Fabian Sanabria, der des sexuellen Missbrauchs seiner Schüler beschuldigt wird, glaubt, dass Petros soziale Vergebung: „Es ist ein ethischer Vorschlag“

Neben dem politischen Sturm, mit dem der Präsidentschaftskandidat Gustavo Petro für seinen Vorschlag der „sozialen Vergebung“ konfrontiert ist, ist ein weiterer Aspekt - ziemlich umstritten -: die Unterstützung von Fabian Sanabria, dem Professor an der National University of Colombia, dem mutmaßlichen sexuellen Missbrauch mehrerer seiner Studenten.

Die Verteidigung des Soziologen wurde auf Video aufgezeichnet, nachdem der ehemalige Stadtrat Hollman Morris, Petros enger Freund, ihn zu seinem Programm auf dem Dritten Kanal eingeladen hatte, in dem er versuchte, den Vorschlag des Kandidaten für den Historischen Pakt zu rechtfertigen.

Für den Akademiker ist Petros soziale Vergebung keine so weit hergeholte Idee, wie mehrere Politiker aus verschiedenen Sektoren darauf hingewiesen haben. Darüber hinaus sagt Sanabria, dass diese Art der Amnestie „la topa tolondra“ nicht gegeben wird. Das war seine Intervention:

In seiner Rede, die in sozialen Netzwerken mit Empörungsbotschaften weit verbreitet wurde, begründete der mutmaßliche Täter irgendwie Petros Idee, die mehreren wegen Korruption verurteilten Gefangenen zugute kommen soll, wie den Brüdern Iván und Samuel Moreno, Protagonisten des sogenannten Rekrutierungskarussells in Bogotá.

„Was wir in Kolumbien sehen, ist leider, dass es eine kranke Gesellschaft ist (...) wir sind eine Gesellschaft, in der wir uns im 'Auge um Auge und Zahn um Zahn' befinden. Wir befinden uns in einer Welt des Zeigens, links und rechts, auf und ab „, sagte der Hochschullehrer.

In der Folge versuchte Sanabria, ein Gleichnis zwischen einer Darmerkrankung und der sozialen Vergebung zu finden, die der ehemalige Bürgermeister von Bogotá seit einigen Tagen im Auge des Hurrikans hat. „Die Gesellschaft kann ihre Darmflora nicht heilen, wenn sie definitiv nicht ein wenig Hafer und Ballaststoffe aufnimmt. Der Vorschlag für eine soziale Begnadigung (...) ist ein ethischer Vorschlag, und natürlich dauert es Generationen, es dauert Jahrzehnte, aber es muss darauf hingewiesen werden, dass er weitergeleitet werden muss (...) Es ist keine unmittelbare Verantwortungslosigkeit „, antwortete der Professor während des Hollman-Morris-Programms, das bei den letzten Parlamentswahlen abbrannte, als ein Sitz im Senat innehatte. Für die Citizen Force-Bewegung.

Im Januar 2022 stellte die Generalstaatsanwaltschaft den Universitätsprofessor vor einen Garantierrichter und beschuldigte ihn des durch Vertrauen verschärften Verbrechens des gewaltsamen fleischlichen Zugangs.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wird die Entscheidung als Reaktion auf die Beschwerde getroffen, die am 23. Juli 2020 von der Feministischen Kommission für Geschlechterfragen der Abteilung für Anthropologie der National University eingereicht wurde und in der verschiedene Beschwerden einiger Professoren im Zusammenhang mit dieser Ausbildung berücksichtigt werden Institution. Aus diesem Grund war es notwendig, eine Arbeitsgruppe innerhalb der Abteilung für sexuelle Straftaten der Staatsanwaltschaft in Bogotá einzurichten, um eine gründliche Untersuchung und Analyse der einzelnen vorgestellten Fälle durchzuführen.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft rief der Angeklagte in seiner Wohnung im Sektor Las Aguas in der Innenstadt von Bogotá einen jungen Mann vor, der an einem Lebenslauf interessiert war, um einen Job zu bekommen, aber er hätte die finanziellen Schwierigkeiten seines Studenten ausgenutzt und ihn angeblich gezwungen, Sex mit ihm zu haben ihn.

Die umstrittenen Vorwürfe gegen den Professor veranlassten ihn, Petro in sozialen Netzwerken vehement zu befragen, bis mehrere ihn dafür beschimpften, dass er von kontroversen Charakteren wie Sanabria oder, wie in den letzten Stunden gesagt wurde, von Marcos de Jesús Figueroa García, besser bekannt als „Marquitos Figueroa“ oder sein Alias von „El perrero de los malcriaos“, einem kolumbianischen Drogenhändler, Schmuggler, Ex-Paramilitärs und Auftragskiller.

