Cartagena gerettet: Die Küstenwache erwischte sie zum Hilfsmittel

Vor einigen Minuten bestätigte die kolumbianische Marine die Rettung eines Minderjährigen, der in Cartagena Bay in der Nähe des Naval Club einen Unfall hatte, während er einen Wassersport ausübte. Wie sie ursprünglich sagten, verlor die junge Frau die Kontrolle über das Board, das von einem Flügel oder einer Modalität namens Wing Foil angetrieben wurde, wodurch sie ins Meer fiel und bewusstlos wurde.

Der Kapitän der Fregatte Fredman Edicson Jiménez Cifuentes, Kommandeur der Küstenwache von Cartagena, sprach mit Infobae und enthüllte die Einzelheiten des Geschehens.

Die Küstenwache von Cartagena aktivierte alle Notfallgeräte und -ausrüstungen, sodass das Boot und die junge Frau sofort lokalisieren konnten. Sie wurde dann zum Pier „Las Gaviotas“ gebracht, wo sie zunächst untersucht und später in ein medizinisches Zentrum in der Hauptstadt von Bolivar gebracht wurde, wo sie vollständig untersucht wurde. Das Video zeigt, wann die Küstenwachen Notmanöver durchführen, während sie an Land ankommen.

Die kolumbianische Marine unterstützt Minderjährige im Notfall auf See. Einheiten der kolumbianischen Marine der Küstenwache wurden in den letzten Stunden evakuiert, ein Minderjähriger, der in der Bucht von Cartagena Schiffbruch erlitten hätte.

In Bezug auf den Gesundheitszustand des Minderjährigen sagte Kapitän Jiménez:

Es ist zu beachten, dass es von den Behörden Warnungen gibt, die Touristen, Badegästen und Sportlern empfehlen, in diesen Tagen der Osterferien vorsichtig zu sein. Laut der kolumbianischen Generaldirektion Maritime, DIMAR, hat „die Geschwindigkeit der Passatwinde und die Höhe der Welle in der Karibik schrittweise zugenommen“, was Cartagena, Puerto Bolivar, Riohacha, Santa Marta und Barranquilla betreffen würde.

Angesichts dieser Warnungen empfahl der Kapitän:

Er fügte jedoch hinzu, dass sie die „Rückenwinde“ überwachen, die in den letzten Tagen einen leichten Anstieg der Nachmittagsstunden gezeigt haben. „Deshalb ist es wichtig, alle vorbeugenden Maßnahmen für die Rückkehr von Badegästen oder Sportlern aus dem Inselgebiet nach Cartagena zu ergreifen. Nun, weil zu dieser Nachmittagszeit die Wellen etwas stärker sind als am Morgen, wenn sie in diese Gegend gehen. Wir haben also einige Sicherheitssysteme, nach denen es an verschiedenen Orten keine Geräte gibt, um die Rückkehrkontrolle dieser Boote durchzuführen und zu überprüfen, ob sie dies wirklich tun, da sie alle ohne Neuigkeiten ankommen „, sagte er.

Die Marine erinnert die Menschen daran, dass sie die Notfalllinie 146 und die Linie 123 der Nationalen Polizei erreichen können, die mit der Direktion der Küstenwache von Cartagena verbunden ist.

