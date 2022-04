Freddy Rincón: Programmierung des Abschieds vom Koloss von Buenaventura in Pascual Guerrero

Die Hauptstadt von Vallecaucana bereitet sich bereits darauf vor, den Koloss von Buenaventura zu empfangen und ihm im Stadion Tribut zu zollen, wo er den Fans von America de Cali und der kolumbianischen Nationalmannschaft so viele Freuden schenkte.

Zwei Tage nach seinem Tod und nachdem er nach Buenaventura gebracht wurde, wird Freddy Rincóns Leiche nach Cali zurückkehren, um sich vor seiner Beerdigung am Morgen des 16. April endgültig zu verabschieden.

Über seinen Twitter-Account sprach Sebastián Rincón, Sohn des ehemaligen Fußballspielers, der im Alter von 55 Jahren starb, die Details und den Ablauf des Tributs bekannt, der dem Idol der Nationalmannschaft während der Osterwoche am Samstag gezahlt wird.

Am Freitagmittag, dem 15. April, verbreitete Sebastián, Stürmer des argentinischen Clubs Barracas Central, die Informationen über das Programm des Bestattungsunternehmens Los Olivos in der Hauptstadt Vallecaucana:

Despedida de Freddy Rincón antes de su entierro en Cali el sábado 16 de abril / (Twitter: @SRincon14)

Der Tribut beginnt um 10 Uhr im Olympiastadion Pascual Guerrero. Auf der Südbühne der Sportstätte findet bis 12 m eine Paraliturgie statt.

Sobald die Zeremonie beendet ist, kann die Veranstaltung von 12 bis 16 Uhr die Öffentlichkeit begleiten, und schließlich wird Ihr Sarg von 16 bis 18 Uhr zum endgültigen Abschied auf den Southern Metropolitan Cemetery gebracht.

An den Mikrofonen des Balón Dividivido-Programms drückte Sebastián Rincón seinen Schmerz aus und dankte dem Beileid nach dem schicksalhaften Tod nach dem Unfall des nationalen Sportidols:

Um 23:30 Uhr an diesem Mittwoch, dem 13. April, bestätigte die Imbanaco-Klinik in Cali den Tod von Freddy Rincón im sechsten medizinischen Bericht über den Gesundheitszustand des ehemaligen Athleten, der drei Tage nach einem schweren Verkehrsunfall in den frühen Morgenstunden auf die Intensivstation (ICU) aufgenommen wurde vom letzten Montag, dem 11. April in der Hauptstadt von Valle del Cauca.

Das medizinische Zentrum hatte berichtet, dass der Zustand von Freddy Eusebius zutiefst kritisch war, wobei die Nachuntersuchungen, diagnostischen Tests und radiologischen Studien berücksichtigt wurden, die für ihn keine günstige Entwicklung zeigten. In diesem Zusammenhang hatte der medizinische Direktor der Klinik, Laureano Quintero Barrera, berichtet, dass der Patient auf seiner jeweiligen Intensivstation unter extremen Bedingungen blieb.

Dies war die Zusammenstellung seiner beruflichen Laufbahn im internationalen Sport und die Bestätigung seines Todes durch das medizinische Zentrum, das ihn nach dem Unfall behandelte, bei dem er anscheinend Beifahrer des Lieferwagens war, der in einen Bus des öffentlichen Nahverkehrssystems von Cali stürzte (MÍO) in Cali in am frühen Morgen des 11. April:

Der Bürgermeister von Cali, Jorge Iván Ospina, sprach am Montag, um neue Details über den Unfall zu enthüllen, an dem Freddy beteiligt war. Der Stadtpräsident konnte zusammenstellen, dass die Kollision mit dem Bus des öffentlichen Verkehrssystems um 4:11 Uhr stattfand, als der Ford-LKW mit Kennzeichen UGR 410 einen Bus in der Nähe des Parksektors El Perro traf.

Es sei darauf hingewiesen, dass die Anhänger von Rincón auf der Straße, in der sich der Unfall ereignet hat, ihm am Morgen des 14. April Tribut zollten:

